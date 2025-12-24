2025 yılının en kötü filmleri seçildi
24.12.2025 09:06
NTV - Haber Merkezi
Variety dergisi, 2025 yılının en kötü filmlerini seçti. Eleştirmenler Peter Debruge ve Owen Gleiberman'a göre kötü filmler, ders niteliği taşıyor.
Kötü filmleri konuşmanın da sinema dünyasının bir parçası olduğunu düşünen Variety dergisi eleştirmenleri Peter Debruge ve Owen Gleiberman, 2025 yılının en kötü filmlerini listeledi.
OWEN GLEIBERMAN'A GÖRE ENN KÖTÜ 5 FİLM
5- ANEMON
Daniel Day-Lewis’in oğlu Ronan Day-Lewis'in yönettiği "Anemone", babalar, oğullar ve kardeşler arasındaki aile bağları, kişisel kaderler ve kuşak çatışmaları boyunca gelişen karmaşık ilişkileri konu alıyor.
4- HURRY UP TOMORROW
The Weeknd, Jenna Ortega ve Barry Keoghan'ın başrollerinde yer aldığı, Trey Edward Shults imzalı filmde uykusuzluk çeken bir müzisyenin gizemli bir yabancıyla yolculuğa çıkması ve akabinde yaşananları konu alıyor.
3- THE TESTAMENT OF ANN LEE
Ann Lee'nin İngiltere'den Amerika'ya uzanan yolculuğunu ve topluluğundaki insanların yaşamlarını nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor.
Gerçek olaylara dayanan, Mona Fastvold imzalı "The Testament Of Ann Lee" filminde; Amanda Seyfried, Lewis Pullman ve Tim Blake Nelson gibi isimler rol alıyor.
2- FIVE NİGHTS AT FREDDY'S 2
Aynı isimli popüler video oyunu ve kitap serisinden uyarlanan Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece'nin devam filmi olan yapımda başrolleri Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard paylaştı.
Film, Freddy Fazbear'ın Pizza dükkanındaki doğaüstü kabusun üzerinden bir yıl sonrasında yaşanan ve daha büyük bir kabusa dönüşen olayları gözler önüne seriyor.
1- EDEN
Sydney Sweeney, Ana de Armas ve Jude Law'ın başrolleri paylaştığı Eden filmi, Ron Howard imzası taşıyor. Film, ıssız bir adada kendi topluluğunu kurmaya çalışan bir grubun şaşırtıcı gerçek hikayesini konu alıyor.
PETER DEBRUGE'A GÖRE EN KÖTÜ 5 FİLM
5- PRESENCE
Steven Soderbergh'in gerilim filmi "Presence", banliyödeki bir eve taşınan ailenin çok uzun zaman önce oraya yerleşmiş gizemli bir varlıkla yüzleşmesini konu alıyor.
Senaryosunu David Koepp'in kaleme aldığı filmin kadrosunda Lucy Liu, Julia Fox, Chris Sullivan, Callina Liang, Lucas Papaelias, West Mulholland ve Eddy Maday yer alıyor.
4- THE ACTOR
Donald E. Westlake'in “Memory” adlı romanından uyarlanan ve Duke Johnson'ın yönettiği film film, hafıza kaybı yaşayan bir aktörün yaşadıklarını anlatıyor.
3-WAR OF THE WORLDS
"War of the Worlds"ün (Dünyalar Savaşı) yeni uyarlaması olan film, H.G. Wells’in 1898 tarihli klasik eserinden uyarlandı.
Başrolünde Amerikalı şarkıcı Ice Cube'un yer aldığı projede, Eva Longoria, Clark Gregg ve Andrea Savage gibi isimler de rol aldı. 2020 yılında çekilen ve uzun süre izleyici ile buluşan film, Rotten Tomatoes’ta 0 puan aldı.
2- THE ELECTRIC STATE
Russo Kardeşler imzalı bilimkurgu filminde başrolleri Millie Bobby Borwn ve Chris Pratt paylaşıyor. "The Electric State" filmi, İsveçli yazar Simon Stalenhag’ın aynı isimli eserinden uyarlanıyor.