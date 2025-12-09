2025 yılının en popüler 10 oyuncusu
09.12.2025 15:35
NTV - Haber Merkezi
Ünlü sinema veri tabanı IMDb, bu yılın en çok konuşulan oyuncularını açıkladı. Halk oylamasıyla oluşturulan listede yıl boyunca adından söz ettiren ünlüler yer aldı.
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb, 2025 yılına damga vuran ünlü oyuncuları açıkladı.
10- VANESSA KIRBY
Listenin 10'uncu sırasında yer alan Vanessa Kirby, "Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar" filminde canlandırdığı Sue Storm ile adından söz ettirdi. Ayrıca ünlü oyuncunun ilk kez anne olması da özel hayatıyla öne çıkmasına sebep oldu.
9- DAVID CORENSWET
İngiliz aktör Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ikonik karaktere hayat veren 32 yaşındaki Corenswet, James Gunn imzalı filmdeki performansıyla hafızalarda yer etti.
8- WALTON GOGGINS
Oyun dünyasının klasiklerinden ekrana uyarlanan "Fallout" dizisinde The Ghoul rolüyle büyük ilgi gören Walton Goggins, başarısını "The White Lotus" adlı dizinin üçüncü sezonundaki performansıyla taçlandırınca gerçek bir yıldız haline geldi.
7- SIDNEY CHANDLER
1979’da beyaz perdede başlayan Alien serisinin ilk televizyon uyarlaması olan "Alien: Earth" dizisinde bilinçli bir robot ve uzaylılarla iletişim kuran Wendy karakterine hayat veren Sydney Chandler, bu rolle şöhreti yakaladı.
6- BRITT LOWER
Bu yılın öne çıkan dizilerinden Severence'ta rol alan Britt Lower, oyunculuk performansıyla öne çıktı. Severance dizisi, çalışanların iş ve özel hayatlarını cerrahi bir işlemle birbirinden ayırdığı kurgusal bir evreni yansıtıyor.
5- SYDNEY SWEENEY
"Euphoria" dizisi ile şöhreti yakalayan ve son dönemde rol aldığı projelerle Hollywood'un yükselen yıldızlarından olan Sydney Sweeney; "Christy", "Echo Valley", "The Housemaid" gibi filmlerle adından söz ettirdi.
4- TOM CRUISE
Görevimiz Tehlike serisinin son filmi "Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning"deki performansıyla gündem olan Tom Cruise, Ana de Armas ile ilişkisiyle de konuşuldu.
Öte yandan Oscar ödüllerine dört kez aday gösterilen ancak ödül alamayan usta aktöre birkaç hafta önce onursal Oscar ödülü verildi.
3- MATTHEW GOODE
Daha önce "The Good Wife", "Downton Abbey", "A Simple Man" gibi yapımlarda rol alan Matthew Goode, "Dept. Q" adlı diziyle öne çıktı.
2- AIMEE LOU WOOD
İngiliz aktris Aimee Lou Wood "The White Lotus" dizisindeki Chelsea karakteriyle adından söz ettirdi. Dizideki performansı Wood'u yılın en popüler isimlerinden biri haline getirdi.
1- ISABELA MERCED
Oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan "The Last of Us” dizisinin ikinci sezonunda Ellie'nin arkadaşı Dina'yı canlandıran Isabela Merced, hem "Superman" filminde hem de "Peacemaker"da Hawkgirl karakterini oynadı.
Popüler yapımlardaki başarılı oyunculuk performansı 24 yaşındaki yıldızı zirveye taşıdı.