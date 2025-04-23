23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK bugün çalışıyor mu, saat kaça kadar?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Özellikle Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunan zincir marketlerin çalışma durumları ise merak ediliyor. Migros, Carrefour, A101, BİM, ŞOK gibi marketler dini bayram günlerinde kapalı oluyor. Çarşamba günü kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Mahallelerde ve sokaklarda hizmet veren bakkallar ise özel işletmeler olduğundan çalışmaya devam ediyor. Peki 23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı? Bugün A101, ŞOK ve BİM çalışıyor mu? İşte, marketlerin çalışma bilgisi…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kargo firmaları, özel ve kamu bankaları, okullar, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, PTT ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Resmi tatil sebebiyle memurlar izinli olurken birçok vatandaşlar ise resmi tatilde ev eksiklerini giderebilmek için alışveriş yapmaya hazırlanıyor. 23 Nisan Çarşamba günü BİM, A101, ŞOK gibi marketlerde alışveriş yapmak isteyenler ise çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Normal şartlarda zincir marketler haftanın 7 (yedi) günü açık oluyor. Peki Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, BİM, A101, ŞOK çalışma durumu….