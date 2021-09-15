2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu

"YÜZ YOK AMA HERKES ONUN O OLDUĞUNU BİLİYOR"

E! News’e konuşan bir kaynak, Kardashian ile ünlü tasarımcıyı tanıştıran kişinin Kanye West olduğunu söyledi. “Kim'in bu görünüşü, yeni bir alt kültür ve moda ifadesi gibi. Logo yok, yüz yok ama herkes onun o olduğunu biliyor” diye konuştu.