ntv.com.tr - AP - AFP 18.05.2021 - 10:38
KAİNAT GÜZELİ MEKSİKA'DAN
2021 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2021 unvanını alan Meksika Güzeli Andrea Meza oldu!
İKİNCİ BREZİLYA'DAN, ÜÇÜNCÜ PERU'DAN
26 yaşındaki Andrea Meza, Miss Meksika tacının sahibiydi. Yarışmada ikinci Brezilya Güzeli Julia Gama olurken, üçüncü Peru Güzeli Janick Maceta Del Castillo seçildi.
TÜRKİYE KATILMADI
Miss Universe yarışması, dünya genelinde 160'tan fazla bölge ve ülkede yayınlandı.
Türkiye'de pandemi nedeniyle 2020 Güzellil Yarışması düzenlenmedi, o nedenle yarışmada 2020 Miss Turkey unvanlı katılımcı yer almadı.
MYANMAR EYLEMİ
Yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri, Myanmar Güzeli Thuzar Wint Lwin'in serzenişi oldu. Thuzar Wint Lwin finale kalamasa da gösterilen video mesajında "Halkımız ölüyor, her gün ordu tarafından öldürülüyor. Herkese Myanmar'daki durumu konuşma çağrısı yapıyorum. Myanmar güzeli olarak darbeden bu yana elimden geldiğimce onların sesi olmaya çalışıyorum" dedi. Yarışmanın kostümlü bölümünde "Myanmar için dua edin" pankartı açtı.
"ASYALI NEFRETİNİ DURDURUN" PROTESTOSU
Finale kalamayan Singapur Güzeli Bernadette Belle Ong da ulusal kostüm kategorisini uluslararası topluma seslenmek için kullananlardan oldu. Yarışmacının kostümünün arkasında, "Asyalı nefretini durdurun" yazısı dikkat çekti.