2026 Oscar'a damga vurdular. Gecenin en büyük sürprizleri ve hayal kırıklıkları

2026'da ödül sezonuna damga vuran "One Battle After Another" ve "Sinners" filmleri arasındaki rekabet Oscar'da da kendini hissettirdi.

16 dalda Oscar adaylığı elde ederek tarihe geçen "Sinners" ve Altın Küre", "Eleştirmenlerin Seçimi", "Oyuncu Ödülleri", "BAFTA" gibi törenlerde ödülleri silip süpüren "One Battle After Another" Oscar yarışının galip tarafı oldu.

Oscar'a 13 dalda aday olan Paul Thomas Anderson imzalı film, başta En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo olmak üzere 6 kategoride Oscar kazandı.

ANDERSON'IN KARİYERİNDE BİR İLK

“One Battle After Another “ filmiyle kariyerinde ilk kez En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan Paul Thomas Anderson, ödül konuşmasında ”Bunu kazanmak için insanı epey uğraştırıyorsunuz. Gerçekten minnettarım" dedi.

En İyi Yönetmen kategorisindeki rakiplerine de seslenen Anderson, “Chloe, Ryan, Joachim ve Josh, sizin aranızda olmak bir onur” ifadelerini kullanırken, ödülü kendisinin kazanmış olmasından da zevk aldığını ifade etti.

Anderson daha önce En İyi Yönetmen kategorisine dört kez aday gösterildi. Ünlü isim, 2008'de “There Will Be Blood”, 2018'de "Phantom Thread" ve 2022'de “Licorice Pizza” filmleriyle aday gösterilse de ödülü 2026'da kucakladı.