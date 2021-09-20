2021 Emmy Ödülleri törenine ‘maskesiz’ eleştirisi

Dün gece Los Angeles'ta gerçekleşen 73. Emmy Ödülleri gecesi, seyircilerin tepkisine yol açtı. Katılımcıların maske takmaması ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayması, sosyal medyadan eleştirildi.

ntv.com.tr 20.09.2021 - 10:02

2021 Emmy Ödülleri törenine ‘maskesiz’ eleştirisi - 1

Bu yıl 73’üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri’nde kırmızı halı geçidi, ödül heyecanı derken maskeler unutuldu. Geçen yıl pandemi nedeniyle çok az sayıda seyirci karşısında, sınırlı sayıda katılımcıyla, uzaktan bağlantılarla yapılan törenden sonra bu yıl, salgının olmadığı dönemlerdeki gibi bir gece yaşandı. Ancak corona virüs salgını hala bitmedi.

Los Angeles’taki Event Deck’te düzenlenen törende davetlilerin maske ve mesafe önlemini hiçe sayması, sosyal medyanın gündemindeydi.

2021 Emmy Ödülleri törenine ‘maskesiz’ eleştirisi - 2

AŞI ESPRİSİYLE AÇILIŞ YAPTI

Amerikalı oyuncu ve komedyen Cedric the Entertainer’ın sunuculuğunu üstlendiği törende açılış konuşmasını aşı meselesine ayırdı. “Buraya aşılı geldik. Aşımı yaptırdım. Nicki Minaj’ın kuzeninin arkadaşı gibi tepki vermedim” diye espri yaptı. 

2021 Emmy Ödülleri törenine ‘maskesiz’ eleştirisi - 3
Rap şarkıcısı Nicki Minaj sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Trinidad'daki kuzenim aşı olmayacak çünkü bir arkadaşı olmuş ve iktidarsızlaşmış. Testisleri şişmiş. Arkadaşı evlenmeye haftalar kalmışken kız arkadaşı düğünü iptal etmiş. Bu nedenle dua edin ve kararınız içinize sinsin, zorbalığa gelmeyin" diye yazmıştı. Bunun üzerine tepki toplayan Minaj, aşı yaptıracağını, çünkü turneye çıkması gerektiğini belirten bir başka açıklama daha yapmıştı.
2021 Emmy Ödülleri törenine ‘maskesiz’ eleştirisi - 4

Salgında aşıya rağmen maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğinden, sosyal medya kullanıcıları, Emmy Ödülleri’nin maskesiz ve sosyal mesafesiz yapılmasını eleştirdi.

Bir izleyici, “Emmy neden salgında, havalandırma olmadan maskesiz ve mesafesiz küçücük bir odada yapılıyor?” diye sordu. Bir başka izleyici de “Mesafe yok, maske yok. Tören çalışanları maskeli ama ön sıradakiler maskesiz. Sizin ayrıcalığınıZ ne?” diye yazdı.

2021 Emmy Ödülleri törenine ‘maskesiz’ eleştirisi - 5

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Maske yok çünkü kurallar bazı insanlar için geçerli” derken, “Covid’e yakalanıp ölebilirsiniz” uyarısında bulundu.

2021 Emmy Ödülleri törenine ‘maskesiz’ eleştirisi - 6

Pek çok kişi, Emmy Ödülleri’nde maske takılmamasına sinirlendiğini dile getirdi. Bu öfke, sadece Emmy töreninde yaşanmadı. Geçen hafta başında düzenlenen MET Gala’da da maske takılmaması eleştiri konusu olmuştu.

MET Gala’ya aşı zorunluluğu getirildiği için şarkıcı Nicki Minaj katılmama kararı almıştı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER