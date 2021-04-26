2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buluyor. Salgına rapmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreni, bu yıl Los Angeles’taki iki ayrı mekanda; Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda yapılıyor. Sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 2021 Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte ünlülerin 2021 Oscar Ödülleri kırmızı halı görünümleri...

ntv.com.tr 26.04.2021 - 03:24 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 03:40

2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 1
Stacey Walker King ve Charles D. King
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 2
Madeline Sharafian
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 3
Roseanne Bladh ve Phillip Bladh
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 4
Daniel Pemberton
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 5
Diane Warren
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 6
D'Mile
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 7
Tiara Thomas
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 8
Martin Desmond Roe ve Travon Free
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 9
Chelsea Gabrielle Roe ve Martin Desmond Roe
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 10
Paul Raci
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 11
Ariana DeBose
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 12
Lil Rel Howery
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 13
Nina Pedrad
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 14
Jon Batiste
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 15
Chloe Zhao
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 16
Elizabeth Keenan
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 17
Youn Yuh-jung ve Han Ye-ri
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 18
Thomas Vinterberg ve Helene Reingaard Neumann
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 19
Eric Roth
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 20
Nicolette Robinson
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 21
Mia Neal
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 22
Leslie Odom Jr.
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 23
Laura Pausini
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 24
Lee Isaac Chung ve Valerie Chung
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 25
Ashley Fox
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 26
Emerald Fennell
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 27
Marlee Matlin
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 28
Glenn Close
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 29
Celeste Waite
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 30
Viola Davis
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 31
Jena Friedman
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 32
Trish Summerville
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 33
Mollye Asher
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 34
Travon Free and Zaria Simone
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 35
Colleen LaBaff
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 36
Richard Phelan
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 37
Lakeith Stanfield
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 38
Regina King
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 39
Andra Day
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 40
Maria Bakalova
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 41
Carey Mulligan
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 42
Halle Berry
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 43
Laura Dern
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 44
Rita Moreno
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 45
Angela Bassett
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 46
Amanda Seyfried
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 47
Erica Rivinoja
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 48
Eryn Krueger Mekash
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 49
H.E.R.
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 50
Alexandra Byrne
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 51
Gary Oldman
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 52
Reese Witherspoon
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 53
Laura Allen
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 54
Olivia Colman
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 55
Paulina Porizkova ve Aaron Sorkin
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 56
Margot Robbie
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 57
Sacha Baron Cohen
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 58
Dalia Colli
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 59
Jean-Louis Livi ve Caroline Silhol
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 60
Zendaya
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 61
Vanessa Kirby
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 62
Garrett Bradley
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 63
Shira Hochman
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 64
Riz Ahmed
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı - 65
Anne Rimoin

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