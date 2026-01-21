2026 Altın Ahududu Ödülleri'ne geri sayım. Sinemanın en kötüleri seçiliyor

En kötü film ve performanslara verilen Altın Ahududu Ödülleri'nin (Razzie Ödülleri) 2026 adayları açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen, en kötü senaryo, en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.

Rachel Zegler'ın Pamuk Prenses'i canlandırdığı "Pamuk Prenses" ve Ice Cube’un başrol oynadığı "War of the Worlds" altışar adaylıkla zirvede yer aldı. İşte yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler...