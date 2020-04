22 yaşında 2. kez en genç milyarder ilan edilen Kylie Jenner hakkında 22 ilginç bilgi

10 YAŞINDA KAMERALAR ÖNÜNDE

Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov sayesinde bütün dünya Kylie Jenner'ın varlığından haberdar oldu. Bu tv programında Kardashian ve Jenner ailelerinin özel yaşamlarına tanık oluyordu izleyici. Program başladığında Kylie henüz 10 yaşında bir çocuktu. Yani hayatının yarısını canlı yayında geçirdi.