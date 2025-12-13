2025 yılının en popüler filmleri
13.12.2025 13:10
Son Güncelleme: 13.12.2025 13:20
Beyza Çolak
Tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb, 2025 yılına damga vuran filmleri açıkladı.
Ünlü sinema veri tabanı IMDb, bu yılın en çok konuşulan filmlerini açıkladı. İzleyicilerin en çok ilgi gösterdiği filmlerden oluşturulan listede, yılın popüler yapımları yer aldı.
10- F1: THE MOVIE
Brad Pitt'in emekli Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat verdiği, Joseph Kosinski imzalı "Formula 1" filmi, dünya çapında 293 milyon dolar hasılat elde etti. Film, Apple'ın en yüksek hasılatını elde eden gişe filmi oldu.
9- GÖREVİMİZ TEHLİKE: SON HESAPLAŞMA
Tom Cruise'in son kez "Ethan Hunt" olduğu, Görevimiz Tehlike serisinin son filmi, açılış hafta sonunda 190 milyon dolar hasılatla rekor kırdı.
8- THUNDERBOLTS
Florence Pugh, Sebastian Stan ve David Harbour gibi isimlerin rol aldığı, Marvel filmi "Thunderbolts" da 2025'in beğenilen yapımları arasında yer aldı.
7- HAPPY GILMORE 2
Adam Sandler'ın başrol oynadığı en ikonik filmlerinden birinin devam filmi olan "Happy Gilmore 2" 90'ların nostaljisini günümüze adapte etti.
6- FRANKENSTEIN
Guillermo del Toro’nun yönetmenliğini üstlendiği ve Mary Shelley'nin klasik eserinden uyarlanan Frankenstein da 2025'e damga vuran yapımlar arasında yer aldı.
Jacob Elordi'nin başrol oynadığı film, Venedik Film Festivali'nde de 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Frankenstein, Altın Küre'de de 5 dalda aday gösterildi.
5- JURASSIC WORLD: YENİDEN DOĞUŞ
Hollywood'un usta ismi Steven Spielberg'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ilk Jurassic Park filmi 1993 yılında vizyona girdi. Sinema tarihinde yeni bir dönemin başlamasına öncülük eden film serisinin son halkasında Scarlett Johansson başrol oynadı.
2025 yılında dünya çapında en yüksek açılış hasılatını elde eden Gareth Edwards'ın yönettiği film, Jurassic World'den (2015) sonra, serinin en iyi açılışına imza attı.
4- ONE BATTLE AFTER ANOTHER (SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ)
Paul Thomas Anderson'ın yönettiği "Savaş Üstüne Savaş" filminde, başrolleri Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro ve Sean Penn paylaşıyor.
Film, yıllar önce, kendi örgütlerini bitirmeye ant içmiş bir devlet görevlisinin, eski devrimci Bob'un kızının peşine düşmesini ve sonrasında Bob'un eski yoldaşlarıyla kızını kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.
Altın Küre'ye 9 adaylıkla damga vuran "One Battle After Another", Anderson'ın iyi açılış yapan filmi oldu.
3- SINNERS (GÜNAHKARLAR)
Ryan Coogler tarafından yazılıp yönetilen korku filmi Günahkarlar'ın başrolünde Michael B. Jordan yer alıyor. Gişe rekorları kırarak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan beşinci korku filmi olan Günahkarlar, 2025'in en çok izlenen yapımlardan biri olmayı başardı. Film, geçmişte yaşadıkları karanlık hayatı geride bırakmak isteyen ikiz kardeşlerin hikayesini anlatıyor.
2- WEAPONS (SİLAHLAR)
Zach Cregger imzalı Weapons adlı korku filmi, düşük bütçesine rağmen büyük bir başarı elde etti ve sadece iki hafta içinde 100 milyon dolar hasılat yaptı.
Filmin başrollerinde Josh Brolin, Julia Garner ve Alden Ehrenreich gibi oyuncular yer alırken, kadroda; Benedict Wong, Amy Madigan ve Austin Abrams gibi isimler yer alıyor.
1- SUPERMAN
David Corenswet'in ilk kez Superman olarak izleyiciyle buluştuğu, James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Superman", 2025 yılında küresel gişede 600 milyon doları aşan ilk süper kahraman filmi oldu.
"Superman" ayrıca DC’nin son yıllardaki 600 milyon dolar sınırını geçen ilk filmi olarak öne çıktı. Gişe başarısının ardından devam filmi çalışmaları da başladı. Superman serisinin ikinci filmi Man of Tomorrow, Temmuz 2027'de izleyiciyle buluşacak.