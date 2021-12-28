2021'in en çok akılda kalan magazin olayları

2021'i geride bırakırken, magazin dünyasında akılda kalanları derledik. İşte Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanmasından, Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 17 yıl sonra yeniden alevlenen aşkına, Meghan Markle ile Prens Harry'nin İngiltere'yi ayağa kaldıran Oprah röportajından Britney Spears'ın özgürlüğüne kavuşmasına kadar yıla damga vuran magazin haberleri...

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 28.12.2021 - 11:55

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 1

MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY'DEN SES GETİREN RÖPORTAJ

Meghan Markle ve Prens Harry, mart ayında, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in özel programına konuk oldu. Markle, oğluna 'ten renginin koyu olacağı' endişesi ile prens unvanı verilmediği, beş aylık hamileyken intihar girişiminde bulunduğu, Kate Middleton'ın kendisini ağlattığı gibi pek çok dikkat çekici açıklama yaptı. Röportaj, kraliyeti zor duruma sokarken, haftalarca gündemden düşmedi.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 2

BRITNEY SPEARS VASİLİK DAVASINI KAZANDI

Britney Spears, babası Jamie Spears'ın 13 yıl süren vasilik davasını şubat ayında kazandı. Şarkıcının maddi ve kişisel yaşamının kontrolünü elinde bulunduran babasının vasilik durumuna ilişkin görülen dava süresince, Spears hayranları 'Free Britney' (Birtney'e Özgürlük) göstrileri yaptı. Davanın ünlü şarkıcı lehine sonuçlanmasıyla, Spears hayranları sokaklarda sevinç gösterileri yaptı.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 3

JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK AŞKI 17 YIL SORNA YENİDEN BAŞLADI

Alex Rodriguez ile nişanlı olan , ayrılık kararı almasının hemen ardından 17 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ben Affleck'e geri döndü. Her ikisinin de önceki evliliklerinden çocukları olan ünlü çift, aşklarının ikinci dönemini tam gaz sürdürüyor. Bir süre paparazzileri peşlerinden koşturan ikili, aşklarını tam olarak temmuz ayında ilan etti. Lopez, Affleck ile öpüştükleri fotoğrafı Instagram sayfasından paylaştı.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 4

KIM KARDASHIAN VE KANYE WEST AYRILDI

2014'te evlenen ve dört çocuğu olan rap'çi  ile reality show yıldızı ayrıldı. Kardashian, şubat ayında 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle boşanma davası açtı. Çiftin boşanma davası halen sürüyor. Dünyanın en gözde çiftlerinden olan Kardashian ve West, zaman zaman birlikte görüntü vermeye devam etti.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 5

TOM HOLLAND VE ZENDAYA'NIN SET AŞKI GERÇEK OLDU

Örümcek Adam serisinin yıldızları Tom Holland ve Zendaya'nın set aşkı gerçek oldu. Yıllardır haklarında çıkan dedikoduları yalanlayan ikili, temnmuz ayında öpüşürken görüntülendi. Çift, birlikte rol aldıkları Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin galalarında samimi pozlar verdi.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 6

ALEC BALDWIN SETTE YANLIŞLIKLA GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİ ÖLDÜRDÜ

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, yapımcısı olduğu ve başrolde yer aldığı Rust filminin çekimleri sırasında elindeki tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak öldürdü ve yönetmen Joel Souza’yı yaraladı. 21 Ekim'de meydana gelen olay sonrası yapılan incelemede Baldwin’in deneme çekimleri sırasında gerçek mermiyle atış yaptığı tespit edildi. 

Yönetmen yardımcısı Dave Halls, sorgu sırasında, “Silahı Baldwin’e vermeden önce bütün mermileri incelemem gerekirdi fakat bunu yapmadım” dedi.

Baldwin de olaydan sonra verdiği ilk röportajda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmeyerek, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" dedi.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 7

LILIBET DIANA DÜNYAYA GELDİ

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci bebekleri haziran ayında dünyaya geldi. Çift, kızlarına İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e atfen Lilibet ismini, Prenses Diana'ya saygı olarak da Diana adını verdi. Kraliyet ailesinin en yeni üyesinin tam adı "Lilibet 'Lili' Diana Kountbatten-Windsor" oldu.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 8

ELON MUSK İLE GRIMES AYRILDI

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su  3 yıldır birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes ile ayrıldı. Grimes halen Musk'ın evinde yaşarken, çift 1,5 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edecek.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 9

PARIS HILTON İLE CARTER REUM EVLENDİ

Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile kasım ayında evlendi. Düğün, üç gün üç gece, balayı ise beş hafta sürdü.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 10

TRAVIS SCOTT KONSERİNDE İZDİHAM: 10 KİŞİ ÖLDÜ

Kasım ayında ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde binlerce kişi, rap'çi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti. Yaşanan izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 11

ELLIOT PAGE TIME DERGİSİNE KAPAK OLDU

2020'de trans olduğunu açıklayan ünlü Kanadalı oyuncu Elliot Page, cinsiyet değiştirdikten sonra Time dergisine kapak pozu verdi. Page, Time'a kapak olan ilk trenas erkek oldu.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 12

ARIANA GRANDE VE DALTON GOMEZ EVLENDİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande (25), iş insanı sevgilisi Dalton Gomez (25) ile mayı ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 15 Mayıs'ta Grande'nin California Montecito'daki evinde gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Grande, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 13

KIM KARDASHIAN'IN MET GALA KOSTÜMÜ ŞAŞIRTTI

Eylülde New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerle bir araya getirdi. Kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri de Kim Kardashian oldu. Reality şov yıldızı, vücudunu ve yüzünü tamamen kapatan siyah bir kıyafetle geceye katıldı.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 14

VIRGIL ABLOH GENÇ YAŞTA KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Ünlü Fransız moda evi Louis Vuitton'un yıldız tasarımcısı olarak öne çıkan ve dünyanın en etkili tasarımcılarından biri olarak gösterilen, Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü Virgil Abloh, kasım ayında, 41 yaşında hayatını kaybetti. Amerikalı modacı, iki yıldız nadir görülen bir kanser türüyle mücadele ediyordu. Abloh'un arkasından, "Dünya bir moda süper starını kaybetti" yorumları yapıldı.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 15

İNSAN KANI BARINDIRAN AYAKKABIYA TEPKİ

Rap'çi Lil Nas X, MSCHF isimli bir sanat kolektifi ile birlikte, üzerlerinde bir damla insan kanı olan "Satan Shoes" (Şeytan Ayakkabıları) isimli spor ayakkabılar çıkardı. Gerçek insan kanı barındıran ayakkabılar sosyal medya üzerinde tepki çekti. 

Nike'ın, ayakkabıların üreticilerine açtığı davada satışın durdurulma kararı çıktı.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 16

KIM KARDASHIAN İLE PETE DAVIDSON AŞKI BAŞLADI

Kim Kardashian (41), komedyen Pete Davidson (28) ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, kasım ayında California sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 17

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU TOM DALEY'İN ÖRGÜ HOBİSİ

Tokyo Olimpiyatları'nda senkronize dalışta altın madalya kazanan İngiliz sporcu Tom Daley, yarışlardaki başarısı kadar havuz kenarında sergilediği örgü örme hobisiyle de Tokyo'nun en akılda kalan isimlerinden oldu. Daley, havuzda olmadığı zamanlarda elinde şişleri ve ipiyle görüldü.

2021'in en çok akılda kalan magazin olayları - 18

KOURTNEY KARDASHIAN VE TRAVIS BARKER NİŞANLANDI

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, ekim ayında nişanlandı. 45 yaşındaki Blink-182 adlı müzik grubunun bateristi olan Barker, 42 yaşındaki Kardashian’a California’nın Montecito bölgesinde gün batımında romantik bir evlenme tekflifi yaptı. Kardashian, o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

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