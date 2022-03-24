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2022 tırnak trendleri

Tırnaklarda soft renkler, sade manikürler artık geride kaldı. Şimdi eğlenceyi tırnaklara taşıma vakti!

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:11

2022 tırnak trendleri - 1

SÜSLÜ FRANSIZ MANİKÜRÜ

Tipik Fransız manikürünün renkli tırnaklara dönüşmüş hali, yeni trendler arasında. Sıradan tırnakları renklendirmenin en eğlenceli yolu.

2022 tırnak trendleri - 2

DALGALI TIRNAKLAR

Dalgalı tırnaklar trendi, 2022’de de sürüyor. Tırnaklar, parlak, enerjik renklerle şekilleniyor. Kullandığınız renklere bağlı olarak her mevsim uygulanabilecek bir manikür trendi.

2022 tırnak trendleri - 3

RENK VE DESEN KOMBOSU

Farklı renk ve desenleri kullanmak, bu yılın manikür trendlerinde öne çıkıyor. Seçeneklerin sınırsız olduğu manikür, yaratıcılığı kullanma fırsatı veriyor.

2022 tırnak trendleri - 4

ATEŞLİ KIRMIZI

Tertemiz bir manikürün üstüne ateşli kırmızı ya da pembe gibi belirgin renkte ojeler süslenen tırnakların modası hiç geçmiyor. Arada tırnak uçlarına farklı renkte, parlak ve ışıltılı detaylar kondurulması da küçük lükslerin tadını çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.

2022 tırnak trendleri - 5

KONFETİLİ TIRNAKLAR

Konfeti etkisi yaratan simli tırnaklar 2022’de öne çıkıyor. Geçen yılın nude ve sade tırnaklarının yerini olabildiğince eğlenceli ve canlı görünüm alıyor.

2022 tırnak trendleri - 6

İKİ RENKLİ FRANSIZ MANİKÜRÜ

Klasik beyaz Fransız manikürünün modası geçti diyebiliriz. İki renkli Fransız manikürü, tırnak eğlencenizi bir üst seviyeye taşıyor.

2022 tırnak trendleri - 7

DOĞA YEŞİLİ OJE

Yeşilin tek tonunun kullanıldığı ya da birden fazla yeşil tonunun tırnaklar üzerinde geçiş yaptığı manikür, doğa sevgisine vurgu yapma fırsatı veriyor.

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