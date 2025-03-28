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2025 Döviz büroları ve kuyumcular arefe günü-bayramda açık mı? Ramazan Bayramı kapalı olan yerler

Döviz büroları ve kuyumcuların Ramazan Bayramı ve arefe gününde çalışma saatleri merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatiline idari izin eklenerek tatil 9 güne uzatıldı. Bayramda kamu kurumlarının tamamı hizmet vermeyecek. Noterler ve eczaneler nöbet sistemine uygun çalışırken muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Döviz bürosunda dolar, euro gibi alışveriş yapmaya hazırlananlar ise arefe günü ve bayramda çalışma bilgisini sorguluyor. Peki Arefe günü döviz büroları ve kuyumcular açık mı, kapalı mı? İşte, arefe günü ve bayramda çalışma durumu…

2025 Döviz büroları ve kuyumcular arefe günü-bayramda açık mı? Ramazan Bayramı kapalı olan yerler - 1

Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi günü olacak. Döviz alım-satımı yapmaya hazırlananlarla birlikte altın bozdurmak isteyenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Kuyumcuların ve döviz bürolarının çalışma saatleri il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Kuyumcular normal şartlarda sabah saat 09.00’da kapılarını açarken akşam saat 20.00’a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bayramda kuyumcular ve döviz büroları çalışıyor mu? İşte, detaylar…

YAŞAM HABERLERİ

2025 Döviz büroları ve kuyumcular arefe günü-bayramda açık mı? Ramazan Bayramı kapalı olan yerler - 2

AREFE GÜNÜ DÖVİZ BÜROLARI VE KUYUMCULAR AÇIK MI?

2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart cumartesi günü idrak edilecek.  Döviz büroları sabah saat 09.00’da açılırken saat 21.00’da kapanıyor. Arefe günü birçok yer yarım gün olarak hizmet verecek. Döviz büroları ve kuyumcular özel işletmeler olduğundan çalışma durumlarına sahipleri karar veriyor. Bu sebeple döviz bürolarının ve kuyumcuların açılış ve kapanış saati illere göre değişiklik gösterebilir. 

2025 Döviz büroları ve kuyumcular arefe günü-bayramda açık mı? Ramazan Bayramı kapalı olan yerler - 3

BAYRAMDA DÖVİZ BÜROLARI VE KUYUMCULAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlarken 1 Nisan Salı günü sona erecek. Arefe gününde olduğu gibi döviz büroları ve kuyumcuların çalışma durumlarına sahipleri karar veriyor. Genellikle bu işletmeler bayramın 1. günü kapalı olurken sonraki günler ise faaliyetlerine başlayabiliyor. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. 

2025 Döviz büroları ve kuyumcular arefe günü-bayramda açık mı? Ramazan Bayramı kapalı olan yerler - 4

RAMAZAN BAYRAMI KAPALI OLAN YERLER

Özel ve kamu bankaları

Kargo firmaları

PTT

Okullar

Üniversiteler

Kaymakamlıklar

Valilikler

Belediyeler

Nüfus Müdürlükleri

Noterler (nöbetçi noterler hariç)

Eczaneler (nöbetçi eczaneler hariç)

Sağlık Ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri)


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