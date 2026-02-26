2026 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Park Chan-wook oldu

62 yaşındaki Park Chan-wook, 79 yıllık tarihinde Cannes Film Festivali'nin ilk Güney Koreli başkanı olacak.

“Sinemanın ışığını görebilmemiz için tiyatro salonu karanlıktır” diyen usta yönetmen, heyecanını "Ruhlarımızın film penceresinden özgürleşebilmesi için kendimizi tiyatro salonuna kapatıyoruz. Sinemada film izlemek için kendimizi bir salona kapatmak ve jüri üyeleriyle tartışmak için tekrar kendimizi bir salona kapatmak, bu çift katlı, gönüllü hapis, benim büyük bir heyecanla beklediğim bir şey" sözleriyle paylaştı.