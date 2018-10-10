23. yaşına özel 23 fotoğrafla Bella Hadid

1 22. yaşına Kanadalı R&B şarkıcısı The Weeknd ile giren Bella Hadid , 23. doğum gününü yalnız kutluyor. İşte 22. yaşında podyumda fırtına gibi esen, sevgilisiyle ayrılan, Mikonos tatili ve Michelle Obama itirafıyla çok konuşulan süper model hakkında merak edilenler....

2 Bella Hadid 9 Ekim 1996'da Hollandalı model Yolanda Hadid ile çocukken İsrail’den sınırdışı edilen ve ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Filistinli gayrimenkul geliştirme uzmanı Muhammed Hadid’in kızı olarak dünyaya geldi.

3 Hadid, bir röportajında “Babam Amerika’ya ilk geldiğinde bir mülteciydi. Dolayısıyla ablam (Gigi), erkek kardeşim (Anwar) ve benim için bu konu çok yakınımızdaydı" dedi.

4 "Babam her zaman dindardı ve bizimle dua ederdi” diyen Hadid, kendini “Müslüman olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle ifade ediyor.

5 Hadid, iki yaşında Guess’in kampanyasında yer alarak moda kampanyalarının aranan yüzü haline geldi.





6 Ablası Gigi'nin izinden gidip, modellik kariyerini başlatmadan önce soluğu New York'ta alan 1,79 boyundaki Bella, fotoğrafçılık eğitimine başlamak için kolları sıvadı. Başlarda işin mutfağında olmaktan zevk alan Bella podyuma sonradan transfer oldu.





7 Bella'nın aslında sarışın olduğu sizi de çok şaşırtacak. Yıllardır saçlarını boyatan Bella'nın açıklaması şöyle: "Hadid'lere iki şarışın fazla gelebilir. Gigi'ye benzememek için, saçlarımı boyamayı tercih ettim. Farklılık, iyidir. Hem benim ruhum sarışın olmak için biraz fazla karanlık"





8 Bella Hadid sizce de Jennifer Lawrence'ı andırmıyor mu? Bunu biz söylemiyoruz, Bella'nın kendisi söylüyor. Lawrence'ın bundan haberi olup olmadığını bilmeyen Bella, gün içerisinde defalarca Lawrence ile kıyaslanıyormuş.





9 2014’te IMG Models şirketi ile profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, ilk kez 2014 Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası’nda model boy gösterdi.

10 Daha sonra Balmain’in 2015 Sonbahar / Kış koleksiyonu için poz veren Bella Hadid yeni olmasına rağmen birçok markanın peşinden koştuğu bir model oldu.

11 Şimdiye dek Bella, Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott, Topshop, Burberry, Philipp Plein, Moschino, Missioni, Bottega Veneta ve Marc Jacobs gibi birçok ünlü markanın podyumunda yer aldı.





12 Markaların olduğu kadar dergilerinde dikkatini çeken Bella, şimdiye dek dünyaca ünlü Seventeen, Vogue ve Elle gibi birçok dergide poz verme şansını elde etti.







13 Meslektaşları arasında en hızlı giyinenin kendisi olduğunu söyleyen 23 yaşındaki model hazırlanırken Beyonce ve Rihanna dinliyor.





14 Makyaj yapmanın 15 dakikasını aldığını belirten Bella Hadid Family Guy ve Black Mirror hayranı.





15 NBA'de Los Angeles Lakers'ın maçlarına giden genç model, buz hokeyinde Rangers'ı destekliyor. Aynızamanda tenis hayranı olan Bella Hadid, Serena Williams maçlarını kaçırmamaya çalışıyor.

16 "Kırmızı halı görünümlerimle ilgili hiçbir pişmanlığım olmadığını belirten Hadeid "Orayı kendimi en iyi yansıttığım yerlerden biri olarak görüyorum. Kırmızı halı görünümüme çok önem veriyorum" diyor.





17 Güzellik idollerinin Cher (72) ve Monica Belluci (53) olduğunu belirten Hadid "Cher, bugün hala sahneye çıkıyor ve ben hayatımın geri kalanında onun gibi olmayı arzuluyorum" diyor.

18 Bella Hadid rütbeli bir at binicisi. Yoga huzurunu atlarda bulduğunu söylüyor.

19 Bella, Gigi Hadid ile birlikte Victoria’s Secret defilesinde birlikte yürüyen ilk kardeşler oldu.





20 Pip-hop yıldızı Drake, meslektaşı Jordan Barrett ile adı aşk dedikodularına karışan 23 yaşındaki yıldız, en bilinen ilişkisini ise The Weeknd ile yaşadı.

21 Annesi gibi Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlü model, bu yıl hayatını kaybedehn anneannesi Ans Van den Herik'in vefatından çok etkilendi.





22 23 yaşındaki genç model sosyal medya için ise “İnsanlar sosyal medyada hayatımızın çok küçük bölümlerini görüp, değerlendiriyorlar. Oysa bu yanlış” diyor.