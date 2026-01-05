2026 Critics Choice (Eleştirmenlerin Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu
Hollywood'da ödül sezonu başladı. Bu yıl 31'incisi düzenlenen Critics Choice (Eleştirmenlerin Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) oldu.
Chelsea Handler'ın sunuculuğunu üstlendiği, bu yıl 31'incisi düzenlenen Critics Choice (Eleştirmenlerin Seçimi) Ödülleri, Kaliforniya’nın Santa Monica kentindeki Barker Hangar’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İşte 2026 Critics Choice (Eleştirmenlerin Seçimi) Ödülleri kazananlar tam listesi...
EN İYİ FİLM
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jay Kelly
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Wicked: For Good
Kazanan: One Battle After Another
EN İYİ YÖNETMEN
Paul Thomas Anderson/ One Battle After Another
Ryan Coogler/ Sinners
Guillermo del Toro/ Frankenstein
Josh Safdie/ Marty Supreme
Joachim Trier/ Sentimental Value
Chloe Zhao/ Hamnet
Kazanan: Paul Thomas Anderson/ One Battle After Another
EN İYİ SENARYO
Noah Baumbach, Emily Mortimer/ Jay Kelly
Ronald Bronstein, Josh Safdie/ Marty Supreme
Ryan Coogler/ Sinners
Zach Cregger/ Weapons
Eva Victor/ Sorry, Baby
Eskil Vogt, Joachim Trier/ Sentimental Value
Kazanan: Ryan Coogler/ Sinners
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Paul Thomas Anderson/ One Battle After Another
Clint Bentley, Greg Kwedar/ Train Dreams
Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar, Jahye Lee/ No Other Choice
Guillermo del Toro/ Frankenstein
Will Tracy/ Bugonia
Chloe Zhao, Maggie O’Farrell/ Hamnet
Kazanan: Paul Thomas Anderson/ One Battle After Another
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessie Buckley/ Hamnet
Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You
Chase Infiniti/ One Battle After Another
Renate Reinsve/ Sentimental Value
Amanda Seyfried/ The Testament of Ann Lee
Emma Stone/ Bugonia
Kazanan: Jessie Buckley/ Hamnet
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Timothee Chalamet/ Marty Supreme
Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another
Joel Edgerton/ Train Dreams
Ethan Hawke/ Blue Moon
Michael B. Jordan/ Sinners
Wagner Moura/ The Secret Agent
Kazanan: Timothee Chalamet/ Marty Supreme
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Elle Fanning/ Sentimental Value
Ariana Grande/ Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value
Amy Madigan/ Weapons
Wunmi Mosaku/ Sinners
Teyana Taylor/ One Battle After Another
Kazanan: Amy Madigan/ Weapons
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Benicio del Toro/ One Battle After Another
Jacob Elordi/ Frankenstein
Paul Mescal/ Hamnet
Sean Penn/ One Battle After Another
Adam Sandler/ Jay Kelly
Stellan Skarsgard/ Sentimental Value
Kazanan: Jacob Elordi/ Frankenstein
EN İYİ KOMEDİ
The Ballad of Wallis Island
Eternity
Friendship
The Naked Gun
The Phoenician Scheme
Splitsville
Kazanan: The Naked Gun
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
It Was Just an Accident
Left-Handed Girl
No Other Choice
The Secret Agent
Sirat
Belen
Kazanan: The Secret Agent
EN İYİ KURGU
Kirk Baxter/ A House of Dynamite
Stephen Mirrione/ F1
Ronald Bronstein, Josh Safdie/ Marty Supreme
Andy Jurgensen/ One Battle After Another
Viridiana Lieberman/ The Perfect Neighbor
Michael P. Shawver/ Sinners
Kazanan:
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Claudio Miranda/ F1
Dan Laustsen/ Frankenstein
Lukasz Zal/ Hamnet
Michael Bauman/ One Battle After Another
Autumn Durald Arkapaw/ Sinners
Adolpho Veloso/ Train Dreams
Kazanan: Adolpho Veloso/ Train Dreams
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Kasra Farahani, Jille Azis/The Fantastic Four: First Steps
Tamara Deverell, Shane Vieau/Frankenstein
Fiona Crombie, Alice Felton/Hamnet
Jack Fisk, Adam Willis/Marty Supreme
Hannah Beachler, Monique Champagne/Sinners
Nathan Crowley, Lee Sandales/Wicked: For Good
Kazanan: Tamara Deverell, Shane Vieau/Frankenstein
EN İYİ KOSTÜM
Kate Hawley/ Frankenstein
Malgosia Turzanska/ Hamnet
Lindsay Pugh/ Hedda
Colleen Atwood/ Christine Cantella, Kiss of the Spider Woman
Ruth E. Carter/ Sinners
Paul Tazewell/ Wicked: For Good
Kazanan: Kate Hawley/ Frankenstein
EN İYİ ŞARKI
"Drive" – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin/ F1
"Golden" – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy/ KPop Demon Hunters
"I Lied to You" – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson/Sinners
"Clothed by the Sun" – Daniel Blumberg/ The Testament of Ann Lee
"Train Dreams" – Nick Cave, Bryce Dessner/Train Dreams
"The Girl in the Bubble" – Stephen Schwartz/ Wicked: For Good
Kazanan: "Golden" – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy/ KPop Demon Hunters
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
Flora Moody, John Nolan/ 28 Years Later
Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey/ Frankenstein
Sian Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry/ Sinners
Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal/ The Smashing Machine
Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins/ Weapons
Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount/ Wicked: For Good
Kazanan: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey/ Frankenstein
EN İYİ ANİMASYON
Arco
Elio
In Your Dreams
KPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Kazanan: KPop Demon Hunters
TELEVİZYON KATEGORİSİ
EN İYİ DRAMA
Alien: Earth
Andor
The Diplomat
Paradise
The Pitt
Pluribus
Severance
Task
Kazanan: The Pitt
DRAMA-EN İYİ KADIN OYUNCU
Kathy Bates/ Matlock
Carrie Coon/ The Gilded Age
Britt Lower/ Severance
Bella Ramsey/ The Last of Us
Keri Russell/ The Diplomat
Rhea Seehorn/ Pluribus
Kazanan:
DRAMA-EN İYİ ERKEK OYUNCU
Sterling K. Brown/ Paradise
Diego Luna/ Andor
Mark Ruffalo/ Task
Adam Scott/ Severance
Billy Bob Thornton/ Landman
Noah Wyle/ The Pitt
Kazanan:
DRAMA-EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Nicole Beharie/ The Morning Show
Denee Benton/ The Gilded Age
Allison Janney/ The Diplomat
Katherine LaNasa/ The Pitt
Greta Lee/ The Morning Show
Skye P. Marshall/ Matlock
Kazanan:
DRAMA-EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Patrick Ball/ The Pitt
Billy Crudup/ The Morning Show
Ato Essandoh/ The Diplomat
Wood Harris/ Forever
Tom Pelphrey/ Task
Tramell Tillman/ Severance
Kazanan:
EN İYİ KOMEDİ
Abbott Elementary
Elsbeth
Ghosts
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Righteous Gemstones
The Studio
Kazanan:
KOMEDİ-EN İYİ KADIN OYUNCU
Kristen Bell/ Nobody Wants This
Natasha Lyonne/ Poker Face
Rose McIver/ Ghosts
Edi Patterson/ The Righteous Gemstones
Carrie Preston/ Elsbeth
Jean Smart/ Hacks
Kazanan:
KOMEDİ-EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adam Brody/ Nobody Wants This
Ted Danson/ A Man on the Inside
David Alan Grier/ St. Denis Medical
Danny McBride/ The Righteous Gemstones
Seth Rogen/ The Studio
Alexander Skarsgard/ Murderbot
Kazanan:
KOMEDİ-EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Danielle Brooks/ Peacemaker
Hannah Einbinder/ Hacks
Janelle James/ Abbott Elementary
Justine Lupe/ Nobody Wants This
Ego Nwodim/ Saturday Night Live
Rebecca Wisocky/ Ghosts
Kazanan:
KOMEDİ-EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ike Barinholtz/ The Studio
Paul W. Downs/ Hacks
Asher Grodman/ Ghosts
Oscar Nunez/ The Paper
Chris Perfetti/ Abbott Elementary
Timothy Simons/ Nobody Wants This
Kazanan:
EN İYİ MİNİ DİZİ
Adolescence
All Her Fault
Chief of War
Death by Lightning
Devil in Disguise: John Wayne Gacy
Dope Thief
Dying for Sex
The Girlfriend
Kazanan:
TELEVİZYON İÇİN YAPILMIŞ EN İYİ FİLM
Bridget Jones: Mad About the Boy
Deep Cover
The Gorge
Mountainhead
Nonnas
Summer of ’69
Kazanan:
MİNİ DİZİ VEYA TELEVİZYON FİLMİ-EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessica Biel/ The Better Sister
Meghann Fahy/ Sirens
Sarah Snook/ All Her Fault
Michelle Williams/ Dying for Sex
Robin Wright/ The Girlfriend
Renee Zellweger/ Bridget Jones: Mad About the Boy
Kazanan:
MİNİ DİZİ VEYA TELEVİZYON FİLMİ-EN İYİ ERKEK OYUNCU
Michael Chernus/ Devil in Disguise: John Wayne Gacy
Stephen Graham/ Adolescence
Brian Tyree Henry/ Dope Thief
Charlie Hunnam/ Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys/ The Beast in Me
Michael Shannon/ Death by Lightning
Kazanan:
EN İYİ YABANCI DİZİ
Acapulco
Last Samurai Standing
Mussolini: Son of the Century
Red Alert
Squid Game
When No One Sees Us
Kazanan:
EN İYİ ANİMASYON DİZİSİ
Bob’s Burgers
Harley Quinn
Long Story Short
Marvel Zombies
South Park
Your Friendly Neighborhood Spider-Man
Kazanan:
EN İYİ TALK SHOW
The Daily Show
Hot Ones
Jimmy Kimmel Live!
Late Night with Seth Meyers
The Late Show with Stephen Colbert
Watch What Happens Live with Andy Cohen
Kazanan: