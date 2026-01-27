2026 BAFTA adayları belli oldu. "One Battle After Another" ve "Sinners" zirvede

27.01.2026 09:37

Son Güncelleme: 27.01.2026 16:21

NTV - Haber Merkezi

2026 BAFTA Ödülleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BAFTA adayları bugün açıklandı.

2026 BAFTA adayları belli oldu. "One Battle After Another" ve "Sinners" zirvede
NTV

Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards) için geri sayım başladı. 22 Şubat'ta Londra'da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak olan BAFTA adayları, bugün David Jonsson ve Aimee Lou Wood'un sunumuyla açıklandı.

 

14 adaylıkla  "One Battle After Another" zirvede yer alırken, Ryan Coogler imzalı Sinners ise 13 adaylıkla onu takip etti. Böylece BAFTA tarihinde bir ilke imza atan "Sinners", siyahi yönetmenlerin filmleri arasında en yüksek adaylık sayısına ulaştı.

 

“Sinners” filminin elde ettiği başarı, yönetmen Ryan Coogler ve başrol Michael B. Jordan'a ilk kez BAFTA'ya aday olarak katılma fırsatı sağladı.

CHLOE ZHAO TARİHE GEÇTİ 1
IMDB

CHLOE ZHAO TARİHE GEÇTİ

“Hamnet” ve “Marty Supreme” filmleri de 11 kategoride adaylık elde ederek 2026 BAFTA Ödülleri'nde öne çıktı. Timothee Chalamet üst üste ikinci kez BAFTA yarışına dahil olurken, “Hamnet”in yönetmeni Chloe Zhao da tatihe geçti. “Hamnet”, bir kadın yönetmenin çektiği filmler arasında en fazla BAFTA adaylığı alan proje oldu.

SKARSGARD İLK KEZ BAFTA'YA ADAY OLDU 2
IMDB

SKARSGARD İLK KEZ BAFTA'YA ADAY OLDU

Bu senenin damga vuran yapımlardan “Sentimental Value” filmi de 5 dalda BAFTA adaylığı elde etmeyi başardı. 74 yaşındaki Stellan Skarsgard ise filmdeki performansıyla ilk kez BAFTA Ödülleri'ne aday gösterildi. İşte 2026 BAFTA adayları...

FİLM 3
IMDB

FİLM

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

 

YÖNETMEN

 

One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson

Bugonia/ Yorgos Lanthimos

Sentimental Value/ Joachim Trier

Hamnet/ Chloe Zhao

Sinners/ Ryan Coogler

Marty Supreme/ Josh Safdie

KADIN OYUNCU 4
IMDB

KADIN OYUNCU

Jessie Buckley/ Hamnet

Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson/ Song Sung Blue

Chase Infiniti/ One Battle After Another

Emma Stone/ Bugonia

Renate Reinsve/ Sentimental Value

 

ERKEK OYUNCU

 

Robert Aramayo/ I Swear

Timothee Chalamet/ Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemons, Bugonia

 

YARDIMCI KADIN OYUNCU

 

Odessa A’zion/ Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value

Wunmi Mosaku/ Sinners

Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor/ One Battle After Another

Emily Watson/ Hamnet

 

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

 

Benicio Del Toro/ One Battle After Another

Jacob Elordi/ Frankenstein

Paul Mescal/ Hamnet

Sean Penn/ One Battle After Another

Peter Mullan/ I Swear

Stellan Skarsgard/ Sentimental Value

YABANCI DİLDE FİLM 5
AFP

YABANCI DİLDE FİLM

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

The Voice of Hind Rajab

Sirât

 

ÖZGÜN SENARYO

 

Sinners

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

 

UYARLAMA SENARYO

 

One Battle After Another

Hamnet

Pillion

Bugonia

The Ballad of Wallis Island

 

SİNEMATOGRAFİ

 

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

BRİTANYA YAPIMI FİLM 6
IMDB

BRİTANYA YAPIMI FİLM

28 Years Later

Die My Love

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

H is for Hawk

Hamnet

 

İLK FİLM (BRİTANYALI YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)

 

The Ceremony

My Father’s Shadow

Pillion

A Want In Her

Wasteman

 

BRİTANYA YAPIMI KISA ANİMASYON

 

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

 

BRİTANYA YAPIMI KISA FİLM

 

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

KOSTÜM TASARIMI 7
IMDB

KOSTÜM TASARIMI

Frankenstein

Hamnet

Sinners

Wicked: For Good

Marty Supreme

 

GÖRSEL EFEKT

 

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

 

KURGU

 

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

 

SAÇ VE MAKYAJ

 

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

 

ORİJİNAL MÜZİK

 

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

PRODÜKSİYON TASARIMI 8
IMDB

PRODÜKSİYON TASARIMI

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

 

BELGESEL

 

2000 Meters To Andriivka

Apocalypse In The Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

 

OYUNCU KADROSU

 

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

 

SES

 

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

"KPOP DEMON HUNTERS" BAFTA ADAYI OLAMADI 9
IMDB

"KPOP DEMON HUNTERS" BAFTA ADAYI OLAMADI

Bu senenin öne çıkan yapımları arasında yer alan ve Oscar adaylığının yanı sıra Altın Küre'de en iyi animasyon dalında ödül kazanan "KPop Demon Hunters" uygunluk kuralları nedeniyle listede yer alamadı. Çünkü film, İngiltere'de vizyona girmeden önce dijital platformda gösterildi.

 

ÇOCUK VE AİLE FİLMİ

 

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

 

ANİMASYON FİLM

 

Elio

Little Amelie

Zootropolis 2

YÜKSELEN YILDIZ ADAYLARI 10
IMDB

YÜKSELEN YILDIZ ADAYLARI

BAFTA Yükselen Yıldız adaylarındaki isimler ise şöyle:

 

Chase Infiniti (One Battle After Another)

Miles Caton (Sinners)

Archie Madekwe (Lurker)

Robert Aramayo (I Swear)

Posy Sterling (Lollipop)

ÖDÜL TÖRENİ 22 ŞUBAT'TA 11
Reuters

ÖDÜL TÖRENİ 22 ŞUBAT'TA

Bu yıl 79'uncusu düzenlenen ve Alan Cumming'in sunuculuğu üstleneceği BAFTA Ödül Töreni, 22 Şubat 2026'da Londra'daki Royal Festival Hall'da gerçekleşecek.