2026 zorlu başladı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlüler
13.01.2026 10:41
NTV - Haber Merkezi
2026 yılı bazı ünlü isimler için zorlu başladı. Usta sanatçı Haldun Dormen, oyuncu Ufuk Özkan gibi birkaç isim sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.
Ünlü isimlerin bazıları 2026 yılına sağlık sorunlarıyla başladı. Kimi sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi görürken, kimi ise süregelen rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olmak zorunda kaldı.
HALDUN DORMEN
Türk tiyatrosunun duayenlerinden Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Dün usta sanatçının entübe edildiği açıklandı.
97 yaşındaki Haldun Dormen'in Betül Mardin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Dormen, babası için dua isterken “Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
UFUK ÖZKAN
“Geniş Aile” dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda hastanede tedavi gören ünlü oyuncu, yeniden hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, son durumu hakkında açıklama yaptı.
Ağabeyinin karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle birkaç yıldır tedavi gördüğünü söyleyen Özkan, doktorların bu kez karaciğer nakli kararı aldığını “Şu an uygun donör beklenmektedir” sözleriyle açıkladı.
ASLI BEKİROĞLU
Oyuncu Aslı Bekiroğlu da sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Rahminden miyom aldırmak için operasyon geçirdiği sırada bağırsağından yanlışlıkla 7 santimetre kesildiğini açıklayan Bekiroğlu, bu sebeple 2 ameliyat daha olduğunu ifade etti. Bu süreçte çok sayıda ilaç kullandığı için kilo aldığını belirten ünlü isim, “Karnımın bir tarafında poşetim var, diğer tarafta da fıtığım patladı” diye anlatmıştı.
Zor günler geçiren 30 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta bir ameliyat daha oldu. Ameliyatı başarılı geçen Aslı Bekiroğlu, birkaç ay sonra bir operasyon daha geçirecek.
FATİH ÜREK
15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi 20 dakika duran ve yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek, 3 aydır yaşam savaşı veriyor. Sağlık durumu stabil olan Ürek'in menajeri Mert Siliv çok açıklamasında henüz bir kıpırdanma ya da uyanma belirtisinin olmadığını ifade etti.
CANSEVER
1990'lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever de güzel haber geldi. Bir süre önce lösemiye yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklayan Cansever, kanseri yendiğini şu sözlerle duyurdu:
"Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık."