2025 takvimindeki korkutan tesadüf: En son Covid salgınının başladığı yıl görülmüştü!

Birçok kişi için bu, basit bir tesadüf olabilir. Ancak sosyal medya kullanıcıları, 2025’in de felaket yılı olacağına dair korkularını dile getirdi. Bazı kullanıcılar "Önümüzde belirsiz zamanlar var, herkes dikkatli olsun" şeklinde uyarılarda bulundu.