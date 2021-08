2022 Pirelli Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Pirelli’nin her yıl merakla beklenen takviminin, Bryan Adams’ın imzasını taşıyan 2022 edisyonunun kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğraf çekimlerini Adams’ın Los Angeles ve Capri’de gerçekleştirdiği 2022 Pirelli Takvimi’nde yıldız isimler yer alıyor.

2022 Pirelli Takvimi’nin başlığı On The Road (Yollarda) olurken, bu yılki edisyon farklı milliyetler, müzik türleri, yaş grupları ve değişik mesleki deneyimlere sahip sanatçıları bir araya getiren bir yolculuk niteliği taşıyor.

Covid-19 salgını sebebiyle 2021’de askıya alınan Pirelli Takvimi, her yıl olduğu gibi sonbaharda tanıtılacak On The Road-Yollarda başlığıyla 2022’de geri dönecek.