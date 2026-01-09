2026 BAFTA Ödülleri için heyecan dorukta. İlk tur adayları açıklandı

09.01.2026

NTV - Haber Merkezi

2026 BAFTA Ödülleri için 25 kategorideki uzun liste açıklandı. Listenin zirvesinde 16 adaylıkla Paul Thomas Anderson'ın "One Battle After Another" filmi yer aldı.

Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards) için 25 kategoride yapılan ilk oylama sonuçları açıklandı.

 

Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" 16 adaylıkla zirvede yer alırken; "Hamnet" ve "Sinners" 14 dalda adaylıkla onu takip etti.

 

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu "One Battle After Another" filmi, 2021'den bu yana yayınlanan BAFTA uzun listelerinde en çok dalda adaylık elde eden yapım olarak rekor kırdı.

Resmi adayların tam listesinin 27 Ocak'ta açıklanacağı 2026 BAFTA Ödülleri için tören 22 Şubat'ta Londra'da gerçekleşecek. Gecenin sunuculuğunu Alan Cumming üstlenecek. İşte 2026 BAFTA finalistleri…

FİLM

 

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

I Swear

Marty Supreme

Nuremberg

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

 

BRİTANYA YAPIMI FİLM

 

28 Years Later

Ballad of a Small Player

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

The Choral

Die My Love

Goodbye June

H is for Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

The Roses

Steve

Warfare

 

YABANCI DİLDE FİLM

 

It Was Just an Accident

La Grazia

Left-Handed Girl

No Other Choice

Nouvelle Vague

Rental Family

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirât

The Voice of Hind Rajab

YÖNETMEN

 

Bugonia, Yorgos Lanthimos

Die My Love, Lynne Ramsay

Hamnet, Chloe Zhao

A House of Dynamite, Kathryn Bigelow

Marty Supreme, Josh Safdie

One Battle After Another, Paul Thomas Anderson

Rental Family, Hikari

Sentimental Value, Joachim Trier

Sinners, Ryan Coogler

The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania

 

KADIN OYUNCU

 

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo, Wicked: For Good

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Jennifer Lawrence, Die My Love

Renate Reinsve, Sentimental Value

Andrea Riseborough, Dragonfly

Emma Stone, Bugonia

Tessa Thompson, Hedda

 

ERKEK OYUNCU

 

Robert Aramayo, I Swear

Timothee Chalamet, Marty Supreme

Russell Crowe, Nuremberg

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Joel Edgerton, Train Dreams

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Harry Melling, Pillion

Cillian Murphy, Steve

Jesse Plemons, Bugonia

YARDIMCI KADIN OYUNCU

 

Odessa A’zion, Marty Supreme

Brenda Blethyn, DragonflyAriana Grande, Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island

Gwyneth Paltrow, Marty Supreme

Teyana Taylor, One Battle After Another

Emily Watson, Hamnet

 

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

 

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Paul Mescal, Hamnet

Peter Mullan, I Swear

Sean Penn, One Battle After Another

Adam Sandler, Jay Kelly

Andrew Scott, Blue Moon

Alexander Skarsgård, Pillion

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

 

İLK FİLM (BRİTANYALI YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)

 

The Ceremony

The Man in My Basement

Mother Vera

My Father’s Shadow

Pillion

Ocean With David Attenborough

The Shadow Scholars

Urchin

A Want In Her

Wasteman

 

BELGESEL

 

2000 Meters To Andriivka

Apocalypse In The Tropics

Becoming Led Zeppelin

Cover-Up

The Librarians

Mr Nobody Against Putin

Ocean With David Attenborough

One to One: John & Yoko

The Perfect Neighbor

Riefenstahl

ANİMASYON FİLM

 

Arco

The Bad Guys 2

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

Little Amelie

Zootropolis 2

 

ÖZGÜN SENARYO

 

Blue Moon

A House of Dynamite

I Swear

Is This Thing On?

It Was Just an Accident

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Weapons

 

UYARLAMA SENARYO

 

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Nuremberg

One Battle After Another

Pillion

Train Dreams

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

OYUNCU KADROSU

 

Frankenstein

Hamnet

A House of Dynamite

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Pillion

Sentimental Value

Sinners

Sirât

 

ÇOCUK VE AİLE FİLMİ

 

Arco

Boong

Elio

Grow

How to Train Your Dragon

Lilo & Stitch

Little Amelie

Zootropolis 2

 

SİNEMATOGRAFİ

 

Ballad of a Small Player

Bugonia

Die My Love

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

 

KOSTÜM TASARIMI

 

Bugonia

Downton Abbey: The Grand Finale

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Nouvelle Vague

Nuremberg

One Battle After Another

Sinners

Wicked: For Good

KURGU

 

28 Years Later

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Weapons

 

SAÇ VE MAKYAJ

 

Bugonia

Downton Abbey: The Grand Finale

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Nuremberg

One Battle After Another

Sinners

The Smashing Machine

Wicked: For Good

 

ORİJİNAL MÜZİK

 

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Nuremberg

One Battle After Another

Sinners

Wicked: For Good

 

PRODÜKSİYON TASARIMI

 

Ballad of a Small Player

Bugonia

The Fantastic Four: First Steps

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Mickey 17

One Battle After Another

Sinners

Wicked: For Good

GÖRSEL EFEKT

 

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Mickey 17

Superman

Tron: Ares

Wicked: For Good

 

SES

 

Avatar: Fire and Ash

Bugonia

F1

Frankenstein

The Lost Bus

Mission: Impossible - The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Wicked: For Good

 

BRİTANYA KISA ANİMASYON

 

Brain Space

Cardboard

Death’s Peak

Ovary-Acting

Solstice

Two Black Boys in Paradise

 

BRİTANYA KISA FİLM

 

22+1

Blondi

Magid / Zafar

Neil Armstrong and the Langholmites

Nostalgie

The Pearl Comb

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Wonderwall