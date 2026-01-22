2026 Oscar adayları açıklandı. En çok adaylık alan film belli oldu

22.01.2026 11:21

Son Güncelleme: 22.01.2026 17:13

Ceren Ekşi

Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Film dünyasının enlerinin seçildiği 2026 Oscar adayları bugün belli oldu.

2026 Oscar adayları açıklandı. En çok adaylık alan film belli oldu
NTV

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

2026 Oscar adayları açıklandı. En çok adaylık alan film belli oldu 1
Reuters

15 Mart 2026 tarihinde sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu ABD’li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek. Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları bugün belli oldu. Adayları Danielle Brooks ve Lewis Pullman açıkladı. 

 

“Sinners” filmi 16 adaylıkla öne çıkarken, “Hamnet” filmi ise 8 kategoride Oscar'a aday oldu. İşte 2026 Oscar Ödülleri adayları...

EN İYİ FİLM 2
IMDB

EN İYİ FİLM

Hamnet

Sinners

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Train Dreams

Bugonia

F1

 

EN İYİ YÖNETMEN

 

Chloe Zhao-Hamnet

Josh Safdie-Marty Supreme

Paul Thomas Anderson-One Battle After Another

Joachim Trier-Sentimental Value

Ryan Coogler-Sinners

 

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

 

The Secret Agent

It Was Just An Accident

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

EN İYİ ERKEK OYUNCU 3
IMDB

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Timothee Chalamet- Marty Supreme

Leonardo DiCaprio-One Battle After Another

Ethan Hawke-Blue Moon

Michael B. Jordan-Sinners

Wagner Moura-The Secret Agent

 

EN İYİ KADIN OYUNCU

 

Jessie Buckley-Hamnet

Rose Byrne-If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson-Song Sung Blue

Renate Reinsve-Sentimental Value

Emma Stone-Bugonia

 

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

 

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU 4
IMDB

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Elle Fanning-Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas-Sentimental Value

Amy Madigan-Weapons

Wunmi Mosaku-Sinners

Teyana Taylor-One Battle After Another

 

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

 

Benicio Del Toro-One Battle After Another

Jacob Elordi-Frankenstein

Delroy Lindo-Sinners

Sean Penn-One Battle After Another

Stellan Skarsgard-Sentimental Value

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO 5
IMDB

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

 

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

 

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

 

EN İYİ CASTING

 

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

EN İYİ SAÇ MAKYAJ 6
IMDB

EN İYİ SAÇ MAKYAJ

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

 

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

 

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ 7
IMDB

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

 

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters