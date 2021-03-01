2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı
Bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan 78. Altın Küre Ödülleri'ni New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler sundu. Tarihinde ilk kez sanal ortamda yayınlanan Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı da her zamankinden farklıydı. Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti. Evden bağlanan ünlüler, şıklıklarını yansıtan özel çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Gerek kırmızı halıda gerekse de uzaktan bağlantı yoluyla 2021 Altın Küre Ödülleri'nin en şık ünlüleri...
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ntv.com.tr 01.03.2021 - 07:48| Son Güncelleme : 01.03.2021 - 07:58
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