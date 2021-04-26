2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı
Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buluyor. Salgına rapmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreni, bu yıl Los Angeles’taki iki ayrı mekanda; Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda yapılıyor. Sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 2021 Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte ünlülerin 2021 Oscar Ödülleri kırmızı halı görünümleri...
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ntv.com.tr 26.04.2021 - 03:24| Son Güncelleme : 26.04.2021 - 03:40
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