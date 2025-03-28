2025 Döviz büroları ve kuyumcular arefe günü-bayramda açık mı? Ramazan Bayramı kapalı olan yerler

Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi günü olacak. Döviz alım-satımı yapmaya hazırlananlarla birlikte altın bozdurmak isteyenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Kuyumcuların ve döviz bürolarının çalışma saatleri il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Kuyumcular normal şartlarda sabah saat 09.00’da kapılarını açarken akşam saat 20.00’a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bayramda kuyumcular ve döviz büroları çalışıyor mu? İşte, detaylar…