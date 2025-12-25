2026 yılında vizyona girecekler. Kitaptan uyarlanan filmler
25.12.2025 12:14
NTV - Haber Merkezi
Dünyaca ünlü romanlardan uyarlanan ve 2026’da vizyona girecek filmler, şimdiden sinemaseverlerin ilgisini çekiyor.
Yıldız isimlerlerle dolu kadroları ve merak uyandıran hikayeleriyle öne çıkan kitap uyarlaması filmler, 2026 yılına damga vurmaya hazırlanıyor.
PEOPLE WE MEET ON VACATION
Emily Henry'nin romanından uyarlanan, Tom Blyth ve Emily Bader'ın başrollerini paylaştığı "People We Meet on Vacation" adlı romantik komedi filmi, 9 Ocak 2026'da izleyici karşısına çıkacak.
UĞULTULU TEPELER
Emily Bronte'nin aynı adlı romanından uyarlanan "Uğultulu Tepeler"de başrolleri Margot Robbie ile Jacob Elordi paylaşıyor.
Robbie filmde Catherine Earnshaw karakterine hayat verirken; Elordi de Heathcliff'i canlandırıyor. Emerald Fennell imzalı film, 13 Şubat 2026'da vizyona girecek.
İngiltere'nin kuzeyinde yaşanyan iki ailenin hikayesini anlatan 1847 tarihli roman, daha önce birçok kez sinemaya ve televizyona uyarlandı.
REMINDERS OF HIM
Colleen Hoover’ın aynı adlı romanından uyarlanan "Reminders of Him" filminde başrolleri Maika Monroe ve Tyriq Withers paylaşıyor.
Trajik bir kaza sonucu erkek arkadaşı Scotty’nin ölümüne sebep olan Kenna'nın hikayesini anlatan film, 2 Ekim 2026’da vizyona girecek.
PROJECT HAIL MARY
Andy Weir’in aynı adlı romanından uyarlanan Project Hail Mary filminde Ryan Gosling başrolde yer alıyor. Gosling, 20 Mart 2026'da vizyona girecek filmde Ryland Grace adlı bir astronota hayat veriyor.
ŞEYTAN MARKA GİYER 2
Lauren Weisberger'in aynı adlı kitabından uyarlanan ve 2006’da izleyici ile buluşan "Şeytan Marka Giyer" yıllar içinde kült filmler arasına girdi.
Başrollerinde Meryl Streep ve Anne Hathaway'in yer aldığı film, 19 yıl sonra devam filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Basılı medyanın gerilemeye başladığı bir dönemde kariyerini sürdürmeye çalışan Miranda Priestly'nin hikayesini anlatacak olan "Şeytan Marka Giyer 2", 1 Mayıs 2026'da vizyona girecek.
MASTERS OF UNIVERSE
1980’li yıllara damga vuran He-Man çizgi filmi, "Masters of the Universe" adıyla beyazperdeye taşınıyor.
"Gölgelerin gücü adına, güç bende artık" repliği ile akıllarda yer eden He-Man'i Nicholas Galitzine canlandırıyor. İngiliz oyuncuya Camila Mendes ise "Teela" rolüyle eşlik edecek. Travis Knight'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film 5 Haziran 2026'da vizyona girecek.
THE DOG STARS
Peter Heller’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Dog Stars’ın senaryosunu Mark L. Smith kaleme aldı.
Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce, Margaret Qualley ve Benedict Wong'un başrolleri paylaştığı Ridley Scott imzalı film, 28 Ağustos 2026'da izleyiciyle buluşacak.
İnsanlığın büyük bölümünü yok eden bir virüsün ardındaki karanlık gelecekte geçen The Dog Stars'da hayatta kalanlar “Reapers” olarak adlandırılan yağmacı gruplarla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Hikaye, Jacob Elordi'nin canlandırdığı sivil pilot Hig karakterini merkeze alıyor.
VERITY
Colleen Hoover'ın romanı "Verity", beyaz perdeye uyarlanıyor. Başrollerinde Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'ın yer alacağı film, 2 Ekim 2026'da vizyona girecek.
Michael Showalter'ın yönetmenliğini üstlendiği film, hayatının iş teklifini kabul ettiğinde mali açıdan çöküşün eşiğinde olan yazar Lowen Ashleigh'i konu alıyor.
AÇLIK OYUNLARI: HASAT ZAMANI
Suzanne Collins'ın kitabından uyarlanan "Açlık Oyunları" filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" filmi, Katniss Everdeen’in arenaya çıkışından 24 yıl öncesine odaklanıyor.
20 Kasım 2026'da vizyona girmesi planlanan filmin senaryosunu ise Billy Ray kaleme alıyor.
DUNE 3
Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu Dune serisinin üçüncü filmi için bekleyiş sürüyor.
Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri döneceği "Dune 3", 18 Aralık 2026'da vizyona girecek.