2026 Altın Ahududu Ödülleri'ne geri sayım. Sinemanın en kötüleri seçiliyor
21.01.2026 16:56
NTV - Haber Merkezi
Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) 2026 adayları açıklandı. "Pamuk Prenses" ve "War of the Worlds" 6 adaylıkla zirvede yer aldı.
En kötü film ve performanslara verilen Altın Ahududu Ödülleri'nin (Razzie Ödülleri) 2026 adayları açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen, en kötü senaryo, en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.
Rachel Zegler'ın Pamuk Prenses'i canlandırdığı "Pamuk Prenses" ve Ice Cube’un başrol oynadığı "War of the Worlds" altışar adaylıkla zirvede yer aldı. İşte yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler...
EN KÖTÜ FİLM
The Electric State
Hurry Up Tomorrow
Snow White
Star Trek: Section 31
War of the Worlds
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
Dave Bautista / In the Lost Lands
Ice Cube / War of the Worlds
Scott Eastwood /Alarum
Jared Leto / Tron: Ares
Abel "The Weeknd" Tesfaye / Hurry Up Tomorrow
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
Ariana DeBose / Love Hurts
Milla Jovovich / In the Lost Lands
Natalie Portman / Fountain of Youth
Rebel Wilson / Bride Hard
Michelle Yeoh / Star Trek: Section 31
EN KÖTÜ YENİDEN YAPIM / UYARLAMA / DEVAM FİLMİ
I Know What You Did Last Summer
Five Nights at Freddy’s 2
Smurfs
Snow White
War of the Worlds
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Anna Chlumsky / Bride Hard
Ema Horvath / The Strangers: Chapter 2
Scarlet Rose Stallone / Gunslingers
Kacey Rohl / Star Trek: Section 31
Isis Valverde / Alarum
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yedi Cüceler / Snow White
Nicolas Cage / Gunslingers
Stephen Dorff / Bride Hard
Greg Kinnear / Off the Grid
Sylvester Stallone / Alarum
EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ
Yedi Cüceler/ Snow White
James Corden ve Rihanna/ Smurfs
Ice Cube ve Zoom Kamerası/ War of the Worlds
Robert DeNiro ve Robert DeNiro (Frank ve Vito)/ The Alto Knights
The Weeknd ve Dev Egosu/ Hurry Up Tomorrow
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Rich Lee / War of the Worlds
Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31
Russo Kardeşler / The Electric State”
Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow
Marc Webb / Snow White
EN KÖTÜ SENARYO
The Electric State / Christopher Markus ve Stephen McFeely
Hurry Up Tomorrow / Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
Snow White / Erin Cressida Wilson ve sayılamayacak kadar çok yazar. (Grimm Kardeşler'in orijinal masalından uyarlanmıştır)
Star Trek: Section 31 / Craig Sweeny
War of the Worlds / Kenny Golde, Marc Hyman
Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Altın Ahududu Ödülleri'nin kazananları 14 Mart 2026 tarihinde belli olacak.
1981'den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık 5 dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor. Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu.