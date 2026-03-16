2026 Oscar'a damga vurdular. Gecenin en büyük sürprizleri ve hayal kırıklıkları
16.03.2026 09:32
NTV - Haber Merkezi
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törende birçok sürpriz ve hayal kırıklığı yaşandı. "One Battle After Another"ın damga vurduğu gecede; Jessie Buckley'nin ilkleri ve Marty Supreme'in hayal kırıklığı dikkat çekti.
Sinema dünyasının en prestijli gecesi Oscar Ödül Töreni dün akşam gerçekleşti. Bu yıl 98'incisi düzenlenen, Conan O'Brien'ın sunduğu Oscar Ödülleri'ne “Hamnet” ile tarih yazan Jessie Buckley’den, Sinners'taki performansıyla öne çıkan Michael B. Jordan'ın sürprizine birçok olay damga vurdu. İşte Oscar'da şaşırtan sonuçlar, yaşanan ilkler ve hayal kırıklıkları…
KIYASIYA REKABETİN KAZANANI "ONE BATTLE AFTER ANOTHER" OLDU
2026'da ödül sezonuna damga vuran "One Battle After Another" ve "Sinners" filmleri arasındaki rekabet Oscar'da da kendini hissettirdi.
16 dalda Oscar adaylığı elde ederek tarihe geçen "Sinners" ve Altın Küre", "Eleştirmenlerin Seçimi", "Oyuncu Ödülleri", "BAFTA" gibi törenlerde ödülleri silip süpüren "One Battle After Another" Oscar yarışının galip tarafı oldu.
Oscar'a 13 dalda aday olan Paul Thomas Anderson imzalı film, başta En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo olmak üzere 6 kategoride Oscar kazandı.
ANDERSON'IN KARİYERİNDE BİR İLK
“One Battle After Another “ filmiyle kariyerinde ilk kez En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan Paul Thomas Anderson, ödül konuşmasında ”Bunu kazanmak için insanı epey uğraştırıyorsunuz. Gerçekten minnettarım" dedi.
En İyi Yönetmen kategorisindeki rakiplerine de seslenen Anderson, “Chloe, Ryan, Joachim ve Josh, sizin aranızda olmak bir onur” ifadelerini kullanırken, ödülü kendisinin kazanmış olmasından da zevk aldığını ifade etti.
Anderson daha önce En İyi Yönetmen kategorisine dört kez aday gösterildi. Ünlü isim, 2008'de “There Will Be Blood”, 2018'de "Phantom Thread" ve 2022'de “Licorice Pizza” filmleriyle aday gösterilse de ödülü 2026'da kucakladı.
EN İYİ ERKEK OYUNCU KATEGORİSİNDE GALİP TARAF ŞAŞIRTTI
2026 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında "Marty Supreme" filmindeki performansıyla Timothee Chalamet ve "Sinners" filminde çift karakteri canlandıran Michael B. Jordan arasında kıyayısa bir rekabet yaşandı.
Ancak 98. Oscar Ödülleri'nde heykelciği evine götüren isim Sinners'ın yıldızı Michael B. Jordan oldu. Jordan, bu sayede En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ödül kazanan altıncı siyahi erkek oldu.
Sinners filminde Smoke ve Stack adlı ikiz kardeşleri canlandıran 39 yaşındaki Michael B. Jordan, "Burada bulunmamın sebebi benden önce gelen insanlar," diyerek sözlerine başladı ve Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker ve Will Smith'in yanı sıra başrol kadın oyuncu ödülünü kazanan ilk ve tek siyahi kadın olan Halle Berry'yi de andı.
"Bu devlerin, bu büyüklerin, atalarımın, rehberlerimin arasında olmak... Kariyerim boyunca beni desteklediğiniz için bu salondaki herkese ve evdeki herkese teşekkür ederim. Bunu hissediyorum. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim" diyen Jordan, Ryan Coogler'ı da "Sen muhteşem bir insansın" diyerek övdü.
SADECE OSCAR'A DEĞİL TÜM ÖDÜL SEZONUNA DAMGA VURDU
"Hamnet" filmindeki performansıyla ödül sezonuna damga vuran Jessie Buckley, Altın Küre, BAFTA, Eleştirmenlerin Seçimi, Oyuncu Ödülleri'nde ve son olarak Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında ödül kazandı.
Bu zaferle Oscar tarihinde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ödül kazanan ilk İrlandalı kadın oyuncu olarak tarihe geçen Jessie Buckley, ödül sezonundaki beş büyük ödülün tamamını kazanarak büyük bir başarı elde etti.
Ödül konuşmasında İrlanda'daki ailesine teşekkür ettikten sonra eşine seslenen Buckley “Seni seviyorum Fred. İnanılmaz bir babasın, en iyi arkadaşımsın. Seninle 20 bin tane daha çocuk sahibi olmak istiyorum” dedi. Sekiz aylık kızına da seslenen ünlü isim, “Seni seviyorum Isla, annen olmaktan çok mutluyum ve seninle birlikte hayatı keşfetmek için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.
Oscar'da 8 dalda adaylık elde eden Maggie O'Farrell'in aynı adlı romanından uyarlanan, Chloe Zhao imzalı “Hamnet” filminin Oscar kazandığı tek kategori En İyi Kadın Oyuncu oldu.
SEAN PENN NEDEN TÖRENE KATILMADI?
Öte yandan “One Battle After Another” filmindeki performansıyla kariyerindeki üçüncü Akademi Ödülü'nü kazanan Sean Penn, törene katılmadı. Ünlü oyuncunun törenden birkaç gün önce Avrupa'ya gittiği ve törene katılmak yerine Ukrayna'da vakit geçirmeyi planladığını öne sürüldü.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar alan Sean Penn adına ödülü, geçen sene aynı kategoride ödül kazanan Kieran Culkin kabul etti.
Culkin, Ukrayna'da olduğu için törene katılmayan Penn için "Sean Penn bu akşam burada olamadı ya da olmak istemedi, bu yüzden ödülü onun adına ben kabul edeceğim" dedi.
Birçok kez Oscar'a aday gösterilen Penn daha önce 2004'te "Mystic River" ve 2009'da "Milk" filmlerindeki performanslarıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
Aktivist yönüyle de tanınan ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'ya verdiği desteği her fırsatta gösteren Sean Penn, 2023'teki bir röportajında 94'üncü Oscar Ödülleri töreninde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye konuşma yapma hakkı verilmemesini eleştirerek, "Oscar yapımcısı, yeterince kaygısız olmadığını düşündü. Onun yerine neyi seçti, tahmin edin. Will Smith!" ifadesini kullanmıştı.
İki Oscar ödüllü Penn, Oscar heykelcikleri hakkındaki planını açıklarken, "Onları Ukrayna'ya vereceğim. Kurşun yapmak için eritebilirler ve Rusları vurabilirler" şeklinde konuşmuştu.
Oscar heykelciklerinden birini destek için Zelenski'ye veren Penn, “Rusya’ya olan savaşı kazandığında bana geri getirirsin. Burada olduğu bilirsem kendimi iyi hissedeceğim” demişti.
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN İLK KADIN OLARAK TARİHE GEÇTİ
Sinners filminin görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw, bu dalda Oscar kazanan ilk kadın ve ilk siyahi kadın olarak tarihe geçti.
Ödülünü aldıktan sonra Ryan Coogler'a teşekkür eden Arkapaw, "Bana inandığınız ve bana güvendiğiniz için teşekkür ederim, işte bu tür insanlarla film yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
Oscar tarihinde bu ödüle yalnızca üç kadın aday gösterildi. 2018'de "Mudbound" filmiyle Rachel Morrison, 2021'de "The Power of the Dog" filmiyle Ari Wegner ve 2022'de "Elvis" filmiyle Mandy Walker.
EJAE'NIN GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU
Gecede En İyi Animasyon Filmi Oscar'ını kazanan “KPop Demon Hunters” filminin yönetmen Maggie Kang ve yapımcısı Michelle LM Wong bu kategoride ödül kazanan ilk Asyalı kadın olarak tarihe geçti.
“KPop Demon Hunters”'ın (Kpop: İblis Avcıları) yıldızı EJAE, En İyi Şarkı Oscar'ını kazandı. “Golden”, Oscar kazanan ilk K-pop şarkısı olurken; EJAE gözyaşlarına boğuldu. Ünlü isim, konuşmasında “Büyürken K-Pop’u sevdiğim için benimle dalga geçilirdi, ama şimdi herkes bizim şarkımızı ve tüm Korece sözlerini söylüyor. Çok gurur duyuyorum. Bu ödül başarıyla ilgili değil. Bu, azimle ilgili ve ekibimize çok minnettarım" dedi.
"MARTY SUPREME" HİÇ ÖDÜL KAZANAMADI
Josh Safdie imzalı "Marty Supreme" filmi de 98'inci Oscar Ödülleri'nde 9 dalda adaylık kazanmasına rağmen, aday olduğu hiçbir kategoride ödül kazanamadı.
Profesyonel masa tenisçi Marty Reisman'ın hayatını konu alan filmde Timothee Chalamet başrol oynadı. Altın Küre ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ni kazanan Chalamet Oscar için de favori olarak gösterilse de ödüle uzanamadı.
SÜRPRİZ BERABERLİK: OSCAR TARİHİNDE YEDİNCİ KEZ YAŞANDI
En İyi Kısa Live Action kategorisinde ise sürpriz yaşandı; "The Singers" ve "Two People Exchanging Saliva" filmleri ödülleri paylaşarak Oscar tarihinde yedinci kez beraber kalan iyi yapım oldu.
BRIEDSMAİDS FİLMİNİN YILDIZLARI SENELER SONRA OSCAR'DA BİR ARAYA GELDİ
2011 yapımı "Bridesmaids" (Nedimeler) filminin oyuncuları Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Rose Byrne, Ellie Kemper ve Maya Rudolph da 2026 Oscar Ödül Töreni'nde yeniden bir araya geldi. 15 yıl sonra bir araya gelen ünlü isimler, En İyi Film Müziği dalında ödül kazananı açıkladılar.