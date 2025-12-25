2026 yılında vizyona girecekler. Kitaptan uyarlanan filmler

Emily Bronte'nin aynı adlı romanından uyarlanan "Uğultulu Tepeler"de başrolleri Margot Robbie ile Jacob Elordi paylaşıyor.

Robbie filmde Catherine Earnshaw karakterine hayat verirken; Elordi de Heathcliff'i canlandırıyor. Emerald Fennell imzalı film, 13 Şubat 2026'da vizyona girecek.

İngiltere'nin kuzeyinde yaşanyan iki ailenin hikayesini anlatan 1847 tarihli roman, daha önce birçok kez sinemaya ve televizyona uyarlandı.