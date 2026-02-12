2026 Kış Olimpiyatları’nda spor ve moda bir arada. Pistler adeta podyuma dönüştü
6 Şubat'ta başlayan Milano Cortina Kış Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Moda devleri, olimpiyat pistlerinde stil rüzgarı estiriyor.
Dünyanın moda başkentlerinden biri olan Milano'da düzenlenen ve 22 Şubat'ta sona erecek olan 2026 Kış Olimpiyatları’nda her ülke kendi karakterini, kültürlerini kıyafetleriyle anlatıyor.
Ralph Lauren, Lululemon ve Emporio Armani gibi küresel markalarla iş birliği yapan ülkeler, özel üniforma tasarımları yaptırıyor. İşte dünya markalarıyla hazırlanan 2026 Kış Olimpiyatları takım üniformaları…
İTALYA/EMPORIO ARMANI
Bu yıl Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan İtalya milli takımının üniformaları Emporio Armani'nin spor markası EA7 tarafından tasarlandı. Üniformaların tamamında ana tema olarak beyaz renk kullanılıyor.
KANADA/LULULEMON
Kanada milli takımının formaları Lululemon tarafından tasarlandı. Kanada manzarasından ve kültürel mirasından ilham alan tasarımlarda, Kanada bayrağının ikonik akçaağaç yaprağı motifi de dikkat çekiyor. Bazı ürünlerde Kanada'nın topografik haritasının da kullanılması da dikkat çekti.
ABD/ RALP LAUREN
ABD Kış Olimpiyat takımının üniformaları Ralph Lauren tarafından tasarlandı. Üniformalarda, ABD bayrağının kırmızı, beyaz ve mavi renkleri; keskin çizgilerle birleştirildi.
FRANSA/LE COQ SPORTIF
Le Coq Sportif üç renk paletiyle Fransız Olimpiyat ve Paralimpik takımları için koleksiyon hazırladı. Formlarda mavi, beyaz ve kırmızı yerine mavi, krem ve yumuşak kırmızı tonları tercih edildi.
MOĞOLİSTAN/GOYOL CASHMERE
Kış Olimpiyatlarına üniformalarıyla damga vuran ülke Moğolistan oldu. 13. ve 15. yüzyıllar arasındaki Moğol kıyafetlerinden ilham alan tasarımlar Goyol Cashmere imzası taşıyor.
Goyol Cashmere'in CEO'su Ariunaa Byambakhuu, Reuters'a yaptığı açıklamada; üniformaların temel ayırt edici özelliğinin Moğol kaşmiri kullanmaları olduğunu söyledi.
Goyol'un kreatif direktörü Munkhbayasgalan Delgerbat ise formalardaki mavinin gökyüzünü temsil ettiğini, kırmızı ve altın tonlarının da Moğol bayrağının renklerinden geldiğini belirtti.
İNGİLTERE/BEN SHERMAN
İngiltere'nin Milano Cortina 2026 üniformaları, Ben Sherman iş birliğiyle tasarlandı. Ben Sherman, İngiliz beyefendi stilini Alp koşullarıyla harmanladı.
Daha önce beş kez Olimpiyat madalyası kazanan Tom Daley ise sporcuların kalın örgü atkıları ve bereleri elle tasarladı.
BREZİLYA/MONCLER
Moncler, uzun bir aradan sonra Brezilya ile iş birliği yaparak Kış Olimpiyatları moda sahnesine geri döndü. Tasarımlar da Brezilya bayrağını simgeleyen yıldız desenleri kullanıldı.
NORVEÇ/ DALE OF NORWAY
Norveç'in olimpiyat kazaklarını tasarlayan Dale of Norway, geleneksel nordik geometrik deseni modern bir şekilde yorumluyor. Kazaklarda Norveç yünü kullanılıyor.
2026 Kış Olimpiyatları'ndaki Japon takımının üniformaları, global spor giyim markası Asics tarafından tasarlandı.
GÜNEY KORE/THE NORTH FACE
Güney Kore de 2026 Kış Olimpiyatları'nda The North Face ile birlikte çalıştı. Güney Kore bayrağının ikonik kırmızı ve mavi renk şemasının kullanıldığı işlevsel tasarımlarda Kore dağlarını simgeleyen çizgiler de öne çıkıyor.