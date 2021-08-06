2022 Pirelli Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bu yıl 48’incisinin çekimleri Kanadalı şarkıcı ve fotoğrafçı Bryan Adams tarafından Los Angeles ve Capri’de gerçekleştirilen 2022 Pirelli Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri ilk kez yayınlandı. Yıldız isimler Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent ve Kali Uchis’in çekimleri Los Angeles’taki Palace Theatre ve Chateau Marmont oteli ile şehrin sokaklarında gerçekleştirildi. Saweetie’nin fotoğrafları ise Capri’dek çekildi.

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06.08.2021 - 10:35

Pirelli’nin her yıl merakla beklenen takviminin, Bryan Adams’ın imzasını taşıyan 2022 edisyonunun kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğraf çekimlerini Adams’ın Los Angeles ve Capri’de gerçekleştirdiği 2022 Pirelli Takvimi’nde yıldız isimler yer alıyor.







2022 Pirelli Takvimi’nin başlığı On The Road (Yollarda) olurken, bu yılki edisyon farklı milliyetler, müzik türleri, yaş grupları ve değişik mesleki deneyimlere sahip sanatçıları bir araya getiren bir yolculuk niteliği taşıyor.







Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent ve Kali Uchis’in çekimleri Los Angeles’taki Palace Theatre ve Chateau Marmont oteli ile şehrin sokaklarında gerçekleştirildi. Saweetie’nin fotoğrafları ise Capri’dek çekildi.





Covid-19 salgını sebebiyle 2021’de askıya alınan Pirelli Takvimi, her yıl olduğu gibi sonbaharda tanıtılacak On The Road-Yollarda başlığıyla 2022’de geri dönecek.

St Vincent

Iggy Pop

Kali Uchis

Cher

Grimes

Jennifer Hudson

Rita Ora

Iggy Pop

Kali Uchis

Grimes

Kali Uchis

Normani

St Vincent

Rita Ora

Saweetie

Kali Uchis

Jennifer Hudson

St Vincent

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