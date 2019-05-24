21 yaşında evlenen Enes Batur'dan açıklama: Hiçbir şey için erken, hiçbir şey için geç değildir

1 Youtuber Enes Batur, yaptığı paylaşımlarla evlendiğini açıklamış ve takipçilerinin kafasını karıştırmıştı.







2 Takipçileri bu haberlerin kısa bir süre sonra yeni bir film ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Batur’un bir oyunu olduğunu düşünürken, 1998 doğumlu Youtuber evliliğiyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.







3 Batur gerçekten evlendiğini söyleyen paylaşımında eşinin fotoğrafını ve ismini de paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak bu defa da Batur’un takipçileri genç adamın daha önce paylaştığı düğün davetiyesinde yazan ismin Tulu Bacı olduğunu ancak Batur’un oyuncu Damla Aslanalp ile nikah masasına oturduğunu söyledi.







4 Batur düğün fotoğraflarını da yayınlarken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "21 yaşında yolun başındayım, hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım, yol arkadaşımı buldum. Acı tatlı günleri birer anı olarak geride bırakırken, umut ve sevgi dolu bir geleceğe ilk adımı atmış olmanın tarif edilmez mutluluğu içerisindeyim."







5 "Sonsuzluğun madalyası bir hayat arkadaşı.. Bu mutluluktan öte daha ne olabilir bilmiyorum. Sadece bu duygunun yaşanmadan tarif edilemeyeceğini biliyorum."





