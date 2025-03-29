2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Hakkari bayram namazı saati
Hakkari bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleriyle birlikte belli oldu. Ramazan ayı uğurlanırken bayram heyecanı 30 Mart Pazar günü camilerde yaşanacak. Bayram namazını kaçırmak istemeyenler ise vakitlere göre hareket edecek. Bayram namazının camilerde cemaatle birlikte kılınması uygundur. Yılda iki kez kılınan bayram namazının ardından camilerde cemaat ile bayramlaşılacak. Peki Hakkari’de bayram namazı saat kaçta? İşte, Hakkari bayram namazı saati…
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram heyecanı camilerde yaşanacak. Türkiye’nin tüm illerinde camilerden ezan sesi yükselirken müslümanlar, camilerde bayramı karşılayacak. Hakkari’de Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde yaşayanlar ise bulundukları ilçelerde bayram namazının saat kaçta okunacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için bayram namazı vakitlerini ayrıca duyurdu. Peki Hakkari bayram namazı saat kaçta? İşte, Hakkari bayram namazı vakti…