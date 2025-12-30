2026 yılında vizyona girecek merakla beklenen filmler. Geri sayım başladı
30.12.2025 12:30
NTV - Haber Merkezi
2026’da vizyona girecek filmler şimdiden büyük heyecan yarattı. Bilim kurgudan dramaya, fantastikten aksiyona birçok iddialı proje, yeni yılda izleyiciyle buluşacak.
2025 biterken, yeni yılın sinema filmleri merak ediliyor. 2026'da vizyona girecek birbirinden iddialı filmler şimdiden heyecanla bekleniyor.
GREENLAND 2: GÖÇ
Gerard Butler'ın başrolünde yer aldığı "Greenland: Son Sığınak" filminin devam projesi olan "Greenland 2: Göç"te ilk projede olduğu gibi Gerard Butler ve Morena Baccarin başrolleri paylaşacak.
Garrity ailesinin tehlikelerle dolu bir göç yolculuğuna çıkacağı film, 9 Ocak 2026'ta izleyici karşısına çıkacak.
28 YEARS LATER: BONE TEMPLE
28 Yıl Sonra serisinin ikinci filmi olan "28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı"nın kadrosunda Ralph Fiennes, Alfie Williams ve Jack O'Connell yer alıyor.
Alex Garland'ın senaryosunu kaleme aldığı film, 16 Ocak 2026'da gösterime girecek.
MERCY
Başrolünde Chris Pratt’in rol aldığı "Mercy", yakın gelecekte geçen distopik bir hikayeyi konu alıyor. Timur Bekmambetov'un yönetmenliğini üstlendiği, Rebecca Ferguson da rol alıyor. Film, 26 Ocak 2026 tarihinde vizyona girecek.
UĞULTULU TEPELER
Margot Robbie ile Jacob Elordi'nin başrolleri paylaştığı "Uğultulu Tepeler", Emily Bronte'nin aynı adlı romanından uyarlandı.
İngiltere'nin kuzeyinde yaşanyan iki ailenin hikayesini anlatan, Emerald Fennell imzalı film; 13 Şubat 2026'da vizyona girecek.
ÇIĞLIK 7
Ünlü korku serisi Çığlık, yeni filmiyle geri dönüyor. Kevin Williamson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Neve Campbell ve Courteney Cox yeniden başrolleri paylaşıyor. "Çığlık 7", 27 Şubat 2026’da vizyona girecek.
REMINDERS OF HIM
Trajik bir kaza sonucu erkek arkadaşı Scotty’nin ölümüne sebep olan Kenna'nın hikayesini anlatan film, 2 Ekim 2026’da vizyona girecek.
Colleen Hoover’ın aynı adlı romanından uyarlanan "Reminders of Him"de başrolleri Maika Monroe ve Tyriq Withers paylaşıyor.
PROJECT HAIL MARY
Andy Weir’in aynı adlı romanından uyarlanan Project Hail Mary filminde Ryan Gosling başrolde yer alıyor. Gosling, 20 Mart 2026'da vizyona girecek filmde Ryland Grace adlı bir astronota hayat veriyor.
THE DRAMA
Zendaya ve Robert Pattinson, düğün haftası beklenmedik bir kriz yaşayan çifti canlandırdığı The Drama adlı film, Kristoffer Borgli imzası taşıyor. "The Drama", 3 Nisan 2026'da izleyici karşısına çıkacak.
MICHAEL
Pop müziğin efsanelerinden Michael Jackson’ın hayatını konu alan "Michael" filmi, Michael’ın çocuk yaşta sahneye çıkışından dünya yıldızlığına uzanan olağanüstü yükselişi anlatılıyor. Ünlü sanatçının yeğeni Jaafar Jackson'ın başrol oynadığı film, 24 Nisan'da izleyici ile buluşacak.
ŞEYTAN MARKA GİYER 2
"Şeytan Marka Giyer" adlı filmin devam projesi olan "Şeytan Marka Giyer 2", basılı medyanın gerilemeye başladığı bir dönemde kariyerini sürdürmeye çalışan Miranda Priestly'nin hikayesini anlatacak.
Başrollerinde Meryl Streep ve Anne Hathaway'in yer aldığı "Şeytan Marka Giyer 2", 1 Mayıs 2026'da vizyona girecek.
MORTAL KOMBAT 2
Mortal Kombat filminin devam halkası olan yapımda; Karl Urban, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Simon McQuoid yönetmenliğinde çekilen film, 15 Mayıs 2026 tarihinde izleyicilerle buluşacak.
MANDALORIAN VE GROGU
Star Wars serisinin merakla beklenen filmi, The "Mandalorian and Grogu", 22 Mayıs 2026'da vizyona girecek. Jon Favreau'nun yönettiği filmde; Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White ve Jonny Coyne gibi isimler rol alıyor.
MASTERS OF UNIVERSE
1980’li yıllara damga vuran He-Man çizgi filmi, "Masters of the Universe" adıyla sinemaya uyarlandı. Nicholas Galitzine ve Camila Mendes'in başrolleri paylaştığı film, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek.
DISCLOSURE DAY
Başrollerini Emily Blunt ve Josh O’Connor'ın paylaştığı "Disclosure Day" filmi Steven Spielberg imzası taşıyor. 12 Haziran'da vizyona girecek olan filmin kadrosunda; Colman Domingo, Colin Firth, Wyatt Russell ve Eve Hewson yer alıyor.
KORKUNÇ BİR FİLM 6
Korkunç Bir Film serisi 11 yılın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Wayans kardeşlerin seriye geri döndüğü film, 2 Haziran 2026'da vizyona girecek.
OYUNCAK HİKAYESİ 5
Pixar imzalı efsane animasyon serisi "Oyuncak Hikayesi", beşinci filmiyle geri dönüyor. 19 Haziran 2026’da vizyona girecek olan filmde; Woody, Buzz ve Jessie gibi karakterler “Lilypad” adında akıllı bir tablet oyuncakla karşı karşıya gelecek.
MOANA
Moana’nın canlı aksiyon uyarlaması olan yeni film, 10 Temmuz 2026’da izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Catherine Laga’aia ve Dwayne Johnson'ın yer aldığı filmin yönetmenliğini Thomas Kail üstleniyor.
THE ODYSSEY
Christopher Nolan imzalı "The Odyssey" filmi, Truva Savaşı’nın ardından İthaka Kralı Odysseus’un eve dönüş yolculuğunu konu alıyor.
Yıldızlarla dolu bir kadro kuran Nolan'ın yeni filminde başrolleri; Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşıyor.
SPIDER MAN-BRAND NEW DAY
Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı canlandırdığı serinin dördüncü filmi "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün", Peter Parker’ın geçmişinden kopup sıfırdan başladığı bir dönemi konu alıyor.
Kadrosunda Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink ve Michael Mando'nun yer aldığı film, 31 Temmuz 2026'da izleyiciyle buluşacak.
THE DOG STARS
Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce, Margaret Qualley ve Benedict Wong'un başrolleri paylaştığı Ridley Scott imzalı "The Dog Stars", 28 Ağustos 2026'da izleyiciyle buluşacak.
Peter Heller’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, Jacob Elordi'nin canlandırdığı sivil pilot Hig karakterini merkeze alıyor.
VERITY
Başrollerinde Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'ın yer aldığı, Colleen Hoover'ın romanı "Verity", yazar Lowen Ashleigh'i konu alıyor. Colleen Hoover'ın aynı adlı romanından uyarlanan film, 2 Ekim 2026'da izleyiciyle buluşacak.
PRACTICAL MAGIC 2
Nicole Kidman ve Sandra Bullock'un başrollerini paylaştığı "Aşkın Büyüsü", yıllar sonra geri dönüyor. Owens ailesinin büyüyle harmanlanmış yeni macerasını izleyiciyle buluşturacak olan "Aşkın Büyüsü 2", 18 Eylül 2026’da vizyona girecek.
DIGGER
Alejandro Gonzalez Inarritu’nun başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı yeni filmi, 2 Ekim 2026'da vizyona girecek.
THE SOCIAL RECKONING
Facebook'un kuruluşunu anlatan Sosyal Ağ filminin devam projesinde; Jeremy Strong, Mikey Madison, Jeremy Allen White ve Bill Burr gibi isimler rol alıyor. "The Social Reckoning" filmi, 9 Ekim 2026’da izleyici ile buluşacak.
AÇLIK OYUNLARI: HASAT ZAMANI
Suzanne Collins'ın kitabından uyarlanan "Açlık Oyunları" evreninin yeni filmi, Katniss Everdeen’in arenaya çıkışından 24 yıl öncesine odaklanıyor. Billy Ray tarafından kaleme alınan film, 20 Kasım 2026'da vizyona girecek.
DUNE 3
Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu Dune serisinin üçüncü filmi, 18 Aralık 2026'da vizyona girecek.
Filmin kadrosunda; Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy gibi isimler rol alıyor.
AVENGERS: DOMMSDAY
Marvel'ın merakla beklenen ve Russo kardeşlerin yönetmen koltuğunda oturduğu film "Avengers: Doomsday" 18 Aralık 2026'da izleyici karşısına çıkacak.
Robert Downey Jr.’ın Iron Man yerine, Doctor Doom rolü ile katıldığı filmin kadrosunda; Thor rolüyle Chris Hemsworth, Sam Wilson olarak Anthony Mackie, Loki karakteriyle Tom Hiddleston, Ant-Man olarak Paul Rudd, Kaptan Amerika rolüyle Chris Evans ve daha pek çok ünlü isim yer alıyor.