2026 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

23.02.2026 00:15

Son Güncelleme: 23.02.2026 00:38

NTV - Haber Merkezi

2026 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. Paul Thomas Anderson imzalı “One Battle After Another” 6 ödülle zirvenin sahibi olurken, gecenin sürprizi Robert Aramayo oldu.

Bu yıl 79'uncusu düzenlenen BAFTA Ödülleri, dün gece Londra'daki Royal Festival Hall'de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri'ne (British Academy Film Awards) Leonardo DiCaprio'nun başrol oynadığı “One Battle After Another” filmi damga vurdu. Gecenin sürprizi ise 33 yaşındaki Robert Aramayo oldu.

 

“I Swear” filminin yıldızı Aramayo'nun yükselen yıldız ödülünü aldıktan sonra Timothee Chalamet ve Leonardo DiCaprio gibi isimleri geride bırakarak en iyi erkek oyuncu ödülünü alması dikkat çekti.

 

Ryan Coogler da “Sinners” filmiyle en iyi orijinal senaryo dalında BAFTA ödülü kazanan ilk siyahi olarak tarihe geçti. İşte 79'uncu BAFTA Ödülleri’nde tüm kazananların listesi…

EN İYİ FİLM

 

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

 

KAZANAN: One Battle After Another

 

EN İYİ YÖNETMEN

 

One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson

Bugonia/ Yorgos Lanthimos

Sentimental Value/ Joachim Trier

Hamnet/ Chloe Zhao

Sinners/ Ryan Coogler

Marty Supreme/ Josh Safdie

 

KAZANAN: One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson

EN İYİ ERKEK OYUNCU

 

Robert Aramayo/ I Swear

Timothee Chalamet/ Marty Supreme

Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another

Ethan Hawke/ Blue Moon

Michael B. Jordan/ Sinners

Jesse Plemons/ Bugonia

 

KAZANAN: Robert Aramayo/ I Swear

 

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

 

Benicio Del Toro/ One Battle After Another

Jacob Elordi/ Frankenstein

Paul Mescal/ Hamnet

Sean Penn/ One Battle After Another

Peter Mullan/ I Swear

Stellan Skarsgard/ Sentimental Value

 

KAZANAN: Sean Penn/ One Battle After Another

 

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ

 

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

 

KAZANAN: Robert Aramayo

EN İYİ KADIN OYUNCU

 

Jessie Buckley/ Hamnet

Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson/ Song Sung Blue

Chase Infiniti/ One Battle After Another

Emma Stone/ Bugonia

Renate Reinsve/ Sentimental Value

 

KAZANAN: Jessie Buckley/ Hamnet

 

EN İYİ BRİTANYA YAPIMI FİLM

 

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is for Hawk

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

 

KAZANAN: Hamnet

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

 

Odessa A’zion/ Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value

Wunmi Mosaku/ Sinners

Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor/ One Battle After Another

Emily Watson/ Hamnet

 

KAZANAN: Wunmi Mosaku/ Sinners

 

EN İYİ OYUNCU KADROSU

 

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

 

KAZANAN: I Swear

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

 

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

The Voice of Hind Rajab

Sirât

 

KAZANAN: Sentimental Value

 

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

 

Sinners

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

 

KAZANAN: Sinners

 

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

 

One Battle After Another

Hamnet

Pillion

Bugonia

The Ballad of Wallis Island

 

KAZANAN: One Battle After Another

 

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

 

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

 

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

 

Frankenstein

Hamnet

Sinners

Wicked: For Good

Marty Supreme

 

KAZANAN: Frankenstein

 

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

 

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

 

KAZANAN: Avatar: Fire and Ash

 

EN İYİ KURGU

 

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

 

KAZANAN: One Battle After Another

 

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

 

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

 

KAZANAN: Frankenstein

 

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

 

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

 

KAZANAN: Sinners

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

 

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

 

KAZANAN: Frankenstein

 

EN İYİ BELGESEL

 

2000 Meters To Andriivka

Apocalypse In The Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

 

KAZANAN: Mr Nobody Against Putin

 

EN İYİ SES

 

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

 

KAZANAN: F1

 

EN İYİ ÇOCUK VE AİLE FİLMİ

 

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

 

KAZANAN: Boong

 

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

 

Elio

Little Amelie

Zootropolis 2

 

KAZANAN: Zootropolis 2

EN İYİ İLK FİLM (BRİTANYA YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)

 

The Ceremony

My Father’s Shadow

Pillion

A Want In Her

Wasteman

 

KAZANAN: My Father's Shadow

 

BRİTANYA YAPIMI KISA ANİMASYON

 

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

 

KAZANAN: Two Black Boys In Paradise

 

BRİTANYA YAPIMI KISA FİLM

 

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

 

KAZANAN: This Is Endometriosis