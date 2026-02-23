2026 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede
23.02.2026 00:15
Son Güncelleme: 23.02.2026 00:38
NTV - Haber Merkezi
2026 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. Paul Thomas Anderson imzalı “One Battle After Another” 6 ödülle zirvenin sahibi olurken, gecenin sürprizi Robert Aramayo oldu.
Bu yıl 79'uncusu düzenlenen BAFTA Ödülleri, dün gece Londra'daki Royal Festival Hall'de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri'ne (British Academy Film Awards) Leonardo DiCaprio'nun başrol oynadığı “One Battle After Another” filmi damga vurdu. Gecenin sürprizi ise 33 yaşındaki Robert Aramayo oldu.
“I Swear” filminin yıldızı Aramayo'nun yükselen yıldız ödülünü aldıktan sonra Timothee Chalamet ve Leonardo DiCaprio gibi isimleri geride bırakarak en iyi erkek oyuncu ödülünü alması dikkat çekti.
Ryan Coogler da “Sinners” filmiyle en iyi orijinal senaryo dalında BAFTA ödülü kazanan ilk siyahi olarak tarihe geçti. İşte 79'uncu BAFTA Ödülleri’nde tüm kazananların listesi…
EN İYİ FİLM
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ YÖNETMEN
One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson
Bugonia/ Yorgos Lanthimos
Sentimental Value/ Joachim Trier
Hamnet/ Chloe Zhao
Sinners/ Ryan Coogler
Marty Supreme/ Josh Safdie
KAZANAN: One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Robert Aramayo/ I Swear
Timothee Chalamet/ Marty Supreme
Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another
Ethan Hawke/ Blue Moon
Michael B. Jordan/ Sinners
Jesse Plemons/ Bugonia
KAZANAN: Robert Aramayo/ I Swear
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Benicio Del Toro/ One Battle After Another
Jacob Elordi/ Frankenstein
Paul Mescal/ Hamnet
Sean Penn/ One Battle After Another
Peter Mullan/ I Swear
Stellan Skarsgard/ Sentimental Value
KAZANAN: Sean Penn/ One Battle After Another
YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
KAZANAN: Robert Aramayo
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessie Buckley/ Hamnet
Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson/ Song Sung Blue
Chase Infiniti/ One Battle After Another
Emma Stone/ Bugonia
Renate Reinsve/ Sentimental Value
KAZANAN: Jessie Buckley/ Hamnet
EN İYİ BRİTANYA YAPIMI FİLM
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is for Hawk
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve
KAZANAN: Hamnet
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Odessa A’zion/ Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value
Wunmi Mosaku/ Sinners
Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor/ One Battle After Another
Emily Watson/ Hamnet
KAZANAN: Wunmi Mosaku/ Sinners
EN İYİ OYUNCU KADROSU
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
KAZANAN: I Swear
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
The Voice of Hind Rajab
Sirât
KAZANAN: Sentimental Value
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Sinners
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
KAZANAN: Sinners
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
One Battle After Another
Hamnet
Pillion
Bugonia
The Ballad of Wallis Island
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Frankenstein
Hamnet
Sinners
Wicked: For Good
Marty Supreme
KAZANAN: Frankenstein
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
KAZANAN: Avatar: Fire and Ash
EN İYİ KURGU
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
KAZANAN: Frankenstein
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
KAZANAN: Sinners
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
KAZANAN: Frankenstein
EN İYİ BELGESEL
2000 Meters To Andriivka
Apocalypse In The Tropics
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
KAZANAN: Mr Nobody Against Putin
EN İYİ SES
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
KAZANAN: F1
EN İYİ ÇOCUK VE AİLE FİLMİ
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
KAZANAN: Boong
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Elio
Little Amelie
Zootropolis 2
KAZANAN: Zootropolis 2
EN İYİ İLK FİLM (BRİTANYA YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)
The Ceremony
My Father’s Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman
KAZANAN: My Father's Shadow
BRİTANYA YAPIMI KISA ANİMASYON
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
KAZANAN: Two Black Boys In Paradise
BRİTANYA YAPIMI KISA FİLM
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
KAZANAN: This Is Endometriosis