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2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Hakkari bayram namazı saati

Hakkari bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleriyle birlikte belli oldu. Ramazan ayı uğurlanırken bayram heyecanı 30 Mart Pazar günü camilerde yaşanacak. Bayram namazını kaçırmak istemeyenler ise vakitlere göre hareket edecek. Bayram namazının camilerde cemaatle birlikte kılınması uygundur. Yılda iki kez kılınan bayram namazının ardından camilerde cemaat ile bayramlaşılacak. Peki Hakkari’de bayram namazı saat kaçta? İşte, Hakkari bayram namazı saati…

2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Hakkari bayram namazı saati - 1

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram heyecanı camilerde yaşanacak. Türkiye’nin tüm illerinde camilerden ezan sesi yükselirken müslümanlar, camilerde bayramı karşılayacak. Hakkari’de Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde yaşayanlar ise bulundukları ilçelerde bayram namazının saat kaçta okunacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için bayram namazı vakitlerini ayrıca duyurdu. Peki Hakkari bayram namazı saat kaçta? İşte, Hakkari bayram namazı vakti…

YAŞAM HABERLERİ

2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Hakkari bayram namazı saati - 2

HAKKARİ’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

30 Mart Pazar günü bayramın ilk gününde Hakkari’de bayram namazı saat 06:23’de okunacak.

Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da bayram namazı saat 07.22’de, İzmir’de 07.30’da, Antalya’da 07.16’da, Adana’da 06.57’de Sivas’ta 06.50’de Trabzon’da ise 06.39’da kılınacak.

2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Hakkari bayram namazı saati - 3

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİP?

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Hakkari bayram namazı saati - 4

HANGİ İLDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

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