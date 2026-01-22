2026 Oscar adayları açıklandı. En çok adaylık alan film belli oldu
22.01.2026 11:21
Son Güncelleme: 22.01.2026 17:13
Ceren Ekşi
Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Film dünyasının enlerinin seçildiği 2026 Oscar adayları bugün belli oldu.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
15 Mart 2026 tarihinde sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu ABD’li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek. Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları bugün belli oldu. Adayları Danielle Brooks ve Lewis Pullman açıkladı.
“Sinners” filmi 16 adaylıkla öne çıkarken, “Hamnet” filmi ise 8 kategoride Oscar'a aday oldu. İşte 2026 Oscar Ödülleri adayları...
EN İYİ FİLM
Hamnet
Sinners
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Train Dreams
Bugonia
F1
EN İYİ YÖNETMEN
Chloe Zhao-Hamnet
Josh Safdie-Marty Supreme
Paul Thomas Anderson-One Battle After Another
Joachim Trier-Sentimental Value
Ryan Coogler-Sinners
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
The Secret Agent
It Was Just An Accident
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Timothee Chalamet- Marty Supreme
Leonardo DiCaprio-One Battle After Another
Ethan Hawke-Blue Moon
Michael B. Jordan-Sinners
Wagner Moura-The Secret Agent
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessie Buckley-Hamnet
Rose Byrne-If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson-Song Sung Blue
Renate Reinsve-Sentimental Value
Emma Stone-Bugonia
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Elle Fanning-Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas-Sentimental Value
Amy Madigan-Weapons
Wunmi Mosaku-Sinners
Teyana Taylor-One Battle After Another
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Benicio Del Toro-One Battle After Another
Jacob Elordi-Frankenstein
Delroy Lindo-Sinners
Sean Penn-One Battle After Another
Stellan Skarsgard-Sentimental Value
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
EN İYİ CASTING
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
EN İYİ SAÇ MAKYAJ
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters