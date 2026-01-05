2026 Critics Choice (Eleştirmenlerin Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu

05.01.2026

NTV - Haber Merkezi

Hollywood'da ödül sezonu başladı. Bu yıl 31'incisi düzenlenen Critics Choice (Eleştirmenlerin Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) oldu.

Chelsea Handler'ın sunuculuğunu üstlendiği, bu yıl 31'incisi düzenlenen Critics Choice (Eleştirmenlerin Seçimi) Ödülleri, Kaliforniya’nın Santa Monica kentindeki Barker Hangar’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

 

İşte 2026 Critics Choice (Eleştirmenlerin Seçimi) Ödülleri kazananlar tam listesi...

EN İYİ FİLM

 

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jay Kelly

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Wicked: For Good

 

Kazanan: One Battle After Another

 

EN İYİ YÖNETMEN

 

Paul Thomas Anderson/ One Battle After Another

Ryan Coogler/ Sinners

Guillermo del Toro/ Frankenstein

Josh Safdie/ Marty Supreme

Joachim Trier/ Sentimental Value

Chloe Zhao/ Hamnet

 

Kazanan: Paul Thomas Anderson/ One Battle After Another

 

EN İYİ SENARYO

 

Noah Baumbach, Emily Mortimer/ Jay Kelly

Ronald Bronstein, Josh Safdie/ Marty Supreme

Ryan Coogler/ Sinners

Zach Cregger/ Weapons

Eva Victor/ Sorry, Baby

Eskil Vogt, Joachim Trier/ Sentimental Value

 

Kazanan: Ryan Coogler/ Sinners

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

 

Paul Thomas Anderson/ One Battle After Another

Clint Bentley, Greg Kwedar/ Train Dreams

Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar, Jahye Lee/ No Other Choice

Guillermo del Toro/ Frankenstein

Will Tracy/ Bugonia

Chloe Zhao, Maggie O’Farrell/ Hamnet

 

Kazanan: Paul Thomas Anderson/ One Battle After Another

 

EN İYİ KADIN OYUNCU

 

Jessie Buckley/ Hamnet

Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You

Chase Infiniti/ One Battle After Another

Renate Reinsve/ Sentimental Value

Amanda Seyfried/ The Testament of Ann Lee

Emma Stone/ Bugonia

 

Kazanan: Jessie Buckley/ Hamnet

 

EN İYİ ERKEK OYUNCU

 

Timothee Chalamet/ Marty Supreme

Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another

Joel Edgerton/ Train Dreams

Ethan Hawke/ Blue Moon

Michael B. Jordan/ Sinners

Wagner Moura/ The Secret Agent

 

Kazanan: Timothee Chalamet/ Marty Supreme

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

 

Elle Fanning/ Sentimental Value

Ariana Grande/ Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value

Amy Madigan/ Weapons

Wunmi Mosaku/ Sinners

Teyana Taylor/ One Battle After Another

 

Kazanan: Amy Madigan/ Weapons

 

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

 

Benicio del Toro/ One Battle After Another

Jacob Elordi/ Frankenstein

Paul Mescal/ Hamnet

Sean Penn/ One Battle After Another

Adam Sandler/ Jay Kelly

Stellan Skarsgard/ Sentimental Value

 

Kazanan: Jacob Elordi/ Frankenstein

 

EN İYİ KOMEDİ

 

The Ballad of Wallis Island

Eternity

Friendship

The Naked Gun

The Phoenician Scheme

Splitsville

 

Kazanan: The Naked Gun

 

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

 

It Was Just an Accident

Left-Handed Girl

No Other Choice

The Secret Agent

Sirat

Belen

 

Kazanan: The Secret Agent

EN İYİ KURGU

 

Kirk Baxter/ A House of Dynamite

Stephen Mirrione/ F1

Ronald Bronstein, Josh Safdie/ Marty Supreme

Andy Jurgensen/ One Battle After Another

Viridiana Lieberman/ The Perfect Neighbor

Michael P. Shawver/ Sinners

 

Kazanan:

 

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

 

Claudio Miranda/ F1

Dan Laustsen/ Frankenstein

Lukasz Zal/ Hamnet

Michael Bauman/ One Battle After Another

Autumn Durald Arkapaw/ Sinners

Adolpho Veloso/ Train Dreams

 

Kazanan: Adolpho Veloso/ Train Dreams

 

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

 

Kasra Farahani, Jille Azis/The Fantastic Four: First Steps

Tamara Deverell, Shane Vieau/Frankenstein

Fiona Crombie, Alice Felton/Hamnet

Jack Fisk, Adam Willis/Marty Supreme

Hannah Beachler, Monique Champagne/Sinners

Nathan Crowley, Lee Sandales/Wicked: For Good

 

Kazanan: Tamara Deverell, Shane Vieau/Frankenstein

EN İYİ KOSTÜM

 

Kate Hawley/ Frankenstein

Malgosia Turzanska/ Hamnet

Lindsay Pugh/ Hedda

Colleen Atwood/ Christine Cantella, Kiss of the Spider Woman

Ruth E. Carter/ Sinners

Paul Tazewell/ Wicked: For Good

 

Kazanan: Kate Hawley/ Frankenstein

 

EN İYİ ŞARKI

 

"Drive" – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin/ F1

"Golden" – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy/ KPop Demon Hunters

"I Lied to You" – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson/Sinners

"Clothed by the Sun" – Daniel Blumberg/ The Testament of Ann Lee

"Train Dreams" – Nick Cave, Bryce Dessner/Train Dreams

"The Girl in the Bubble" – Stephen Schwartz/ Wicked: For Good

 

Kazanan: "Golden" – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy/ KPop Demon Hunters

 

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

 

Flora Moody, John Nolan/ 28 Years Later

Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey/ Frankenstein

Sian Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry/ Sinners

Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal/ The Smashing Machine

Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins/ Weapons

Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount/ Wicked: For Good

 

Kazanan: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey/ Frankenstein

EN İYİ ANİMASYON

 

Arco

Elio

In Your Dreams

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

 

Kazanan: KPop Demon Hunters

TELEVİZYON KATEGORİSİ

EN İYİ DRAMA

 

Alien: Earth

Andor

The Diplomat

Paradise

The Pitt

Pluribus

Severance

Task

 

Kazanan: The Pitt

 

DRAMA-EN İYİ KADIN OYUNCU

 

Kathy Bates/ Matlock

Carrie Coon/ The Gilded Age

Britt Lower/ Severance

Bella Ramsey/ The Last of Us

Keri Russell/ The Diplomat

Rhea Seehorn/ Pluribus

 

Kazanan:

 

DRAMA-EN İYİ ERKEK OYUNCU

 

Sterling K. Brown/ Paradise

Diego Luna/ Andor

Mark Ruffalo/ Task

Adam Scott/ Severance

Billy Bob Thornton/ Landman

Noah Wyle/ The Pitt

 

Kazanan:

DRAMA-EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

 

Nicole Beharie/ The Morning Show

Denee Benton/ The Gilded Age

Allison Janney/ The Diplomat

Katherine LaNasa/ The Pitt

Greta Lee/ The Morning Show

Skye P. Marshall/ Matlock

 

Kazanan:

 

DRAMA-EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

 

Patrick Ball/ The Pitt

Billy Crudup/ The Morning Show

Ato Essandoh/ The Diplomat

Wood Harris/ Forever

Tom Pelphrey/ Task

Tramell Tillman/ Severance

 

Kazanan:

EN İYİ KOMEDİ

 

Abbott Elementary

Elsbeth

Ghosts

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Righteous Gemstones

The Studio

 

Kazanan:

 

KOMEDİ-EN İYİ KADIN OYUNCU

 

Kristen Bell/ Nobody Wants This

Natasha Lyonne/ Poker Face

Rose McIver/ Ghosts

Edi Patterson/ The Righteous Gemstones

Carrie Preston/ Elsbeth

Jean Smart/ Hacks

 

Kazanan:

 

KOMEDİ-EN İYİ ERKEK OYUNCU

 

Adam Brody/ Nobody Wants This

Ted Danson/ A Man on the Inside

David Alan Grier/ St. Denis Medical

Danny McBride/ The Righteous Gemstones

Seth Rogen/ The Studio

Alexander Skarsgard/ Murderbot

 

Kazanan:

 

KOMEDİ-EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

 

Danielle Brooks/ Peacemaker

Hannah Einbinder/ Hacks

Janelle James/ Abbott Elementary

Justine Lupe/ Nobody Wants This

Ego Nwodim/ Saturday Night Live

Rebecca Wisocky/ Ghosts

 

Kazanan:

 

KOMEDİ-EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

 

Ike Barinholtz/ The Studio

Paul W. Downs/ Hacks

Asher Grodman/ Ghosts

Oscar Nunez/ The Paper

Chris Perfetti/ Abbott Elementary

Timothy Simons/ Nobody Wants This

 

Kazanan:

EN İYİ MİNİ DİZİ

 

Adolescence

All Her Fault

Chief of War

Death by Lightning

Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Dope Thief

Dying for Sex

The Girlfriend

 

Kazanan:

 

TELEVİZYON İÇİN YAPILMIŞ EN İYİ FİLM

 

Bridget Jones: Mad About the Boy

Deep Cover

The Gorge

Mountainhead

Nonnas

Summer of ’69

 

Kazanan:

 

MİNİ DİZİ VEYA TELEVİZYON FİLMİ-EN İYİ KADIN OYUNCU

 

Jessica Biel/ The Better Sister

Meghann Fahy/ Sirens

Sarah Snook/ All Her Fault

Michelle Williams/ Dying for Sex

Robin Wright/ The Girlfriend

Renee Zellweger/ Bridget Jones: Mad About the Boy

 

Kazanan:

 

MİNİ DİZİ VEYA TELEVİZYON FİLMİ-EN İYİ ERKEK OYUNCU

 

Michael Chernus/ Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Stephen Graham/ Adolescence

Brian Tyree Henry/ Dope Thief

Charlie Hunnam/ Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys/ The Beast in Me

Michael Shannon/ Death by Lightning

 

Kazanan: 

EN İYİ YABANCI DİZİ

 

Acapulco

Last Samurai Standing

Mussolini: Son of the Century

Red Alert

Squid Game

When No One Sees Us

 

Kazanan:

 

EN İYİ ANİMASYON DİZİSİ

 

Bob’s Burgers

Harley Quinn

Long Story Short

Marvel Zombies

South Park

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

 

Kazanan:

 

EN İYİ TALK SHOW

 

The Daily Show

Hot Ones

Jimmy Kimmel Live!

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Watch What Happens Live with Andy Cohen

 

Kazanan: