2026 yılında vizyona girecek merakla beklenen filmler. Geri sayım başladı

Marvel'ın merakla beklenen ve Russo kardeşlerin yönetmen koltuğunda oturduğu film "Avengers: Doomsday" 18 Aralık 2026'da izleyici karşısına çıkacak.

Robert Downey Jr.’ın Iron Man yerine, Doctor Doom rolü ile katıldığı filmin kadrosunda; Thor rolüyle Chris Hemsworth, Sam Wilson olarak Anthony Mackie, Loki karakteriyle Tom Hiddleston, Ant-Man olarak Paul Rudd, Kaptan Amerika rolüyle Chris Evans ve daha pek çok ünlü isim yer alıyor.