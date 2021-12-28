2021'in en çok akılda kalan magazin olayları

JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK AŞKI 17 YIL SORNA YENİDEN BAŞLADI

Alex Rodriguez ile nişanlı olan Jennifer Lopez, ayrılık kararı almasının hemen ardından 17 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ben Affleck'e geri döndü. Her ikisinin de önceki evliliklerinden çocukları olan ünlü çift, aşklarının ikinci dönemini tam gaz sürdürüyor. Bir süre paparazzileri peşlerinden koşturan ikili, aşklarını tam olarak temmuz ayında ilan etti. Lopez, Affleck ile öpüştükleri fotoğrafı Instagram sayfasından paylaştı.