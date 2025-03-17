2025 Ramazan ayı ne zaman bitecek? Bugün orucun kaçıncı günü?
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden fazla korunduğu Ramazan ayının son günlerine az bir zaman kaldı. Ramazan'ın ardından bayrama erişme gününü bekleyen Müslümanlar, 2025 Ramazan ayı bitiş tarihine odaklandı. Peki, Ramazan'ın son günü ne zaman?
2025 Ramazan ayı devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. İşte, 2025 Ramazan ayının bitiş tarihi...