2025 Döviz büroları ve kuyumcular arefe günü-bayramda açık mı? Ramazan Bayramı kapalı olan yerler
Döviz büroları ve kuyumcuların Ramazan Bayramı ve arefe gününde çalışma saatleri merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatiline idari izin eklenerek tatil 9 güne uzatıldı. Bayramda kamu kurumlarının tamamı hizmet vermeyecek. Noterler ve eczaneler nöbet sistemine uygun çalışırken muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Döviz bürosunda dolar, euro gibi alışveriş yapmaya hazırlananlar ise arefe günü ve bayramda çalışma bilgisini sorguluyor. Peki Arefe günü döviz büroları ve kuyumcular açık mı, kapalı mı? İşte, arefe günü ve bayramda çalışma durumu…
Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi günü olacak. Döviz alım-satımı yapmaya hazırlananlarla birlikte altın bozdurmak isteyenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Kuyumcuların ve döviz bürolarının çalışma saatleri il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Kuyumcular normal şartlarda sabah saat 09.00’da kapılarını açarken akşam saat 20.00’a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bayramda kuyumcular ve döviz büroları çalışıyor mu? İşte, detaylar…