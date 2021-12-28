2021'in en çok akılda kalan magazin olayları

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 28.12.2021 - 11:55
Meghan Markle ve Prens Harry, mart ayında, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in özel programına konuk oldu. Markle, oğluna 'ten renginin koyu olacağı' endişesi ile prens unvanı verilmediği, beş aylık hamileyken intihar girişiminde bulunduğu, Kate Middleton'ın kendisini ağlattığı gibi pek çok dikkat çekici açıklama yaptı. Röportaj, kraliyeti zor duruma sokarken, haftalarca gündemden düşmedi.
Britney Spears, babası Jamie Spears'ın 13 yıl süren vasilik davasını şubat ayında kazandı. Şarkıcının maddi ve kişisel yaşamının kontrolünü elinde bulunduran babasının vasilik durumuna ilişkin görülen dava süresince, Spears hayranları 'Free Britney' (Birtney'e Özgürlük) göstrileri yaptı. Davanın ünlü şarkıcı lehine sonuçlanmasıyla, Spears hayranları sokaklarda sevinç gösterileri yaptı.
Alex Rodriguez ile nişanlı olan Jennifer Lopez, ayrılık kararı almasının hemen ardından 17 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ben Affleck'e geri döndü. Her ikisinin de önceki evliliklerinden çocukları olan ünlü çift, aşklarının ikinci dönemini tam gaz sürdürüyor. Bir süre paparazzileri peşlerinden koşturan ikili, aşklarını tam olarak temmuz ayında ilan etti. Lopez, Affleck ile öpüştükleri fotoğrafı Instagram sayfasından paylaştı.
2014'te evlenen ve dört çocuğu olan rap'çi Kanye West ile reality show yıldızı Kim Kardashian ayrıldı. Kardashian, şubat ayında 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle boşanma davası açtı. Çiftin boşanma davası halen sürüyor. Dünyanın en gözde çiftlerinden olan Kardashian ve West, zaman zaman birlikte görüntü vermeye devam etti.
Örümcek Adam serisinin yıldızları Tom Holland ve Zendaya'nın set aşkı gerçek oldu. Yıllardır haklarında çıkan dedikoduları yalanlayan ikili, temnmuz ayında öpüşürken görüntülendi. Çift, birlikte rol aldıkları Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin galalarında samimi pozlar verdi.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, yapımcısı olduğu ve başrolde yer aldığı Rust filminin çekimleri sırasında elindeki tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak öldürdü ve yönetmen Joel Souza’yı yaraladı. 21 Ekim'de meydana gelen olay sonrası yapılan incelemede Baldwin’in deneme çekimleri sırasında gerçek mermiyle atış yaptığı tespit edildi.
Yönetmen yardımcısı Dave Halls, sorgu sırasında, “Silahı Baldwin’e vermeden önce bütün mermileri incelemem gerekirdi fakat bunu yapmadım” dedi.
Baldwin de olaydan sonra verdiği ilk röportajda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmeyerek, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" dedi.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci bebekleri haziran ayında dünyaya geldi. Çift, kızlarına İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e atfen Lilibet ismini, Prenses Diana'ya saygı olarak da Diana adını verdi. Kraliyet ailesinin en yeni üyesinin tam adı "Lilibet 'Lili' Diana Kountbatten-Windsor" oldu.
Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk 3 yıldır birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes ile ayrıldı. Grimes halen Musk'ın evinde yaşarken, çift 1,5 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edecek.
Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile kasım ayında evlendi. Düğün, üç gün üç gece, balayı ise beş hafta sürdü.
Kasım ayında ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde binlerce kişi, rap'çi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti. Yaşanan izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti.
2020'de trans olduğunu açıklayan ünlü Kanadalı oyuncu Elliot Page, cinsiyet değiştirdikten sonra Time dergisine kapak pozu verdi. Page, Time'a kapak olan ilk trenas erkek oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande (25), iş insanı sevgilisi Dalton Gomez (25) ile mayı ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 15 Mayıs'ta Grande'nin California Montecito'daki evinde gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Grande, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Eylülde New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerle bir araya getirdi. Kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri de Kim Kardashian oldu. Reality şov yıldızı, vücudunu ve yüzünü tamamen kapatan siyah bir kıyafetle geceye katıldı.
Ünlü Fransız moda evi Louis Vuitton'un yıldız tasarımcısı olarak öne çıkan ve dünyanın en etkili tasarımcılarından biri olarak gösterilen, Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü Virgil Abloh, kasım ayında, 41 yaşında hayatını kaybetti. Amerikalı modacı, iki yıldız nadir görülen bir kanser türüyle mücadele ediyordu. Abloh'un arkasından, "Dünya bir moda süper starını kaybetti" yorumları yapıldı.
Rap'çi Lil Nas X, MSCHF isimli bir sanat kolektifi ile birlikte, üzerlerinde bir damla insan kanı olan "Satan Shoes" (Şeytan Ayakkabıları) isimli spor ayakkabılar çıkardı. Gerçek insan kanı barındıran ayakkabılar sosyal medya üzerinde tepki çekti.
Nike'ın, ayakkabıların üreticilerine açtığı davada satışın durdurulma kararı çıktı.
Kim Kardashian (41), komedyen Pete Davidson (28) ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, kasım ayında California sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Tokyo Olimpiyatları'nda senkronize dalışta altın madalya kazanan İngiliz sporcu Tom Daley, yarışlardaki başarısı kadar havuz kenarında sergilediği örgü örme hobisiyle de Tokyo'nun en akılda kalan isimlerinden oldu. Daley, havuzda olmadığı zamanlarda elinde şişleri ve ipiyle görüldü.
Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, ekim ayında nişanlandı. 45 yaşındaki Blink-182 adlı müzik grubunun bateristi olan Barker, 42 yaşındaki Kardashian’a California’nın Montecito bölgesinde gün batımında romantik bir evlenme tekflifi yaptı. Kardashian, o anları sosyal medya hesabında yayınladı.