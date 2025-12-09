2025 yılının en popüler 10 oyuncusu

Görevimiz Tehlike serisinin son filmi "Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning"deki performansıyla gündem olan Tom Cruise, Ana de Armas ile ilişkisiyle de konuşuldu.

Öte yandan Oscar ödüllerine dört kez aday gösterilen ancak ödül alamayan usta aktöre birkaç hafta önce onursal Oscar ödülü verildi.