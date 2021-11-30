2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

İngiltere'nin Londra kentinden düzenlenen 2021 Moda Ödülleri töreninde, Kim Jones, 'yılın tasarımcısı' seçilirken; Tommy Hilfiger 'başarı ödülü'nün sahibi oldu. Adriana Lima, Dua Lipa, Demi Moore gibi isimlerin katıldığı gecede şıklık yarışı yaşandı.

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 11:22

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 1

İngiliz moda endüstrisinin en önemli etkinliği, dünyaca ünlü yıldızlar Adriana Lima, Dua Lipa, Demi Moore gibi isimlerin katılımıyla Londra'da gerçekleşti. 

Royal Albert Hall'da yapılan 2021 Ödülleri töreninde dünyanın en iyi moda tasarımcıları ve diğer yaratıcılar ödüllendirildi. 

Kim Jones, 'yılın tasarımcısı' seçilirken; Tommy Hilfiger 'başarı ödülü'nün sahibi oldu. 

Gece birbirinden ünlü isimler, kırmızı halıda şık kıyafetlerini sergiledi. 

İşte Moda Ödülleri'ndeki kırmızı halı şıklığı...

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 2

Demi Moore

Elbise: Fendi 

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 3

Adriana Lima

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 4

Shanina Shaik

Elbise: Yousef Aljasmi

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 5

Dua Lipa

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 6
2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 7

Elsa Hosk

Elbise: Richard Quinn 

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 8

Kate Beckinsale

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 9

Priyanka Chopra ve Nick Jonas

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 10

Gabrielle Union

Elbise: Valentino

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 11

Winnie Harlow

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 12

Maye Musk

Elbise: Tony Ward 

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 13

Addison Rae 

Elbise: Richard Quinn

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 14

Iris Law

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 15

Maria Sharapova 

Elbise: Iris Van Herpen 

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 16

Kris Jenner 

Elbise: Tommy Hilfiger

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 17

Alexa Chung

Elbise: Caroline Hu

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 18

Stella Maxwell

Elbise: Saint Laurent 

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 19

Tan France

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 20

Lily Allen 

Elbise: Fendi

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 21

Paul Mescal

Elbise: Gucci 

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 22

Romeo Beckham ve Mia Regan

2021 Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 23

Kristen McMenamy

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