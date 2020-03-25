23-29 Mart 2020 haftalık burç yorumları

25.03.2020 - 11:19 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 11:23
Hafta başından itibaren sağlık ve hijyen konularına karşı daha duyarlı olmak adına, ülke genelinde “Evde kal” anonslarını daha aktif bir şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz. Otorite figürlerinin fikirlerini desteklemek vatandaşlık görevimizin en temel unsuru olacaktır. Sinirlerinizin gerilmesine izin vermemek için, bol egzersiz yapmalı, dengeli beslenmeli ve kendinize mutlu olduğunuz ortamlar yaratmalısınız. Yüz yüze yapılamayan sohbetlerin kıymetini anlatan bir dönemden geçsek de, daha doğal ve sağlıklı yeni bir düzen uğruna, kişisel önceliklerimizi bir süre için askıya almalıyız.
Yükselen Koç ve Koç Burcu
Salı günü burcunuzda meydana gelecek Yeni Ay’ın ardından, yaşam enerjisi Güneş’in ok atan yaralı şifacı Santor Kiron ile buluşması, sanki benliğinizin derinlerinde hapsettiğiniz kişilik özelliklerinizi ortaya çıkaracak. İkili ilişkilerinizde haklarınızı savunurken, karşı tarafın bakış açısıyla da olayları değerlendirmeyi öğreneceksiniz. Yaşamın taşıdığı stres nedeniyle, kronik baş ağrısı, sinüzit gibi rahatsızlıklara yakalanabilir, gözlerinizde sulanma veya aşırı yorgunluk hissedebilirsiniz. En önemli şeyin sağlık olduğunu kavrayacağınız günlerden geçiyorsunuz. Dalgınlık nedeniyle kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın ikinci yarısında maddi güvencenizi korumak isteyerek, gerekli tahsilatlarla ilgilenebilirsiniz. Para ve ilişkiler temsilcisi en güçlü konumda olduğu Boğa burcundaki Venüs’ün büyüme ve fırsat gezegeni Oğlak’taki Jüpiter ile olumlu etkileşimi, iş hayatınızdaki kaygıları azaltmaya yarayacak. Para kazanma şeklinizin değişime uğraması sizi ürkütmesin. Artık dünyaya farklı gözlüklerle bakma zamanınız geldi.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Koç burcundaki Yeni Ay ile kurallarla çevrili bir haftaya giriş yaparken, gündemdeki virüs nedeniyle ruhsal dengenizin bozulmasına izin vermeyin. Zorunlu evde geçireceğiniz günlerde evde bol bol egzersiz, meditasyon ve yoga yapmanızı öneririz. Küveti doldurup bedeninizdeki toksik enerjiden kurtulmak size çok iyi gelir. Ebeveynlerin sağlık konularıyla yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İşle ilgili maddi endişelerinizi çevrenizdekilerle stres yasayarak gidermeye çalışmayın. Huzuru bulduğunuz kısa doğa yürüyüşleri bu hafta size iyi gelir. Aksi takdirde can sıkıntısından kendinizi yemeye içmeye verip, gereksiz kilo alabilirsiniz. Hafta ortasında burcunuza geçen Ay, ikili ilişkilerde sevilip, sayılma, takdir görme isteğinizin artacağını gösteriyor. Bugünlerde hiç olmadığı kadar size huzur ve mutluluk veren yeni keyif alanları keşfedebilirsiniz. Hafta sonunda yönetici gezegeniniz Venüs’ün, bolluk ve bereket mimarı Jüpiter ile kuracağı etkileşim sayesinde sizi olduğunuz gibi kabullenen, uzaktaki bir kişiyle bağlantınızı güçlendirmenize neden olabilir. Güvende kalmanın endişesine kapılmadan da yaşanabileceğini anladığınız günlerden geçiyorsunuz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Salı günü 4 derece Koç burcunda yaraları iyileştiren Kiron kavuşumlu, Yeni Ay, sizin sosyal ilişkilerinizde zorlayıcı koşullar gündeme getirebilir. Bazı arkadaşlarınızla, virüsün taşıdığı gerginlik nedeniyle sürtüşme yaşayabilirsiniz. En iyisi mümkün olduğu kadar yalnız kalarak vakit geçirmek olacaktır. Bol bol film izleyebilir, duygu ve düşüncelerinizi kaleme alıp, sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Sınırlı sürelerle sokağa çıkmak gibi kısıtlayıcı kurallar, sosyal hayatı seven sizin gibi biri için pek kolay olsama da, bu kökten değişimle kendiniz ve sevdikleriniz için yeni bir yaşam tarzı başlatabilirsiniz. Networkler üzerinden gruplara özel eğitimler verebilirsiniz. Diğer yandan yeni şeylere ilgi duyarak kitle iletişim araçlarıyla dostluğunuzu geliştirebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında gizli aşk defterlerinin eski sayfaları yeniden açılabilir. Biraz da hazlara ve duygulara odaklanın. Boğa burcundan birinin hayatınıza katacağı güvene dayalı sevgi sizin için çok anlamlı olabilir. Sıkıntıdan yemek yemeyi abartmamalısınız.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Koç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, kariyer hayatınızda yöneticilerle olan ilişkilerinize damga vurarak, yepyeni bir dönem başlatıyor. Eskiden katı kurallarla karşınıza çıkanlar, sizin her zaman savunduğunuz sevgi ve şefkatin önemini kavrayarak, şifa dolu enerjinize çekilirler. Maneviyatın maddiyattan daha değerli olduğunun anlaşıldığı seçkin günlerden geçiyoruz. Çevrenizdekilere bu ayrımı en ince detaylarıyla anlatabilecek bir yapıya sahip olduğunuzu kendiniz de daha net fark edebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında, evde kalmak zorunda olduğunuz günleri mutfak sanatlarıyla ilgili değişik bilgiler edinerek değerlendirip, sevdikleriniz için farklı menüler hazırlayabilirsiniz. Özellikle hafta sonu ilişkiler gezegeni Venüs ile Oğlak burcundaki bereket, şans, fırsat ve bilgelik sözcüsü Jüpiter’in olumlu kontağı sayesinde gerek ikili ilişkilerinizde gerekse özel hayatınızda güvene dayalı, huzurlu bir ortam yakalayabilirsiniz. Geçmişten gelen sorunlu birlikteliklerde kökten iyileşme ve affetme zaman.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Salı günü Koç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, Corona virüsüne inat, size zorunlu bir seyahat planı yaptırabilir. Yurt dışı bağlantılarınızla ilgili ticari ilişkilerinizde geçici krizler ve zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Turizm organizasyonlarınız ertelenebilir. Yabancılarla aranızda tartışmaya varacak diyaloglar yaşanabilir. Sağduyuyu elden bırakmadan, bu kaotik ortamın geçici olduğunu bilerek hareket etmek yararınıza olacaktır. Ülkeler arası geçici olarak çıkartılan iş kanunlarına uymalı, bu hafta dış dünyadan çok ev hayatınıza odaklanmalısınız. İkili ilişkilerde yaşadığınız derinden değişim şu an zor olsa da size yeni bir yaşamın kapılarını hazırlamaya çalışıyor, bu yüzden hiç endişe duymayın. Hafta sonunda annenizle yakından ilgilenmek, birlikte vakit geçirmek için plan yapmak, hem onu hem sizi mutlu eder. Kadınlara yönelik bir iş faaliyetinin satır aralarını doldurmak için evde kaldığınız günleri iyi değerlendirin.
Yükselen Başak ve Başak Burcu
Salı günü Koç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, sizi maddi açıdan dar boğaza sokabilir. İşlerinizin yavaşlamasıyla, sabit giderlerinizin ödemesinde birikimlerinizden harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Vergi, sigorta, kredi ödemelerinin planlamasını iyi yapmalısınız. Genel anlamda ekonomik koşullardaki zorlanmalar, ortaklıklarınızdan dolayı kaygılanmanıza neden olabilir. Spiritüel konular, metafizik dünya bu dönemde daha fazla ilginizi çekecektir. Sağlığınızdan endişe duyduğunuz zaman, kendinize mutlu olduğunuz ortamlar yaratmayı görev edinin. Artık herkes için değil kendiniz için yaşamayı öğrendiğiniz günlerden geçiyorsunuz. Haftanın ikinci yarısında Ayın Boğa burcuna geçmesiyle, uzaklardan alacağınız bir haberle mutlu olacaksınız. Temizliğin önemli olduğu bu günlerde aşırı titiz davranışlarda bulunarak sinirlerinizi yıpratmayın. Hayatın doğal ritmine sonuna kadar güvenin.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu
Salı günü Koç Burcu’nda meydana gelecek olan Yeni Ay, size yaralı ilişkiler taşıyacak. Hayata karşı ümidini kaybeden kişilere karşı içinizde bir çekim hissetseniz de, ayaklarınızı yere sağlam basmalısınız. Herkesin yarasına derman olmaya çalışırken sakın kendinizi feda etmeyin. Sosyal ilişkilerinizde de arabulucu görevler üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Toplum yararına yapılacak çalışmalara katılmak, virüs nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu, endişenin arttığı bu dönemde size iyi gelecektir. Hafta sonunda yönetici gezegeniniz Venüs’ün şans ve fırsat müjdecisi Jüpiter ile kuracağı olumlu etkileşim, aile içi ilişkilerde finansla ilgili sorunları uyumla çözmenize destek olabilir. Bu dönemde yeteneklerinize güvenmeli, kimseden yardım beklemeden bireysel değerlerinizin farkına varmalısınız. Hayatın derinden değiştiği bu günlerde empati kurarak karşınızdakilerle daha uyumlu bir ilişki sürdürmeyi denemelisiniz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Hafta başında Koç burcunda meydana gelecek Yeni Ay, kırılgan ilişkilerden gerekirse mücadeleyle sıyrılıp, yolunuza tek başınıza devam etmenin en doğru karar olacağını size hissettirebilir. Tamamen stres kaynaklı sağlığınızla ilgili ani sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden hemen endişelenmemeli, gerekirse bir sağlık kuruluşuna giderek içinizin rahatlamasını sağlamalısınız. Gündelik hayatın yüksek temposu, bu dönemde ruhsal yapınızı fazla zorlayabilir. Bağışıklığınızı güçlendirmek için gıda takviyelerinden yararlanmayı sakın ihmal etmeyin. Stresin önüne geçmek için bedeninizi rahatlatıcı vücut egzersizlerinden yararlanabilirsiniz. Diğer yandan sosyal medyayla bağlantınızı en aza indirip, her dakika değişen olumsuz haberlerden kendinizi soyutlayabilirsiniz. Hafta sonunda ikili ilişkilerinizde güven duyacağınız bir kişinin varlığını yanınızda hissetmek sizi huzurlu kılar. Özellikle Pazar günü, hayatınızda gerçekleşen her güzel şey için evrene şükranlarınızı yollayabilirsiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu
Koç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, keyif alanınızda sert rüzgarlar estirecek. Virüs nedeniyle gerginleşen sinirleriniz yüzünden sevdiklerinizin kalbini kırmamaya özen göstermelisiniz. Çocuğunuzun sağlığı ile ilgili gereksiz endişeye kapılmaktansa, bir uzmana giderek gerekli kontrolleri yaptırabilirsiniz. Ekonomik düzendeki aksaklıklar bu hafta kazancınızın riske girmesine neden olabilir. Soğukkanlı davranmalı, ülke hatta dünya genelinde benzer durumların yaşandığını göz önünde bulundurmalısınız. Sosyal yaşantıyla ilgili bu hafta getirilecek kısıtlamalar nedeniyle evde bilgisayarınız karşısında belgesel izleyerek, haber programlarına göz atıp, dünya turuna çıkabilirsiniz. Hafta sonunda uyum, ahenk, para ve ilişki gezegeni Venüs ile şans ve fırsatların habercisi yönetici gezegeniniz Jüpiter’in etkileşimi sayesinde iş hayatınızda olumlu değişimlerin kararını alabilir, kendinizi güven duyduğunuz ilişkilerin içinde bulabilirsiniz.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Salı günü Koç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, ev içindeki ilişkilerde gerginliklere neden olabilir. Virüs nedeniyle daha fazla evde vakit geçirmek sizin kadar herkesin hoşuna gitmeyeceği için, yalnızlığınızın keyfini bozan, sizden akıl almak isteyenler bir anda mantar gibi çoğalabilir. İnsanlara güçlü ve kendinden emin tavrınızla öğüt vermek aslında ilk başta sizi, sonra çevrenizdekileri şifalandıracaktır. Bu hafta ayrıca ev kazalarına karşı da dikkatli olmalısınız. Elektrikli aletleri kullandıktan sonra dalgınlıkla prizden çekmeyi unutmayın. Aynı anda iki işi yapmaya çalışırken sakarlıklardan kaçının. Hafta sonunda Boğa burcundaki Venüs ile şans ve fırsat habercisi Jüpiter ve dönüşümün kahramanı Plüton’un arasındaki olumlu etkileşim eğlenerek, yiyip, içerek dostlarınızla sohbet ederek huzur ve neşeyi deneyimlemenize neden olacak.
Yükselen Kova ve Kova Burcu
Hafta başında Koç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, evde kalıp virüsten korunmak zorunluluğuna rağmen sizi mecbur kalacağınız kısa yolculuklara çıkartabilir. Hijyen önlemlerinizi alarak, endişe ve kaygı duymadan yaşamın olumlu dinamiklerine odaklanın. Bağışıklığınızı güçlendirecek, dolaşım sisteminize destek verecek olan soğuk duş ile banyo yapmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Kardeş ve yakın akrabalarınızla aranızdaki gerginlikleri ortadan kaldırmak için ilk adımı siz atmalısınız. Kara yolculuklarında trafikte dikkatli olmalısınız. Komşularınızla olan iletişimde de bu hafta gerginlikler gündeme gelebilir. Mümkün olduğu kadar suya sabuna dokunmamaya çalışın. Kişisel bloğunuzda yazılar yayınlayabilir, sosyal medya üzerinden network gruplarına dahil olarak zihninizi besleyebilirsiniz. Hafta sonu ilişkiler gezegeni Venüs ile, şans ve fırsatlar kahramanı Jüpiter’in arasındaki olumlu etkileşim sayesinde evinizde keyifli, mutlu bir ortam yaratabilir, ailenizle birlikte bu güzelliği paylaşabilirsiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu
Salı günü Koç burcunun 4 derecesinde, ayağındaki yarayı ömür boyu iyileştiremeyen şifacı Kironla kavuşum yaparak doğacak olan Yeni Ay sayesinde, öz güveninizin ve kişiliğinizin ne kadar güçlü olduğunu fark ederek, çevrenizdekilere adeta karşılık beklemeden şifa dağıtacaksınız. Gerek sözleriniz, gerekse virüs korkusunun yerine koyduğunuz koşulsuz sevgi prensibiyle çok sayıda kişinin hayata bakışını iyi yönde dönüştürebilirsiniz. Bu nedenle hafta ortasından itibaren daha çok sayıda insana ulaşmak için sosyal medya üzerinden yazılı veya sözlü paylaşımlarda bulunmalısınız. Kalp kırgınlıklarının yerini affetme duygularının alması gereken dönemlerden geçtiğimizi siz de psişik yapınızla, derinden hissedebilirsiniz. Uyum ve ahenk Tanrıçası Venüs ile yönetici gezegeniniz Jüpiter’in arasındaki hafta sonu meydana gelecek olan uyumlu etkileşim sayesinde, Toprak ananın doğal zenginliklerini engin suyunuzla buluşturup, ilk bahar sevinciyle yeşertebilirsiniz.