2025 yılının en popüler filmleri

Zach Cregger imzalı Weapons adlı korku filmi, düşük bütçesine rağmen büyük bir başarı elde etti ve sadece iki hafta içinde 100 milyon dolar hasılat yaptı.

Filmin başrollerinde Josh Brolin, Julia Garner ve Alden Ehrenreich gibi oyuncular yer alırken, kadroda; Benedict Wong, Amy Madigan ve Austin Abrams gibi isimler yer alıyor.