2021 Emmy Ödülleri törenine ‘maskesiz’ eleştirisi

ntv.com.tr 20.09.2021 - 10:02
Bu yıl 73’üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri’nde kırmızı halı geçidi, ödül heyecanı derken maskeler unutuldu. Geçen yıl pandemi nedeniyle çok az sayıda seyirci karşısında, sınırlı sayıda katılımcıyla, uzaktan bağlantılarla yapılan törenden sonra bu yıl, salgının olmadığı dönemlerdeki gibi bir gece yaşandı. Ancak corona virüs salgını hala bitmedi.
Los Angeles’taki Event Deck’te düzenlenen törende davetlilerin maske ve mesafe önlemini hiçe sayması, sosyal medyanın gündemindeydi.
AŞI ESPRİSİYLE AÇILIŞ YAPTI
Amerikalı oyuncu ve komedyen Cedric the Entertainer’ın sunuculuğunu üstlendiği törende açılış konuşmasını aşı meselesine ayırdı. “Buraya aşılı geldik. Aşımı yaptırdım. Nicki Minaj’ın kuzeninin arkadaşı gibi tepki vermedim” diye espri yaptı.
Salgında aşıya rağmen maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğinden, sosyal medya kullanıcıları, Emmy Ödülleri’nin maskesiz ve sosyal mesafesiz yapılmasını eleştirdi.
Bir izleyici, “Emmy neden salgında, havalandırma olmadan maskesiz ve mesafesiz küçücük bir odada yapılıyor?” diye sordu. Bir başka izleyici de “Mesafe yok, maske yok. Tören çalışanları maskeli ama ön sıradakiler maskesiz. Sizin ayrıcalığınıZ ne?” diye yazdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, “Maske yok çünkü kurallar bazı insanlar için geçerli” derken, “Covid’e yakalanıp ölebilirsiniz” uyarısında bulundu.
Pek çok kişi, Emmy Ödülleri’nde maske takılmamasına sinirlendiğini dile getirdi. Bu öfke, sadece Emmy töreninde yaşanmadı. Geçen hafta başında düzenlenen MET Gala’da da maske takılmaması eleştiri konusu olmuştu.
MET Gala’ya aşı zorunluluğu getirildiği için şarkıcı Nicki Minaj katılmama kararı almıştı.