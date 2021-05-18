2021 Kainat Güzeli Andrea Meza
oldu (2021 Miss Universe)

Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması dün akşam ABD'de yapıldı. 2021 Kainat Güzeli (2021 Miss Universe) Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Yarışmada Myanmar Güzeli sahnede küçük çaplı bir eylem düzenledi.

ntv.com.tr - AP - AFP 18.05.2021 - 10:38

2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 1
Pandemi nedeniyle geçen yıl ertelenen 2021 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2021) dün akşam yapıldı. Florida'daki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlenen yarışmada dünyadan 74 güzellik kraliçesi yarıştı.
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 2

KAİNAT GÜZELİ MEKSİKA'DAN

2021 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2021 unvanını alan Meksika Güzeli Andrea Meza oldu!

2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 3

İKİNCİ BREZİLYA'DAN, ÜÇÜNCÜ PERU'DAN

26 yaşındaki Andrea Meza, Miss Meksika tacının sahibiydi. Yarışmada ikinci Brezilya Güzeli Julia Gama olurken, üçüncü Peru Güzeli Janick Maceta Del Castillo seçildi.

2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 4
Yeni Kainat Güzeli'ne tacını, 2019 Miss Universe Zozibini Tunzi taktı.
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 5
Meksikalı Kainat Güzeli, yazılım mühendisliği eğitimi aldı.
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 6
Brezilya Güzeli Julia Gama, Kainat Güzellik Yarışması ikincisi oldu.
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 7
Peru Güzeli Janick Maceta Del Castillo, Kainat Güzellik Yarışması üçüncüsü oldu.
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 8
Yarışmanın sunuculuğunu Mario Lopez ve 2012 Kainat Güzeli oyuncu ve model Olivia Culpo yaptı.
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 9
Yarışmanın öncesinde Miss Universe Organizasyonu Başkanı Paula M. Shugart, geçen kasım ayında Memphis'te düzenlenen 2020 Miss ABD yarışmasına benzer kuralları izleyen güvenli bir yarışma planlamak için aylarca çalıştıklarını belirtti.
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 10

TÜRKİYE KATILMADI

Miss Universe yarışması, dünya genelinde 160'tan fazla bölge ve ülkede yayınlandı.

Türkiye'de pandemi nedeniyle 2020 Güzellil Yarışması düzenlenmedi, o nedenle yarışmada 2020 Miss Turkey unvanlı katılımcı yer almadı.

2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 11

MYANMAR EYLEMİ

Yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri, Myanmar Güzeli Thuzar Wint Lwin'in serzenişi oldu. Thuzar Wint Lwin finale kalamasa da gösterilen video mesajında "Halkımız ölüyor, her gün ordu tarafından öldürülüyor. Herkese Myanmar'daki durumu konuşma çağrısı yapıyorum. Myanmar güzeli olarak darbeden bu yana elimden geldiğimce onların sesi olmaya çalışıyorum" dedi. Yarışmanın kostümlü bölümünde "Myanmar için dua edin" pankartı açtı.

2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 12

"ASYALI NEFRETİNİ DURDURUN" PROTESTOSU

Finale kalamayan Singapur Güzeli Bernadette Belle Ong da ulusal kostüm kategorisini uluslararası topluma seslenmek için kullananlardan oldu. Yarışmacının kostümünün arkasında, "Asyalı nefretini durdurun" yazısı dikkat çekti. 

2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 13
İşte yarışmanın diğer güzelleri ve yarışmadan yansıyanlar...
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 14
İngiltere Güzeli Jeanette Akua
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 15
Porto Riko Güzeli Estefanía Soto
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 16
Porto Riko Güzeli Estefanía Soto
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 17
Endonezya Güzeli Ayu Maulida Putri
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 18
Jamaika Güzeli Miqueal-Symone Williams
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 19
Filipinler Güzeli Rabiya Mateo
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 20
Nikaragua Güzeli Ana Marcelo
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 21
Kolombiya Güzeli Laura Olascuaga
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 22
Dominik Cumhuriyeti Güzeli Kimberly Jiménez
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 23
Myanmar Güzeli Thuzar Wint
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 24
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 25
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 26
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 27
Hindistan Güzeli Adline Castelino
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 28
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 29
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 30
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 31
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 32
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 33
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 34
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 35
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 36
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 37
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 38
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 39
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 40
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 41
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 42
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 43
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 44
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 45
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 46
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 47
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 48
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza oldu (2021 Miss Universe) - 49

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