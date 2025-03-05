2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk gelecek?
Mübarek Ramazan ayı başladı. Bu yıl 29 gün sürecek Ramazan'ın 5. günü idrak edilirken, arefe günü olarak da bilinen bayramdan bir gün önceki tarih merak konusu oldu. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, bu yıl üç günlük Ramazan Bayramı mart ayının son, nisan ayının da ilk günlerinde kutlanacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?
2025 Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiği, Ramazan Bayramına doğru ilerlerken merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda yapacakları tatili planlamak isteyen vatandaşlar şimdiden tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 Ramazan Bayramı arefesi tarihi...