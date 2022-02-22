2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda

Haberler 22.02.2022 - 12:06
Acun Ilıcalı, Atakan'ın ayrılmasının ardından gönüllüler takıma yedeklerden giren ismi açıkladı.
Ilıcalı, Survivor 2021'nin başarılı isimlerinden biri olan ve yarışmayı 3. olarak tamamlayan Ayşe Yüksel'in gönüllüler takımında mücadele edeceğini belirtti.
Ayşe Yüksel'in yarışma sürecinde Poyraz'la aşk yaşadığı iddia edilmiş ve yarışmanın ardından da değişen giyim tarzıyla dikkat çekmişti.
AYŞE YÜKSEL KİMDİR?
Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünaya geldi. Üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır.
Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenmiştir.
Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır.
Yüksel, "20 yaşındaki bir insanın neler yapabileceğini göstermeye gidiyorum" diyerek Survivor'a katılmıştı.
İşte Yüksel'in Survivor 2021'den öne çıkan kareleri...