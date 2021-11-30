2022 Pirelli Takvimi hazır

Haberler 30.11.2021 - 11:11
Pirelli'den merakla beklenen takvim geldi!
Ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams’ın imzasını taşıyan 2022 Pirelli Takvimi, 1960’lı yıllardan bugüne dek uzanan uluslararası müzik yıldızlarının kutlaması ve pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bir geri dönüş niteliğinde.
(Fotoğraftaki: Bohan Phoenix)
TEMA: ADAMS YOLDA
Müzik dünyasındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam eden Bryan Adams, bir yandan da ünlü bir fotoğrafçı kimliğiyle kendini kanıtlıyor. Adams, Adams On The Road (Adams Yolda) temalı Pirelli Takvimi için çektiği fotoğraflarla sanatçıların yollardaki ve turnelerdeki anlarından kareler ortaya koyuyor.
(Fotoğraftaki: Bryan Adams)
Fotoğraflar, setteki müzisyenlerin provaları, konser arası molaları, performansları öncesi yaşananlar, turne yolculukları ve otel odasındaki yalnız hallerine kadar hayatlarının farklı anlarını yansıtıyor.
(Fotoğraftaki: Cher)
Pirelli Takvimi’nin 48. basımında farklı yaşlardan, müzik türlerinden ve kültürlerden dünyaca ünlü 10 sanatçı Bryan Adams’a eşlik etti: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent ve Kali Uchis.
(Fotoğraftaki: Grimes)
2022 Pirelli Takvimi için çekimler bu yaz sadece üç gün içinde Palace Theatre ve Hollywood'daki Chateau Marmont Oteli olmak üzere Los Angeles'taki iki lokasyonda ve Capri'deki Scalinatella otelinde gerçekleştirildi.
(Gitar)
Bryan Adams’ın, sanatçıları kendilerine özgü özellikleriyle 12 aya yansıttığı takvim, 160'tan fazla sayfadan ve portreler dahil 70’i aşkın fotoğraftan oluşuyor.
(Fotoğraftaki: Iggy Pop)
Albümün kapağında da yer alan St. Vincent, bir otelde uyanırken, Kali Uchis havuz başında, Saweetie bir başka yolculuk için otelden valizleriyle çıkış yaparken, Cher ise kulisinde görülüyor.
Normani’yi ses provasından önce dinlenirken, Jennifer Hudson'ı salona gelirken, Iggy Pop'u konser öncesinde, Grimes'ı kayıt stüdyosunda, Bohan Phoenix'i konser sonrası otelde ve Rita Ora'yı konserden sonra görüyoruz.
(Fotoğraftaki: Jennifer Hudson)
Bryan Adams fotoğraflarının hikayesini şöyle açıklıyor:
“Yolda yaşanan her şeyi birkaç güne sığdırıp özetlemek çok zor olacaktı. O nedenle ben de bazı yönlerini yansıtmaya çalıştım. Örneğin, müzisyenler çoğu zaman binanın önünü değil arkasını görürler. Sahneye açılan kapıyı, kulisi, bir binanın bodrum katını görürüz. Sahneden aracın kapısına gidersiniz, oradan otel kapısına, tren veya otobüs kapısına. Kısacası pek çok kapı içerikte ancak konu her zaman seyahat etmekle ilgili.”
(Fotoğraftaki: Kali Uchis)
Normani
Rita Ora
Saweetie
St. Vincent