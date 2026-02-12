2026 Kış Olimpiyatları’nda spor ve moda bir arada. Pistler adeta podyuma dönüştü

Dünyanın moda başkentlerinden biri olan Milano'da düzenlenen ve 22 Şubat'ta sona erecek olan 2026 Kış Olimpiyatları’nda her ülke kendi karakterini, kültürlerini kıyafetleriyle anlatıyor.

Ralph Lauren, Lululemon ve Emporio Armani gibi küresel markalarla iş birliği yapan ülkeler, özel üniforma tasarımları yaptırıyor. İşte dünya markalarıyla hazırlanan 2026 Kış Olimpiyatları takım üniformaları…