2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu

Kim Kardashian, 2021 MET Gala'ya yüzü dahil tüm vücudunu kaplayan bir kostümle katılmış, gecenin en dikkat çeken ismi olmuştu. Kardashian'ın yanında, benzer tarzda kıyafetiyle poz veren ve Kanye West'e benzetilen gizemli erkeğin kimliği belli oldu.

ntv.com.tr 15.09.2021 - 07:30 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 07:48

2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu - 1

Kim Kardashian, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde önceki gece gerçekleşen 2021 MET Gala’ya yüzü dahil tüm vücudunu kapatan bir kostümle katılmıştı. Tek başına poz verse de bir ara 40 yaşındaki reality show yıldızının yanında, kendisi gibi siyahlar içinde kimliği bilinmeyen bir erkek de kırmızı halıda yer almıştı.

2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu - 2

Pek çok kişi onun, Kardashian’ın boşanma aşamasında olduğu rap şarkıcısı eski eşi Kanye West olduğunu düşünmüştü. Şimdi, kırmızı halıdaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu.

2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu - 3

Kardashian’ın yanında MET Gala pozu veren kişi, Balenciaga’nın yaratıcı yönetmeni Demna Gvasalia idi.

2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu - 4

"YÜZ YOK AMA HERKES ONUN O OLDUĞUNU BİLİYOR"

E! News’e konuşan bir kaynak, Kardashian ile ünlü tasarımcıyı tanıştıran kişinin Kanye West olduğunu söyledi. “Kim'in bu görünüşü, yeni bir alt kültür ve moda ifadesi gibi. Logo yok, yüz yok ama herkes onun o olduğunu biliyor” diye konuştu.

2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu - 5
Kardashian, kostüm galasında uzun pelerinli bir Balenciaga tasarımı kıyafetle boy göstermiş, gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu.
2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu - 6
Kardashian, MET Gala'dan birkaç gün önce de New York'ta görüntülendiğinde benzer tarzda yüzünü kapatan bir kıyafetle görüntülenmişti. Görünümü, MET Gala'ya bir gönderme olarak değerlendirilmişti.
2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu - 7
Tahminler doğru çıktı ve Kardashian, yeni moda anlayışını MET Gala'ya taşımıştı.
2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu - 8
40 yaşındaki Gürcü moda tasarımcısı Demna Gvasalia.
2021 MET Gala'da Kim Kardashian'ın yanındaki gizemli erkeğin kimliği belli oldu - 9
Kim Kardashian

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