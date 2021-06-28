21 kilo veren Feyza Civelek: Psikolojik şiddete uğruyoruz

Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan ve geçen yıl 1,5 ayda 21 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Feyza Civelek, yaz tatili için Çeşme’yi tercih etti. 26 yaşındaki oyuncu sektörde kilolu bir oyuncu olmanın zorluklarını en çok kendisinin yaşadığını söyledi.

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28.06.2021 - 11:08

Bir dönemin fenomen dizisi Adını Feriha Koydum'da rol alan Feyza Civelek, kısa sürede 21 kilo verdi. Büyük bir değişim geçiren oyuncu, şu sıralar Çeşme'de tatil yapıyor.

Sosyal medyada kilosu biraz fazla olan insanlara çok acımasız davranıldığına dikkat çeken genç oyuncu psikolojik şiddete uğradıklarını söyledi.





Kiloluyken kendisini de travmatik yorumlar yapıldığını itiraf eden Feyza Civelek, insanların karşısındakilerin psikolojisini hiç düşünmeden davranmasından dert yandı.





Birkaç gündür Deniz Seki’nin fotoğraflarının altına yapılan yorumlara dikket ettiğini söyleyen Civelek, "Zayıfladı ve gayet dişi bir görüntüsü var. Buna rağmen bedeni aşağılamaya (body shaming), uğruyor" dedi.





Aynı olayları yaşayan biri olarak ve bir kadın olarak Deniz Seki ile dayanışma içerisinde olduğunu belirten Civelek "Asla bunları takmasın. Bizim zekamız, duruşumuz, insanlığımız yeter. Ayrıca kendimizden yana mutluyuz, çok da güzeliz de” diye konuştu.





26 yaşındaki oyuncu, "İstemek başarmanın yarısıdır. Mide ameliyatı geçirmedim, sporla zayıfladım. 58 kiloyum. Görenler başta tanıyamıyor, sonra bakan bir daha bakıyor. Ondan da gurur duyuyorum" dedi.





İleride herhangi bir proje için kilo alabileceğini belirten Civelek, zayıfladıktan sonra daha çok proje teklifi geldiğini söyledi.





Genç oyuncu, "İleriki zamanlarda proje için tekrar kilo alabilirim ama şu an düşünmüyorum. Ülkede malesef kilolu kadına fazla başrol vermiyorlar. Çünkü görsellik çok önemli tabii proje teklifleri de çoğaldı, kilo verdiğim için önüm açıldı" dedi.





Oyunculuğa Acemi Cadı ile başlayan Feyza Civelek; Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol aldı