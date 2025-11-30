2026'ya Kıbrıs ve Antalya'da "merhaba" diyecekler: Şimdiden doldu

Bir aydan fazla sürenin olduğu yılbaşı tatili dönemi için birçok otel erken rezervasyon indirim fırsatları da sunuyor. Ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı bazı otellerde rezervasyonlar dolarken, sanatçısız yılbaşı programı hazırlanan otellerde yüzde 20'yi bulan erken rezervasyon indirim fırsatı da sunuluyor. Özcan Deniz, Ebru Gündeş ve Cenk Eren'in sahneye çıkacağı otelde 31 Aralık- 3 Ocak 3 gece için en düşük fiyat iki kişi için 77 bin TL'den başlayıp oda seçeneğine göre 160 bin TL'ye kadar çıkıyor.