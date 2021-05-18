MYANMAR EYLEMİ

Yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri, Myanmar Güzeli Thuzar Wint Lwin'in serzenişi oldu. Thuzar Wint Lwin finale kalamasa da gösterilen video mesajında "Halkımız ölüyor, her gün ordu tarafından öldürülüyor. Herkese Myanmar'daki durumu konuşma çağrısı yapıyorum. Myanmar güzeli olarak darbeden bu yana elimden geldiğimce onların sesi olmaya çalışıyorum" dedi. Yarışmanın kostümlü bölümünde "Myanmar için dua edin" pankartı açtı.