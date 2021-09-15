2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu

ntv.com.tr 15.09.2021 - 07:30 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 07:48
Kim Kardashian, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde önceki gece gerçekleşen 2021 MET Gala’ya yüzü dahil tüm vücudunu kapatan bir kostümle katılmıştı. Tek başına poz verse de bir ara 40 yaşındaki reality show yıldızının yanında, kendisi gibi siyahlar içinde kimliği bilinmeyen bir erkek de kırmızı halıda yer almıştı.
Pek çok kişi onun, Kardashian’ın boşanma aşamasında olduğu rap şarkıcısı eski eşi Kanye West olduğunu düşünmüştü. Şimdi, kırmızı halıdaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu.
Kardashian’ın yanında MET Gala pozu veren kişi, Balenciaga’nın yaratıcı yönetmeni Demna Gvasalia idi.
"YÜZ YOK AMA HERKES ONUN O OLDUĞUNU BİLİYOR"
E! News’e konuşan bir kaynak, Kardashian ile ünlü tasarımcıyı tanıştıran kişinin Kanye West olduğunu söyledi. “Kim'in bu görünüşü, yeni bir alt kültür ve moda ifadesi gibi. Logo yok, yüz yok ama herkes onun o olduğunu biliyor” diye konuştu.