2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?



Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünaya geldi. Üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır.



Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenmiştir.



