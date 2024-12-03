2025 takvimindeki korkutan tesadüf: En son Covid salgınının başladığı yıl görülmüştü!
Yeni yıla sayılı günler kala, sosyal medyada bazı kullanıcılar, takvimdeki bir ayrıntıyı felaket senaryolarına dönüştürerek büyük bir korku dalgası başlattı. 2025’in başlangıcındaki Çarşamba-Perşembe-Cuma sıralamasının, pandeminin başlangıcı olan 2020 yılındaki ile aynı olması, bazı kullanıcıların bu yılın da benzer şekilde felaketlerle dolu olacağına inanmasına neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu endişe, yeni yılın ne getireceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.
2020 yılı, dünya çapında yaşanan pandemi ve diğer felaketlerle hafızalarda iz bırakan bir yıl oldu. Birçok insan için zor bir yıl olan 2020, şimdilerde sosyal medyada 2025 takvimindeki bir ayrıntı yüzünden yeniden konuşuluyor.