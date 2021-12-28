2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 09:48
10. Tom Holland
'Örümcek Adam' Tom Holland'ın sevgilsi Zendaya ile 1 Eylül'de paylaştığı doğum günü fotoğrafı 19,6 milyon beğeniye ulaştı.
9. Iron Shore Mermaid
Iron Shore Mermaid adlı hesaptan yapılan video paylaşımı 20,2 milyon beğeni aldı.
8. Lionel Messi
Messi'nin 11 Temmuz'da paylaştığı soyunma odası fotoğrafı, 22 milyon beğeniyle yılın en popüler paylaşımları arasında yer aldı.
7. Lionel Messi
Futbol yıldızı, 8 Ağustos'ta Barcelona takımından ayrıldığını bu görselle duyurduğunda 21,2 milyon beğni aldı.
6. Billie Eilish
Ünlü şarkıcının 22,1 milyon beğeni alan ikinci en popüler fotoğrafı.
5. Lionel Messi
Messi'nin 11 Ağustos'ta yayınladığı ve Paris Saint-Germain takımına katıldığını doğruladığı post, 22,1 milyon beğeniye ulaştı.
4. Billie Eilish
Ünlü şarkıcının 17 Mart'ta saçındaki değişimi gösterdiği fotoğraf, 23 milyon beğeni aldı.
3. Kylie Jenner
Kylie Jenner, mayıs ayında Travis Scott ile ikinci çocuğu beklediklerini duyurdu. Hamileliğini açıkladığı video, 24,6 milyon kişi tarafından beğenildi.
2. Ariana Grande
Ünlü pop yıldızının 26 Mayıs'ta yayınladığı düğün fotoğrafı 26,7 milyon beğeni aldı.
Portekizlik futbolcu, 28 Ekim'de sevgilisinin hamile olduğunu duyurduğu paylaşımına 32,3 milyon beğeni aldı.