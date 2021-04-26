2021 Oscar Ödülleri töreninin önemli anları

OSCAR TARİHİNE GEÇTİ

Yuh-Jung Youn, Minari filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Sanatçı, oyunculuk Oscar'ı alan ilk Güney Koreli olarak tarihe geçti.

Ödül konuşmasında, kendisine ödülü takdim eden Brad Pitt'e, "Bay Brad Pitt, sonunda sizinle tanıştığıma memnun oldum" ifadesini kullandı. Yuh-Jung Youn ayrıca, rakiplerinde biri olan Glenn Close'a hitaben "Ben nasıl Glen Close'u geçebilirim" dedikten sonra diğer adaylara da saygılarını sundu. "Biz birbirimşizle rekabet etmiyoruz. Ben sizden daha şanslıyım" diye konuştu.