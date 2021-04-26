2021 Oscar Ödülleri töreninin önemli anları

ntv.com.tr 26.04.2021 - 09:15 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 09:51
REGINA KING: TOPUKLU AYAKKABILARIMLA YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞ OLABİLİRDİM
93. Oscar Ödülleri töreninin açılışını ünlü oyuncu Regina King yaptı. Töreni gerçeklerden kaçış olarak görenler için hatırlatma yapması dikkat çekti. King, "Geçtiğimiz hafta Minneapolis'te işler farklı gitmiş olsaydı, topuklu ayakkabılarla yürüyüşe çıkmış olabilirdim" diyerek George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis Derek Chauvin'in yargılanmasına işaret etti.
GLENN CLOSE'UN TWERK DANSI
Törende Lil Rel Howery eşliğinde çalınan şarkıların Oscar kazanan ya da Oscar adayı olup olmadığının tahmin edilmesi istrendi. O eğlenceli anlarda Howery, Hillbilly filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adayı olan Glenn Close'un yanına giderek onu dansa kaldırdı. Close, Da Butt şarkısı eşliğinde twerk dansı yaptı.
OSCAR TARİHİNE GEÇTİ
Yuh-Jung Youn, Minari filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Sanatçı, oyunculuk Oscar'ı alan ilk Güney Koreli olarak tarihe geçti.
Ödül konuşmasında, kendisine ödülü takdim eden Brad Pitt'e, "Bay Brad Pitt, sonunda sizinle tanıştığıma memnun oldum" ifadesini kullandı. Yuh-Jung Youn ayrıca, rakiplerinde biri olan Glenn Close'a hitaben "Ben nasıl Glen Close'u geçebilirim" dedikten sonra diğer adaylara da saygılarını sundu. "Biz birbirimşizle rekabet etmiyoruz. Ben sizden daha şanslıyım" diye konuştu.
KURT GİBİ ULUDU
Nomadland, geceye damga vuran film oldu. Büyük ödül olan En İyi Film Oscar'ını kucakladı. Film ekibi sahnede sevinç yaşarken, filmin başrol oyuncusu Frances McDormand, kurt gibi uluyarak sevincini gösterdi.
ÖDÜL SEVİNCİ
Mia Neal ve Jamika Wilson, En İyi Makyaj ve Saç Oscar'ını kazanan ilk siyah kadınlar oldu. İkilinin sahnedeyken ve basın odasında poz verirken yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.
ANNESİNİ ŞOKE ETTİ
Judas and the Black Messiah filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Daniel Kaluuya, yaptığı konuşmayla annesini şoke etti. Teşekkür ettikten sonra Oscar partisinde eğleneceğini söyleyen Kaluuya, anne ve babasına da teşekkür etmek istedi ancak farklı bir yolla.
ŞAŞKINLIK ANI KAMERADA
Daniel Kaluuya, "Annem, babam, seviştiler!" derken, kamera annesinin yüzünü gösterdiğinde yaşadığı şaşkınlık ekrana böyle yansıdı.
Kaluuya, cümlesine, "Harika! Buradayım. Hayatta olmaktan dolayı çok mutluyum ve bu gece bunu kutlayacağım" ifadesini kullandı.
ANİDEN BİTTİ
93. Oscar Ödülleri töreni, ani bitişiyle şaşırttı. Bu yıl, her zamankinden farklı olarak En İyi Film Ödülü anonsu sona bırakılmadı. En son, The Father filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazanan Anthony Hopkins'in adı açıklandı. Ödül anons edildikten sonra herhangi bir kapanış konuşması yapılmadan yayın kesildi. Bu yıl, esprilerin ve müziğin azlığı nedeniyle sosyal medyada eleştiri konusu edilen Oscar gecesi, bu ani kapanışıyla da seyircisini mutlu etmedi.