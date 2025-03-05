2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk gelecek?

AREFE HAKKINDA BİLGİLER

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün olarak tanımlanıyor.



Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür.



Öte yandan zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır.



Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.