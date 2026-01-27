2026 BAFTA adayları açıklanıyor. "KPop Demon Hunters" yarışın dışında kaldı
27.01.2026 09:37
NTV - Haber Merkezi
2026 BAFTA Ödülleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BAFTA adayları bugün açıklanıyor.
Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards) için geri sayım başladı. 22 Şubat'ta Londra'da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak olan BAFTA adayları, bugün David Jonsson ve Aimee Lou Wood'un sunumuyla açıklanacak.
"ONE BATTLE AFTER ANOTHER" ÖNE ÇIKIYOR
Birkaç hafta önce açıklanan uzun listelerde 16 adaylıkla öne çıkan Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" filmi, BAFTA uzun listelerinde en çok dalda adaylık elde eden yapım olarak rekor kırmıştı.
Leonardo DiCaprio'nun başrolde olduğu ve Altın Küre'ye de damga vuran filmin adaylık sürecinde de zirvede yer alacağı düşünülüyor.
"One Battle After Another" filmini ödül sezonuna damga vuran Ryan Coogler imzalı "Sinners", Maggie O'Farrell'in romanından uyarlanan "Hamnet" ve Marty Mauser’ın hayatını konu eden "Marty Supreme" filmlerinin takip etmesi bekleniyor.
"KPOP DEMON HUNTERS" BAFTA ADAYI OLAMAYACAK
Bu senenin öne çıkan yapımları arasında yer alan ve Oscar adaylığının yanı sıra Altın Küre'de en iyi animasyon dalında ödül kazanan "KPop Demon Hunters" uygunluk kuralları nedeniyle listede yer alamayacak. Çünkü film, İngiltere'de vizyona girmeden önce dijital platformda gösterildi.
Britanya yapımı film kategorisinde yer alan "I Swear", "Pillion", "The Ballad of Wallis Island", "28 Years Later", "The Roses" gibi filmlerde rol alan Cillian Murphy, Carey Mulligan gibi İngiliz ve İrlandalı yıldızların çoğu bireysel olarak adaylık kazanabilir.
YÜKSELEN YILDIZ ADAYLARI BELLİ OLDU
BAFTA Yükselen Yıldız adaylarındaki isimler ise şöyle:
Chase Infiniti (One Battle After Another) Miles Caton (Sinners)
Archie Madekwe (Lurker)
Robert Aramayo (I Swear)
Posy Sterling (Lollipop)
Öte yandan "The Secret Agent" filminin yıldızı Wagner Moura, Oscar başta olmak üzere birçok ödüle aday gösterilse de BAFTA uzun listelerinde yer bulamadı.
Wagner Moura, 83. Altın Küre Ödülleri'nde dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Moura, bu ödülü kazanan ilk Brezilyalı olarak tarihe geçti.
Oscar Ödülleri için bir yol gösterici olan BAFTA adaylarında hangi yapımlar öne çıkacak merakla bekleniyor.
Bu yıl 79'uncusu düzenlenen ve Alan Cumming'in sunuculuğu üstleneceği BAFTA Ödül Töreni, 22 Şubat 2026'da Londra'daki Royal Festival Hall'da gerçekleşecek.