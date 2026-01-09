2026 BAFTA Ödülleri için heyecan dorukta. İlk tur adayları açıklandı
09.01.2026 17:04
NTV - Haber Merkezi
2026 BAFTA Ödülleri için 25 kategorideki uzun liste açıklandı. Listenin zirvesinde 16 adaylıkla Paul Thomas Anderson'ın "One Battle After Another" filmi yer aldı.
Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards) için 25 kategoride yapılan ilk oylama sonuçları açıklandı.
Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" 16 adaylıkla zirvede yer alırken; "Hamnet" ve "Sinners" 14 dalda adaylıkla onu takip etti.
Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu "One Battle After Another" filmi, 2021'den bu yana yayınlanan BAFTA uzun listelerinde en çok dalda adaylık elde eden yapım olarak rekor kırdı.
2026 BAFTA ÖDÜL TÖRENİ 22 ŞUBAT'TA
Resmi adayların tam listesinin 27 Ocak'ta açıklanacağı 2026 BAFTA Ödülleri için tören 22 Şubat'ta Londra'da gerçekleşecek. Gecenin sunuculuğunu Alan Cumming üstlenecek. İşte 2026 BAFTA finalistleri…
FİLM
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
I Swear
Marty Supreme
Nuremberg
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
BRİTANYA YAPIMI FİLM
28 Years Later
Ballad of a Small Player
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
The Choral
Die My Love
Goodbye June
H is for Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
The Roses
Steve
Warfare
YABANCI DİLDE FİLM
It Was Just an Accident
La Grazia
Left-Handed Girl
No Other Choice
Nouvelle Vague
Rental Family
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirât
The Voice of Hind Rajab
YÖNETMEN
Bugonia, Yorgos Lanthimos
Die My Love, Lynne Ramsay
Hamnet, Chloe Zhao
A House of Dynamite, Kathryn Bigelow
Marty Supreme, Josh Safdie
One Battle After Another, Paul Thomas Anderson
Rental Family, Hikari
Sentimental Value, Joachim Trier
Sinners, Ryan Coogler
The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania
KADIN OYUNCU
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo, Wicked: For Good
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Jennifer Lawrence, Die My Love
Renate Reinsve, Sentimental Value
Andrea Riseborough, Dragonfly
Emma Stone, Bugonia
Tessa Thompson, Hedda
ERKEK OYUNCU
Robert Aramayo, I Swear
Timothee Chalamet, Marty Supreme
Russell Crowe, Nuremberg
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Joel Edgerton, Train Dreams
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Harry Melling, Pillion
Cillian Murphy, Steve
Jesse Plemons, Bugonia
YARDIMCI KADIN OYUNCU
Odessa A’zion, Marty Supreme
Brenda Blethyn, DragonflyAriana Grande, Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
Gwyneth Paltrow, Marty Supreme
Teyana Taylor, One Battle After Another
Emily Watson, Hamnet
YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Paul Mescal, Hamnet
Peter Mullan, I Swear
Sean Penn, One Battle After Another
Adam Sandler, Jay Kelly
Andrew Scott, Blue Moon
Alexander Skarsgård, Pillion
Stellan Skarsgard, Sentimental Value
İLK FİLM (BRİTANYALI YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)
The Ceremony
The Man in My Basement
Mother Vera
My Father’s Shadow
Pillion
Ocean With David Attenborough
The Shadow Scholars
Urchin
A Want In Her
Wasteman
BELGESEL
2000 Meters To Andriivka
Apocalypse In The Tropics
Becoming Led Zeppelin
Cover-Up
The Librarians
Mr Nobody Against Putin
Ocean With David Attenborough
One to One: John & Yoko
The Perfect Neighbor
Riefenstahl
ANİMASYON FİLM
Arco
The Bad Guys 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
Little Amelie
Zootropolis 2
ÖZGÜN SENARYO
Blue Moon
A House of Dynamite
I Swear
Is This Thing On?
It Was Just an Accident
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Weapons
UYARLAMA SENARYO
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Nuremberg
One Battle After Another
Pillion
Train Dreams
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
OYUNCU KADROSU
Frankenstein
Hamnet
A House of Dynamite
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Pillion
Sentimental Value
Sinners
Sirât
ÇOCUK VE AİLE FİLMİ
Arco
Boong
Elio
Grow
How to Train Your Dragon
Lilo & Stitch
Little Amelie
Zootropolis 2
SİNEMATOGRAFİ
Ballad of a Small Player
Bugonia
Die My Love
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
KOSTÜM TASARIMI
Bugonia
Downton Abbey: The Grand Finale
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Nouvelle Vague
Nuremberg
One Battle After Another
Sinners
Wicked: For Good
KURGU
28 Years Later
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Weapons
SAÇ VE MAKYAJ
Bugonia
Downton Abbey: The Grand Finale
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Nuremberg
One Battle After Another
Sinners
The Smashing Machine
Wicked: For Good
ORİJİNAL MÜZİK
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Nuremberg
One Battle After Another
Sinners
Wicked: For Good
PRODÜKSİYON TASARIMI
Ballad of a Small Player
Bugonia
The Fantastic Four: First Steps
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Mickey 17
One Battle After Another
Sinners
Wicked: For Good
GÖRSEL EFEKT
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Mickey 17
Superman
Tron: Ares
Wicked: For Good
SES
Avatar: Fire and Ash
Bugonia
F1
Frankenstein
The Lost Bus
Mission: Impossible - The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
Warfare
Wicked: For Good
BRİTANYA KISA ANİMASYON
Brain Space
Cardboard
Death’s Peak
Ovary-Acting
Solstice
Two Black Boys in Paradise
BRİTANYA KISA FİLM
22+1
Blondi
Magid / Zafar
Neil Armstrong and the Langholmites
Nostalgie
The Pearl Comb
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
Wonderwall