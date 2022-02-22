2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda

Survivor All Star 2022'ye Atakan Işıktutan'ın veda etmesinin ardından 2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel yedeklerden yeniden yarışmaya dahil oldu.

Haberler 22.02.2022 - 12:06

2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 1

Acun Ilıcalı, Atakan'ın ayrılmasının ardından gönüllüler takıma yedeklerden giren ismi açıkladı.


2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 2

Ilıcalı, 2021'nin başarılı isimlerinden biri olan ve yarışmayı 3. olarak tamamlayan Ayşe Yüksel'in gönüllüler takımında mücadele edeceğini belirtti.


2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 3

Ayşe Yüksel'in yarışma sürecinde Poyraz'la aşk yaşadığı iddia edilmiş ve yarışmanın ardından da değişen giyim tarzıyla dikkat çekmişti.


2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 4

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünaya geldi. Üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır.

Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenmiştir.

2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 5

Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır.

Yüksel, "20 yaşındaki bir insanın neler yapabileceğini göstermeye gidiyorum" diyerek Survivor'a katılmıştı.

2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 6

İşte Yüksel'in Survivor 2021'den öne çıkan kareleri...

2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 7
2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 8
2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 9
2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 10
2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 11
2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel Survivor All Star kadrosunda - 12

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