2022 tırnak trendleri

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:11
Tipik Fransız manikürünün renkli tırnaklara dönüşmüş hali, yeni trendler arasında. Sıradan tırnakları renklendirmenin en eğlenceli yolu.
Dalgalı tırnaklar trendi, 2022’de de sürüyor. Tırnaklar, parlak, enerjik renklerle şekilleniyor. Kullandığınız renklere bağlı olarak her mevsim uygulanabilecek bir manikür trendi.
Farklı renk ve desenleri kullanmak, bu yılın manikür trendlerinde öne çıkıyor. Seçeneklerin sınırsız olduğu manikür, yaratıcılığı kullanma fırsatı veriyor.
Tertemiz bir manikürün üstüne ateşli kırmızı ya da pembe gibi belirgin renkte ojeler süslenen tırnakların modası hiç geçmiyor. Arada tırnak uçlarına farklı renkte, parlak ve ışıltılı detaylar kondurulması da küçük lükslerin tadını çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.
Konfeti etkisi yaratan simli tırnaklar 2022’de öne çıkıyor. Geçen yılın nude ve sade tırnaklarının yerini olabildiğince eğlenceli ve canlı görünüm alıyor.
Klasik beyaz Fransız manikürünün modası geçti diyebiliriz. İki renkli Fransız manikürü, tırnak eğlencenizi bir üst seviyeye taşıyor.
Yeşilin tek tonunun kullanıldığı ya da birden fazla yeşil tonunun tırnaklar üzerinde geçiş yaptığı manikür, doğa sevgisine vurgu yapma fırsatı veriyor.