2025 yılında burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog tüm detaylarıyla anlattı
Avustralya'nın önde gelen astrologlarından Rose Smith, 2025 yılında burçları neler beklediğini açıkladı. Smith, ''Eğer 2024 yılını zor bir yıl olarak tanımlıyorsanız, size kötü bir haberim var. 2025 ve 2026 çok daha sancılı geçecek'' ifadelerini kullandı.
Smith, 2025 yılında özellikle iş ve aşk hayatında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ünlü astrolog, bu yıl, birçok şirketin iflas edebileceğine dair uyarıda bulundu.
Rose Smith, 2025 yılının genel olarak eski şeyleri geride bırakma ve yeni başlangıçlar yapma yılı olduğunu söyledi. ''2025 yılı, size hizmet etmeyen faydasız enerjilerden arınma yılı'' diyen Smith, burçları neler beklediğini şu sözlerle anlattı: