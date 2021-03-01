2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı

Bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan 78. Altın Küre Ödülleri'ni New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler sundu. Tarihinde ilk kez sanal ortamda yayınlanan Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı da her zamankinden farklıydı. Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti. Evden bağlanan ünlüler, şıklıklarını yansıtan özel çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Gerek kırmızı halıda gerekse de uzaktan bağlantı yoluyla 2021 Altın Küre Ödülleri'nin en şık ünlüleri...

ntv.com.tr 01.03.2021 - 07:48 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 07:58

2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 1
Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 2
Tina Fey
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 3
Salma Hayek
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 4
Margot Robbie
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 5
Amanda Seyfried
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 6
Sarah Paulson
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 7
Catherine Zeta-Jones
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 8
Michael Douglas
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 9
Christopher Meloni
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 10
Sophia Meloni
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 11
Rosamund Pike
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 12
Kaley Cuoco
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 13
Jane Levy
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 14
Josh O'Connor
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 15
Andra Day
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 16
Bob Odenkirk
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 17
Julia Garner
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 18
Leslie Odom Jr.
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 19
Sarah Hyland
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 20
Bryce Dallas Howard
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 21
Thomas Vinterberg, Helene Reingaard Neumann
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 22
Rosie Perez
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 23
Celeste Waite
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 24
Laura Pausini
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 25
Daniel Levy
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 26
Angela Bassett
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 27
Gillian Anderson
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 28
Maria Bakalova
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 29
Rosamund Pike
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 30
Anya Taylor-Joy
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 31
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 32
Jackson Lee
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı - 33
Satchel Lee

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