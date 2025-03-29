2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Hakkari bayram namazı saati

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram heyecanı camilerde yaşanacak. Türkiye’nin tüm illerinde camilerden ezan sesi yükselirken müslümanlar, camilerde bayramı karşılayacak. Hakkari’de Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde yaşayanlar ise bulundukları ilçelerde bayram namazının saat kaçta okunacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için bayram namazı vakitlerini ayrıca duyurdu. Peki Hakkari bayram namazı saat kaçta? İşte, Hakkari bayram namazı vakti…