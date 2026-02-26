2026 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Park Chan-wook oldu
26.02.2026 10:14
NTV - Haber Merkezi
Güney Kore sinemasının usta isimlerinden Park Chan-wook, 79'uncu Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek.
Bu yıl 79'uncusu düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek isim belli oldu.
12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin jüri başkanı "Oldboy" (İhtiyar Delikanlı), "No Other Choise" (Başka Yolu Yok) gibi filmlerle adından söz ettiren Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook oldu.
"HEYECANLA BEKLİYORUM"
62 yaşındaki Park Chan-wook, 79 yıllık tarihinde Cannes Film Festivali'nin ilk Güney Koreli başkanı olacak.
“Sinemanın ışığını görebilmemiz için tiyatro salonu karanlıktır” diyen usta yönetmen, heyecanını "Ruhlarımızın film penceresinden özgürleşebilmesi için kendimizi tiyatro salonuna kapatıyoruz. Sinemada film izlemek için kendimizi bir salona kapatmak ve jüri üyeleriyle tartışmak için tekrar kendimizi bir salona kapatmak, bu çift katlı, gönüllü hapis, benim büyük bir heyecanla beklediğim bir şey" sözleriyle paylaştı.
DEVAM EDEN SAVAŞLAR VE SİYASİ GERİLİMLERE ATIFTA BULUNDU
Ünlü yönetmen, sözlerini "Karşılıklı nefret ve bölünme çağında, bir sinema salonunda bir araya gelip tek bir filmi birlikte izlemenin başlı başına dokunaklı ve evrensel bir dayanışma ifadesi olduğuna inanıyorum" diye noktaladı.
Öte yandan Park Chan-wook'un Cannes yolculuğu yıllar önce başladı. Güney Koreli yönetmen, 2004'te Büyük Ödülü'nü kazandığı “Oldboy”, ardından Jüri Ödülü'ne layık görüldüğü "Thirst" (2009), "The Handmaiden" (2016) ve En İyi Yönetmen ödülünü kazandığı "Decision to Leave" (2022) filmleriyle Cannes'da boy gösterdi.