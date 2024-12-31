2025 yılın ilk sabahı zinde uyanmanın 4 yolu: Toksin ve şişkinlikten arının

BİTKİ ÇAYLARI İLE RAHATLAYIN

Hem yılbaşı akşamının yorgunluğunu atmak hem de vücudunuzda biriken ödem ve toksinlerden kurtulmak için bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. Bitki çayları midenizi ve bağırsaklarınızı rahatlatır.



Yiyeceklerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur. Yeni yılın ilk gününde 1-2 fincan yeşil çay ya da beyaz çay içmek bağırsak hareketlerini düzenler. Mideyi tok tutar ve o gün daha fazla yemek yemenizi engeller. Ayrıca sindirim sistemini çalıştırdığı için vücuttaki ödem ve toksinleri de atar.



