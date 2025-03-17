2025 Ramazan ayı ne zaman bitecek? Bugün orucun kaçıncı günü?

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek, Müslümanlar bu tarihte son kez iftar yapacak.



Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.



Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak ve üç gün sürecek.