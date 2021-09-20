2021 Emmy Ödülleri törenine ‘maskesiz’ eleştirisi

Salgında aşıya rağmen maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğinden, sosyal medya kullanıcıları, Emmy Ödülleri’nin maskesiz ve sosyal mesafesiz yapılmasını eleştirdi.

Bir izleyici, “Emmy neden salgında, havalandırma olmadan maskesiz ve mesafesiz küçücük bir odada yapılıyor?” diye sordu. Bir başka izleyici de “Mesafe yok, maske yok. Tören çalışanları maskeli ama ön sıradakiler maskesiz. Sizin ayrıcalığınıZ ne?” diye yazdı.