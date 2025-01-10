2025'te yurt dışı tatil planlayanlara kötü haber: En popüler yerler yasaklı listesine girdi
Dünyaca ünlü seyahat rehberi Fodor's, 2025 yılı için hazırladığı yeni raporunda bazı popüler tatil destinasyonlarını yasaklı listesine ekledi. Bu listeye göre, İspanya'nın en çok ziyaret edilen ve turistler tarafından büyük ilgi gören bölgeleri olan Mallorca, Barcelona ve Kanarya Adaları, 2025'te turistik seyahatler için önerilmeyen yerler arasında yer alıyor.
Ünlü seyahat rehberi Fodor's, 2025 yılına ilişkin yayınladığı son raporunda dikkat çekici bir karara imza attı. Daha önce Venedik, Tokyo ve Bali gibi yoğun turist akışı nedeniyle sorunlar yaşayan destinasyonları "aşırı turizm" listesine ekleyen Fodor's, bu yıl İspanya'dan üç yeni bölgeyi daha bu listeye dahil etti.