2025 Ramazan ayı ne zaman bitecek? (Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimi)

İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı, 1 Mart cumartesi günü başladı. Ramazan ayı tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Geçtiğimiz yıla göre erken başlayan Ramazan ayının sonunda 3 günlük bayram kutlanacak. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü olacak. Peki Ramazan ayı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte, Diyanet Dini günler takvimi…