2025 takvimindeki korkutan tesadüf: En son Covid salgınının başladığı yıl görülmüştü!

Yeni yıla sayılı günler kala, sosyal medyada bazı kullanıcılar, takvimdeki bir ayrıntıyı felaket senaryolarına dönüştürerek büyük bir korku dalgası başlattı. 2025’in başlangıcındaki Çarşamba-Perşembe-Cuma sıralamasının, pandeminin başlangıcı olan 2020 yılındaki ile aynı olması, bazı kullanıcıların bu yılın da benzer şekilde felaketlerle dolu olacağına inanmasına neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu endişe, yeni yılın ne getireceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.

2025 takvimindeki korkutan tesadüf: En son Covid salgınının başladığı yıl görülmüştü! - 1

2020 yılı, dünya çapında yaşanan pandemi ve diğer felaketlerle hafızalarda iz bırakan bir yıl oldu. Birçok insan için zor bir yıl olan 2020, şimdilerde sosyal medyada 2025 takvimindeki bir ayrıntı yüzünden yeniden konuşuluyor.

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2025 takvimindeki korkutan tesadüf: En son Covid salgınının başladığı yıl görülmüştü! - 2

Yeni yılın "Çarşamba-Perşembe-Cuma" sırasıyla başlıyor olması ve aynı sıralamanın pandeminin başlangıcı olan 2020'de de yaşanmış olması, sosyal medyada çeşitli komplo teorilerine yol açtı.

2025 takvimindeki korkutan tesadüf: En son Covid salgınının başladığı yıl görülmüştü! - 3

X eski adıyla Twitter'da bir sayfanın "2025’in başlangıcı, 2020’deki gibi uğursuz bir başlangıcı işaret ediyor" şeklindeki açıklamasının ardından gönderi kısa sürede hızla yayıldı ve bazı kullanıcılar, 2025’in de zorlu bir yıl olacağını iddia etti.

2025 takvimindeki korkutan tesadüf: En son Covid salgınının başladığı yıl görülmüştü! - 4

Birçok kişi için bu, basit bir tesadüf olabilir. Ancak sosyal medya kullanıcıları, 2025’in de felaket yılı olacağına dair korkularını dile getirdi. Bazı kullanıcılar  "Önümüzde belirsiz zamanlar var, herkes dikkatli olsun" şeklinde uyarılarda bulundu.

2025 takvimindeki korkutan tesadüf: En son Covid salgınının başladığı yıl görülmüştü! - 5

Yeni yıla girecek birçok kişi, 2025’i merakla beklerken, bazıları  takvimdeki ilginç tesadüf yüzünden dünya çapında olabilecek değişimler veya sıkıntılar hakkında endişe taşıyor.

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