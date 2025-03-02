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2025 Ramazan ayı ne zaman bitecek? (Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimi)

İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı, 1 Mart cumartesi günü başladı. Ramazan ayı tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Geçtiğimiz yıla göre erken başlayan Ramazan ayının sonunda 3 günlük bayram kutlanacak. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü olacak. Peki Ramazan ayı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte, Diyanet Dini günler takvimi…

2025 Ramazan ayı ne zaman bitecek? (Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimi) - 1

İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı, 1 Mart cumartesi günü başladı. Ramazan ayı tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Geçtiğimiz yıla göre erken başlayan Ramazan ayının sonunda 3 günlük bayram kutlanacak. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü olacak. Peki Ramazan ayı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte, Diyanet Dini günler takvimi…

YAŞAM HABERLERİ

2025 Ramazan ayı ne zaman bitecek? (Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimi) - 2

RAMAZAN AYI 2025  NE ZAMAN BİTİYOR?

Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alınırken Ramazan ayı 2025 yılında 29 gün sürecek.

1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Ramazan Bayramı ise 29 Mart Cumartesi günü arife ile başlayarak 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü devam edecek.

Bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi ise bu yıl 26 Mart tarihine denk geliyor.

2025 Ramazan ayı ne zaman bitecek? (Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimi) - 3

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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