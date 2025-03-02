2025 Ramazan ayı ne zaman bitecek? (Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimi)
İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı, 1 Mart cumartesi günü başladı. Ramazan ayı tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Geçtiğimiz yıla göre erken başlayan Ramazan ayının sonunda 3 günlük bayram kutlanacak. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü olacak. Peki Ramazan ayı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte, Diyanet Dini günler takvimi…
İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı, 1 Mart cumartesi günü başladı. Ramazan ayı tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Geçtiğimiz yıla göre erken başlayan Ramazan ayının sonunda 3 günlük bayram kutlanacak. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü olacak. Peki Ramazan ayı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte, Diyanet Dini günler takvimi…