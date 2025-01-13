2025'te zihninizi temizleyin: 5 uygulamaya odaklanmak hayatınızı değiştirebilir

5. MİNNETTARLIK

Minnettarlık sadece konuşmalar için değildir; günlük bir ruh hali yükselticidir. Frontiers in Psychology'de yayınlanan 2020 tarihli bir çalışma, düzenli olarak minnettarlık uygulayan kişilerin daha düşük seviyelerde depresyon ve daha yüksek yaşam memnuniyeti yaşadığını buldu.



Gününüzü daha iyi hale getiren birine hızlı bir "teşekkür ederim" mesajı göndererek başlayın. Görünüşe göre, sabah çayı veya bitkilerinizi sulayan komşunuz gibi küçük şeyleri takdir etmek sadece kibarlık değil; aynı zamanda güçlüdür.



