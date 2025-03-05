imsakiye

2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk gelecek?

Mübarek Ramazan ayı başladı. Bu yıl 29 gün sürecek Ramazan'ın 5. günü idrak edilirken, arefe günü olarak da bilinen bayramdan bir gün önceki tarih merak konusu oldu. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, bu yıl üç günlük Ramazan Bayramı mart ayının son, nisan ayının da ilk günlerinde kutlanacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?

2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk gelecek? - 1

2025 Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiği, Ramazan Bayramına doğru ilerlerken merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda yapacakları tatili planlamak isteyen vatandaşlar şimdiden tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 Ramazan Bayramı arefesi tarihi...

YAŞAM HABERLERİ

2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk gelecek? - 2

2025 RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk gelecek? - 3

2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk gelecek? - 4

AREFE HAKKINDA BİLGİLER

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün olarak tanımlanıyor.

Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür.

Öte yandan zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır.

Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

DAHA FAZLA GÖSTER