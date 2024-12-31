2025 yılın ilk sabahı zinde uyanmanın 4 yolu: Toksin ve şişkinlikten arının
2025 yılına sadece sayılı günler kaldı. Yeni yıl akşamında ailenizle ve sevdiklerinizle muhteşem sofralarda buluşabilirsiniz. Yılbaşı akşamında büyük ve bol çeşitli sofralar karşısında iştahınızı dengede tutmak kolay olmayabilir. Yeni yıl gecesinde kendinizi ödüllendirip, gün içerisinde ihtiyacınız olan kaloriden daha fazlasını alabilirsiniz. Bu durumu dengelemek için yeni yılın ilk gününde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.
Yılbaşı akşamında ailenizle ve dostlarınızla birlikte muhteşem sofralarda bir araya gelirsiniz. Uzun saatler boyunca yemek yediğiniz düşünüldüğünde bir süre sonra vücudunuzda gaz ve şişkinlik meydana gelir.