2026 BAFTA adayları belli oldu. "One Battle After Another" ve "Sinners" zirvede
27.01.2026 09:37
Son Güncelleme: 27.01.2026 16:21
NTV - Haber Merkezi
2026 BAFTA Ödülleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BAFTA adayları bugün açıklandı.
Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards) için geri sayım başladı. 22 Şubat'ta Londra'da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak olan BAFTA adayları, bugün David Jonsson ve Aimee Lou Wood'un sunumuyla açıklandı.
14 adaylıkla "One Battle After Another" zirvede yer alırken, Ryan Coogler imzalı Sinners ise 13 adaylıkla onu takip etti. Böylece BAFTA tarihinde bir ilke imza atan "Sinners", siyahi yönetmenlerin filmleri arasında en yüksek adaylık sayısına ulaştı.
“Sinners” filminin elde ettiği başarı, yönetmen Ryan Coogler ve başrol Michael B. Jordan'a ilk kez BAFTA'ya aday olarak katılma fırsatı sağladı.
CHLOE ZHAO TARİHE GEÇTİ
“Hamnet” ve “Marty Supreme” filmleri de 11 kategoride adaylık elde ederek 2026 BAFTA Ödülleri'nde öne çıktı. Timothee Chalamet üst üste ikinci kez BAFTA yarışına dahil olurken, “Hamnet”in yönetmeni Chloe Zhao da tatihe geçti. “Hamnet”, bir kadın yönetmenin çektiği filmler arasında en fazla BAFTA adaylığı alan proje oldu.
SKARSGARD İLK KEZ BAFTA'YA ADAY OLDU
Bu senenin damga vuran yapımlardan “Sentimental Value” filmi de 5 dalda BAFTA adaylığı elde etmeyi başardı. 74 yaşındaki Stellan Skarsgard ise filmdeki performansıyla ilk kez BAFTA Ödülleri'ne aday gösterildi. İşte 2026 BAFTA adayları...
FİLM
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
YÖNETMEN
One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson
Bugonia/ Yorgos Lanthimos
Sentimental Value/ Joachim Trier
Hamnet/ Chloe Zhao
Sinners/ Ryan Coogler
Marty Supreme/ Josh Safdie
KADIN OYUNCU
Jessie Buckley/ Hamnet
Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson/ Song Sung Blue
Chase Infiniti/ One Battle After Another
Emma Stone/ Bugonia
Renate Reinsve/ Sentimental Value
ERKEK OYUNCU
Robert Aramayo/ I Swear
Timothee Chalamet/ Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Jesse Plemons, Bugonia
YARDIMCI KADIN OYUNCU
Odessa A’zion/ Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value
Wunmi Mosaku/ Sinners
Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor/ One Battle After Another
Emily Watson/ Hamnet
YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Benicio Del Toro/ One Battle After Another
Jacob Elordi/ Frankenstein
Paul Mescal/ Hamnet
Sean Penn/ One Battle After Another
Peter Mullan/ I Swear
Stellan Skarsgard/ Sentimental Value
YABANCI DİLDE FİLM
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
The Voice of Hind Rajab
Sirât
ÖZGÜN SENARYO
Sinners
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
UYARLAMA SENARYO
One Battle After Another
Hamnet
Pillion
Bugonia
The Ballad of Wallis Island
SİNEMATOGRAFİ
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
BRİTANYA YAPIMI FİLM
28 Years Later
Die My Love
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
H is for Hawk
Hamnet
İLK FİLM (BRİTANYALI YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)
The Ceremony
My Father’s Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman
BRİTANYA YAPIMI KISA ANİMASYON
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
BRİTANYA YAPIMI KISA FİLM
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
KOSTÜM TASARIMI
Frankenstein
Hamnet
Sinners
Wicked: For Good
Marty Supreme
GÖRSEL EFEKT
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
KURGU
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
SAÇ VE MAKYAJ
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
ORİJİNAL MÜZİK
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
PRODÜKSİYON TASARIMI
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
BELGESEL
2000 Meters To Andriivka
Apocalypse In The Tropics
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
OYUNCU KADROSU
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
SES
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
"KPOP DEMON HUNTERS" BAFTA ADAYI OLAMADI
Bu senenin öne çıkan yapımları arasında yer alan ve Oscar adaylığının yanı sıra Altın Küre'de en iyi animasyon dalında ödül kazanan "KPop Demon Hunters" uygunluk kuralları nedeniyle listede yer alamadı. Çünkü film, İngiltere'de vizyona girmeden önce dijital platformda gösterildi.
ÇOCUK VE AİLE FİLMİ
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
ANİMASYON FİLM
Elio
Little Amelie
Zootropolis 2
YÜKSELEN YILDIZ ADAYLARI
BAFTA Yükselen Yıldız adaylarındaki isimler ise şöyle:
Chase Infiniti (One Battle After Another)
Miles Caton (Sinners)
Archie Madekwe (Lurker)
Robert Aramayo (I Swear)
Posy Sterling (Lollipop)
ÖDÜL TÖRENİ 22 ŞUBAT'TA
Bu yıl 79'uncusu düzenlenen ve Alan Cumming'in sunuculuğu üstleneceği BAFTA Ödül Töreni, 22 Şubat 2026'da Londra'daki Royal Festival Hall'da gerçekleşecek.