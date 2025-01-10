2025'te yurt dışı tatil planlayanlara kötü haber: En popüler yerler yasaklı listesine girdi

Ünlü seyahat rehberi Fodor's, 2025 yılına ilişkin yayınladığı son raporunda dikkat çekici bir karara imza attı. Daha önce Venedik, Tokyo ve Bali gibi yoğun turist akışı nedeniyle sorunlar yaşayan destinasyonları "aşırı turizm" listesine ekleyen Fodor's, bu yıl İspanya'dan üç yeni bölgeyi daha bu listeye dahil etti.





