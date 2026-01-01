2026'nın ilk aşk karesi. Ünlü isimlerden yeni yıl paylaşımları
01.01.2026 11:28
Son Güncelleme: 01.01.2026 11:48
NTV - Haber Merkezi
Ünlü isimler, 2026 yılını sosyal medyadan paylaştıkları karelerle kutladı. Kimi kendi başına kimi ailesiyle objektif karşısına geçerken, bir çift de aşkını ilan etti.
Magazin dünyasının ünlü isimleri yeni yıl için objektif karşısına geçti. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlülerden Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin'den ilk paylaşım geldi.
SELİN YAĞCIOĞLU-KEREM BÜRSİN
Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. Şimdiye kadar birlikte verdikleri pozlarda yüzlerini göstermeyen ünlü çiftten Yağcıoğlu, kural bozdu. Ünlü isim, oyuncu sevgilisiyle ilk pozunu gözler önüne serdi.
ZEYNEP MAYRUK-TOLGA SARITAŞ
Kısa bir süre önce oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş ailece poz verdi. Sarıtaş, eşi ve oğlu Ali ile birlikte verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından “Teşekkürler 2025” diye paylaştı.
ASLI ENVER
Berkin Gökbudak ile mutlu bir evliliği ve Elay adında bir kızı olan Aslı Enver de ailece objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, ailesiyle fotoğrafına “Mutlu yıllar” notunu düştü.
TARKAN
Ocak ayında İstanbul'daki konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Megastar Tarkan da yeni yıl için bir video paylaştı.
Ünlü şarkıcı, “İyi seneler canlarım. 2026 dünya için, ülkemiz için, insanlık için iyi bir sene olsun inşallah. Sevgide buluştuğumuz, tek yürek olduğumuz bir sene olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ve kocaman öpüyorum. İyi seneler” ifadelerini kullandı.
HANDE ERÇEL
Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla 2025'in en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel de yeni yıl akşamı çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
PINAR DENİZ-KAAN YILDIRIM
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım da oğulları Fikret Hakan ile yeni yıl pozlarını “Mutlu seneler” diye paylaştı.
ÇAĞLA GİZEM-AHMET KURAL
2023 yılında dünyaevine giren ve Kemal ile Demir adında iki oğulları olan Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, yeni yılda mutlu aile pozlarını paylaştı.
BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY
Şimdilerde anne baba olmak için gün sayan Begüm Öner-Ceyhun Fersoy çifti de yeni yıl pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kız bebek bekleyen Öner, paylaşımında “Mutlu seneler gençler… 2026 güzel gel lütfen” ifadelerini kullandı.
DEMET ÖZDEMİR
Şimdilerde "Eşref Rüya" dizisiyle gündemde olan Demet Özdemir de 2026 yılı için elinde pastayla poz verdi. Ünlü oyuncu paylaşımına "2026 tatlıyla balla" notunu düştü.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Şahan Gökbakar da eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla verdiği pozu “Yan yana olalım, mutluluk, sağlık ve huzur da bize eşlik etsin… E bir de neşemiz bol olursa, yeter de artar bile” notuyla paylaştı.