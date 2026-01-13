2026 zorlu başladı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlüler

“Geniş Aile” dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda hastanede tedavi gören ünlü oyuncu, yeniden hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, son durumu hakkında açıklama yaptı.

Ağabeyinin karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle birkaç yıldır tedavi gördüğünü söyleyen Özkan, doktorların bu kez karaciğer nakli kararı aldığını “Şu an uygun donör beklenmektedir” sözleriyle açıkladı.