2022 tırnak trendleri

ATEŞLİ KIRMIZI

Tertemiz bir manikürün üstüne ateşli kırmızı ya da pembe gibi belirgin renkte ojeler süslenen tırnakların modası hiç geçmiyor. Arada tırnak uçlarına farklı renkte, parlak ve ışıltılı detaylar kondurulması da küçük lükslerin tadını çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.