2026 kayıplarla başladı. Yeni yılın ilk aylarında hayatını kaybeden ünlü isimler
03.02.2026 10:01
Son Güncelleme: 03.02.2026 10:24
NTV - Haber Merkezi
2026 yılı magazin dünyası için acı haberlerle başladı. Kariyerleriyle iz bırakan ve yeni yılın ilk aylarında vefat eden ünlüler, arkalarında derin bir boşluk bıraktı.
2026'nın ilk ayı sanat ve magazin dünyası için hüzünlü geçti. Ocak ve şubat ayında hayatını kaybeden ünlü isimler, sevenlerini hüzne boğdu. İşte 2026'da aramızdan ayrılan ünlü isimler…
NECDET KÖKEŞ
Battal Gazi serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle tanınan ve uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın emektar ismi Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti.
CATHERINE O'HARA
"Evde Tek Başına", "Schitt's Creek", "Beterböcek", "The Studio" gibi yapımlarla tanınan Kanadalı oyuncu Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti.
FATİH ÜREK
15 Ekim 2025 tarihinde evinde kalp krizi geçiren ve ilk müdahale sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek, hayata döndürülmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.
Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. 59 yaşında vefat eden ünlü isim, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
SEHA OKUŞ
Türk Halk Müziği'nin efsane ismi ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetti.
Müjdat Gezen'in halası olan ve "Hasretinle Yandı Gönlüm" eseriyle geniş kitlelerce tanınan Okuş'un vefat haberini Bedia Akartürk duyurdu.
HALDUN DORMEN
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 97 yaşında usta oyuncu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.