2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 11:22
İngiliz moda endüstrisinin en önemli etkinliği, dünyaca ünlü yıldızlar Adriana Lima, Dua Lipa, Demi Moore gibi isimlerin katılımıyla Londra'da gerçekleşti.
Royal Albert Hall'da yapılan 2021 Moda Ödülleri töreninde dünyanın en iyi moda tasarımcıları ve diğer yaratıcılar ödüllendirildi.
Kim Jones, 'yılın tasarımcısı' seçilirken; Tommy Hilfiger 'başarı ödülü'nün sahibi oldu.
Gece birbirinden ünlü isimler, kırmızı halıda şık kıyafetlerini sergiledi.
İşte Moda Ödülleri'ndeki kırmızı halı şıklığı...
Demi Moore
Elbise: Fendi
Adriana Lima
Shanina Shaik
Elbise: Yousef Aljasmi
Dua Lipa
Elsa Hosk
Elbise: Richard Quinn
Kate Beckinsale
Priyanka Chopra ve Nick Jonas
Gabrielle Union
Elbise: Valentino
Winnie Harlow
Maye Musk
Elbise: Tony Ward
Addison Rae
Elbise: Richard Quinn
Iris Law
Maria Sharapova
Elbise: Iris Van Herpen
Kris Jenner
Elbise: Tommy Hilfiger
Alexa Chung
Elbise: Caroline Hu
Stella Maxwell
Elbise: Saint Laurent
Tan France
Lily Allen
Elbise: Fendi
Paul Mescal
Elbise: Gucci
Romeo Beckham ve Mia Regan
Kristen McMenamy