2026 Oscar kazananları. 98. Akademi Ödülleri'ni kimler kazandı? (Tam liste)

16.03.2026 05:42

Son Güncelleme: 16.03.2026 06:28

NTV - Haber Merkezi

98. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu başta olmak üzere 2026 Oscar kazananları tam listesi açıklandı. Törene 6 ödül alan "Savaş Üstüne Savaş" filmi damga vurdu. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi olan Sean Penn, üçüncü Oscar'ını almaya gitmedi. İşte Oscar gecesinde ödüle uzanan tüm isimler...

2026 Oscar kazananları. 98. Akademi Ödülleri'ni kimler kazandı? (Tam liste)
Sinema dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 98. Akademi Ödülleri, dün gece Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 2026 yılına damga vuran yapımların kıyasıya rekabet ettiği gecenin sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien üstlendi. 

 

"Sinners" filminin 16 adaylıkla Oscar tarihine geçtiği, Paul Thomas Anderson yönetmenliğindeki "One Battle After Another"ın da 13 adaylık elde ettiği Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. İşte 98. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi…

2026 OSCAR EN İYİ FİLM KAZANANI 1
2026 OSCAR EN İYİ FİLM KAZANANI

EN İYİ FİLM

 

Hamnet

Sinners

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Train Dreams

Bugonia

F1

 

KAZANAN: One Battle After Another (Savaş üstüne Savaş)

 

EN İYİ YÖNETMEN

 

Chloe Zhao-Hamnet

Josh Safdie-Marty Supreme

Paul Thomas Anderson-One Battle After Another (Savaş üstüne Savaş)

Joachim Trier-Sentimental Value

Ryan Coogler-Sinners

 

KAZANAN: One Battle After Another (Savaş üstüne Savaş) / Paul Thomas Anderson 

 

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

 

The Secret Agent

It Was Just An Accident

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

 

KAZANAN: Sentimental Value

 

EN İYİ KADRO

 

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

 

KAZANAN: One Battle After Another (Savaş üstüne Savaş)

2026 Oscar kazananları. 98. Akademi Ödülleri'ni kimler kazandı? (Tam liste) 2
EN İYİ ERKEK OYUNCU

 

Timothee Chalamet- Marty Supreme

Leonardo DiCaprio-One Battle After Another

Ethan Hawke-Blue Moon

Michael B. Jordan-Sinners

Wagner Moura-The Secret Agent

 

KAZANAN: Michael B. Jordan-Sinners

 

EN İYİ KADIN OYUNCU

 

Jessie Buckley-Hamnet

Rose Byrne-If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson-Song Sung Blue

Renate Reinsve-Sentimental Value

Emma Stone-Bugonia

 

KAZANAN: Jessie Buckley-Hamnet

 

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

 

Elle Fanning-Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas-Sentimental Value

Amy Madigan-Weapons

Wunmi Mosaku-Sinners

Teyana Taylor-One Battle After Another

 

KAZANAN: Amy Madigan-Weapons

 

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

 

Benicio Del Toro-One Battle After Another

Jacob Elordi-Frankenstein

Delroy Lindo-Sinners

Sean Penn-One Battle After Another

Stellan Skarsgard-Sentimental Value

 

KAZANAN: Sean Penn-One Battle After Another (Savaş üstüne Savaş)

2026 Oscar kazananları. 98. Akademi Ödülleri'ni kimler kazandı? (Tam liste) 3
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

 

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

 

KAZANAN: Sinners

 

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

 

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

 

KAZANAN: Sinners

 

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

 

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

 

KAZANAN: One Battle After Another (Savaş üstüne Savaş) /Paul Thomas Anderson 

 

EN İYİ KURGU

 

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

 

KAZANAN: One Battle After Another (Savaş üstüne Savaş)

 

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

 

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

 

KAZANAN: Avatar Fire&Ash

 

 

EN İYİ SAÇ MAKYAJ

 

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

 

KAZANAN: Frankenstein

 

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

 

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

 

KAZANAN: Frankenstein

 

2026 Oscar kazananları. 98. Akademi Ödülleri'ni kimler kazandı? (Tam liste) 4
EN İYİ SES

 

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

 

KAZANAN: F1

 

EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK

 

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

 

KAZANAN: Sinners

 

 

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

 

Dear Me-Diane Warren: Relentless

Golden-KPop Demon Hunters

I Lied to You-Sinners

Sweet Dreams of Joy-Viva Verdi

Train Dreams-Train Dreams

 

KAZANAN: 

 

 

EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ

 

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

 

KAZANAN:

 

EN İYİ BELGESEL FİLMİ

 

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

 

KAZANAN: Mr. Nobody Against Putin

 

 

EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ

 

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

 

KAZANAN: All The Empty Rooms

 

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

 

Arco

Elio

KPop Demon Hunters (Kpop İblis Avcıları)

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

 

KAZANAN: KPop Demon Hunters (Kpop İblis Avcıları)

 

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

 

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

 

KAZANAN: The Girl Who Cried Pearls