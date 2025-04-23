23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK bugün çalışıyor mu, saat kaça kadar?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kargo firmaları, özel ve kamu bankaları, okullar, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, PTT ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Resmi tatil sebebiyle memurlar izinli olurken birçok vatandaşlar ise resmi tatilde ev eksiklerini giderebilmek için alışveriş yapmaya hazırlanıyor. 23 Nisan Çarşamba günü BİM, A101, ŞOK gibi marketlerde alışveriş yapmak isteyenler ise çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Normal şartlarda zincir marketler haftanın 7 (yedi) günü açık oluyor. Peki Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, BİM, A101, ŞOK çalışma durumu….