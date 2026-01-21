2026 Altın Ahududu Ödülleri'ne geri sayım. Sinemanın en kötüleri seçiliyor

21.01.2026 16:56

NTV - Haber Merkezi

Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) 2026 adayları açıklandı. "Pamuk Prenses" ve "War of the Worlds" 6 adaylıkla zirvede yer aldı.

En kötü film ve performanslara verilen Altın Ahududu Ödülleri'nin (Razzie Ödülleri) 2026 adayları açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen, en kötü senaryo, en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.

 

Rachel Zegler'ın Pamuk Prenses'i canlandırdığı "Pamuk Prenses" ve Ice Cube’un başrol oynadığı "War of the Worlds" altışar adaylıkla zirvede yer aldı. İşte yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler...

EN KÖTÜ FİLM

 

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Snow White

Star Trek: Section 31

War of the Worlds

 

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

 

Dave Bautista / In the Lost Lands

Ice Cube / War of the Worlds

Scott Eastwood /Alarum

Jared Leto / Tron: Ares

Abel "The Weeknd" Tesfaye / Hurry Up Tomorrow

 

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

 

Ariana DeBose / Love Hurts

Milla Jovovich / In the Lost Lands

Natalie Portman / Fountain of Youth

Rebel Wilson / Bride Hard

Michelle Yeoh / Star Trek: Section 31

EN KÖTÜ YENİDEN YAPIM / UYARLAMA / DEVAM FİLMİ

 

I Know What You Did Last Summer

Five Nights at Freddy’s 2

Smurfs

Snow White

War of the Worlds

 

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

 

Anna Chlumsky / Bride Hard

Ema Horvath / The Strangers: Chapter 2

Scarlet Rose Stallone / Gunslingers

Kacey Rohl / Star Trek: Section 31

Isis Valverde / Alarum

 

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

 

Yedi Cüceler / Snow White

Nicolas Cage / Gunslingers

Stephen Dorff / Bride Hard

Greg Kinnear / Off the Grid

Sylvester Stallone / Alarum

EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ

 

Yedi Cüceler/ Snow White

James Corden ve Rihanna/ Smurfs

Ice Cube ve Zoom Kamerası/ War of the Worlds

Robert DeNiro ve Robert DeNiro (Frank ve Vito)/ The Alto Knights

The Weeknd ve Dev Egosu/ Hurry Up Tomorrow

 

EN KÖTÜ YÖNETMEN

 

Rich Lee / War of the Worlds

Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31

Russo Kardeşler / The Electric State”

Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow

Marc Webb / Snow White

 

EN KÖTÜ SENARYO

 

The Electric State / Christopher Markus ve Stephen McFeely

Hurry Up Tomorrow / Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim

Snow White / Erin Cressida Wilson ve sayılamayacak kadar çok yazar. (Grimm Kardeşler'in orijinal masalından uyarlanmıştır)

Star Trek: Section 31 / Craig Sweeny

War of the Worlds / Kenny Golde, Marc Hyman

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Altın Ahududu Ödülleri'nin kazananları 14 Mart 2026 tarihinde belli olacak. 

 

1981'den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık 5 dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor. Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu.