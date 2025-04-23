23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK bugün çalışıyor mu, saat kaça kadar?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Özellikle Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunan zincir marketlerin çalışma durumları ise merak ediliyor. Migros, Carrefour, A101, BİM, ŞOK gibi marketler dini bayram günlerinde kapalı oluyor. Çarşamba günü kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Mahallelerde ve sokaklarda hizmet veren bakkallar ise özel işletmeler olduğundan çalışmaya devam ediyor. Peki 23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı? Bugün A101, ŞOK ve BİM çalışıyor mu? İşte, marketlerin çalışma bilgisi…

23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK bugün çalışıyor mu, saat kaça kadar? - 1

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kargo firmaları, özel ve kamu bankaları, okullar, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, PTT ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Resmi tatil sebebiyle memurlar izinli olurken birçok vatandaşlar ise resmi tatilde ev eksiklerini giderebilmek için alışveriş yapmaya hazırlanıyor. 23 Nisan Çarşamba günü BİM, A101, ŞOK gibi marketlerde alışveriş yapmak isteyenler ise çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Normal şartlarda zincir marketler haftanın 7 (yedi) günü açık oluyor. Peki Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, BİM, A101, ŞOK çalışma durumu….

YAŞAM HABERLERİ

23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK bugün çalışıyor mu, saat kaça kadar? - 2

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda zincir marketler normal çalışma saatlerinde açık olacak.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri haftanın tümünde marketler açık olmaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın ilk gününde sadece marketler kapalı oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda marketler açık olacak.

23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK bugün çalışıyor mu, saat kaça kadar? - 3

A101, BİM, ŞOK 23 NİSAN ÇALIŞMA SAATLERİ

23 Nisan Çarşamba günü marketler sabah saat 09.00’a müşterilerine kapılarını açıyor. Akşam saat 21:00’a kadar BİM, A101 ve ŞOK market açık olmaya devam edecek. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatleri değişkenlik gösterebiliyor.

23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK bugün çalışıyor mu, saat kaça kadar? - 4

23 NİSAN’DA KAPALI OLAN KURUMLAR LİSTESİ


Bankalar

Kargo firmaları

PTT

Okullar

Üniversiteler

Eczaneler

Aile Sağlığı Merkezleri

Belediyeler

Muhtarlıklar

Kaymakamlıklar

Valilikler

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