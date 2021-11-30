2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

İngiliz moda endüstrisinin en önemli etkinliği, dünyaca ünlü yıldızlar Adriana Lima, Dua Lipa, Demi Moore gibi isimlerin katılımıyla Londra'da gerçekleşti.

Royal Albert Hall'da yapılan 2021 Moda Ödülleri töreninde dünyanın en iyi moda tasarımcıları ve diğer yaratıcılar ödüllendirildi.

Kim Jones, 'yılın tasarımcısı' seçilirken; Tommy Hilfiger 'başarı ödülü'nün sahibi oldu.

Gece birbirinden ünlü isimler, kırmızı halıda şık kıyafetlerini sergiledi.

İşte Moda Ödülleri'ndeki kırmızı halı şıklığı...