23. yaşına özel 23 kareyle Sophie Turner (Sansa Stark)
Kariyerine başladığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Sansa Stark karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Sophie Turner yeni yaşını kutluyor. Peki ama en güzel kızıl kadınlar arasında gösterilen ancak gerçekte sarışın olan Turner kime hayran, hangi parfümü tercih ediyor ya da sosyal medyayı nasıl kullanıyor? İşte 23. yaşına özel 23 karede kameralar önünde büyüyen Sophie Turner
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1Sophie Turner 21 Şubat 1996 yılında İngiltere'nin Northampton şehrinde dünyaya geldi. İki yaşındayken ailesi ile birlikte Warwick şehrine taşındı. On bir yaşına kadar Warwick Hazırlık Okulunda okuduktan sonra King's Lisesi'ne devam etti. 13 yaşından tiyatro şirketi Playbox Theatre Company'e üye oldu.
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2011 yılında başlayan ve bu sene final yapacak HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini hayat verdi. 15 yaşındayken Sansa Stark karakteri'nin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etti. Ayrıca, bu onun televizyon karşısındaki ilk rolü oldu ve dünya çapında tanınmasını sağladı.
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3Balık burcu olan İngiliz oyuncu Game of Thrones dizisinde kardeşi Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams ile gerçek hayatta da kız kardeş gibi yakınlaştı...
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Game of Thrones setinde büyüyen Turner, dizinin oyunculuk yeteneklerini sergilemenin yanı sıra kendisi için öğretici de olduğunu söyledi. Dizinin kendisi için bir cinsellik okulu gibi olduğunu söyleyen Turner, “Hayatımda ilk kez oral seks sözünü senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” itirafında bulunmuştu.
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23 yaşındaki oyuncu nişanlısı Joe Jonas ile aynı parfümü kullanıyor. Erkeksi kokuları sevdiğini söyleyen Turner'ın tercihi şimdilik Le Labo Santal 33
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6Sophie Turner ilişkisindeki her gelişmenin mikroskopla incelenmesinin can sıkıcı olduğunu düşünüyor. Genç oyuncu, “Bazen akvaryumda yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Her küçük detayın dahi haber olması çok sıkıcı. Bu, özel hayatın ihlalinden başka bir şey değil. Haberimiz olmadan fotoğraflarımızın çekilmesinden nefret ediyorum” diyor.
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İngiliz oyuncu, Londra'da Kit Harington, Rose Leslie ve Alfie Allen’le10 dakikalık mesafelerde yaşıyor. Dizi oyuncuları her fırsatta buluşup, ev partileri veriyor.
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Göğsünde öpücük dövmesi olan Sophie Turner'ın yediği yemekleri değerlendirdiği gizli Instagram hesabı bulunuyor...
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Sıkı bir Justin Bieber hayranı olan Sophie Turner aslında sarışın. Kızıl rengi Sophie'nin doğal saç rengi zannediliyor. Öyle ki Turner, rolünün gerçekçi olması için dizinin beşinci sezonu boyunca saçlarını hiç yıkamadı... İşte Sophie Turner'ın rol aldığı filmler ve Game of Thrones dizisindeki değişimi...
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10Sophie Turner / Game of Thrones (2011)
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11Sophie Turner / Game of Thrones (2012)
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12Sophie Turner / Another Me (2013)
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13Sibel Kekilli ve Sophie Turner / Game of Thrones (2013)
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14Sophie Turner / Bastille: Oblivion (2014)
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15Sophie Turner / Game of Thrones (2014)
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16Sophie Turner / Barely Lethal (2015)
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17Alfie Allen ve Sophie Turner / Game of Thrones (2015)
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18Hugh Jackman ve Sophie Turner / X-Men: Apocalypse (2016)
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19Kit Harington ve Sophie Turner / Game of Thrones (2016)
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20Maisie Williams ve Sophie Turner / Game of Thrones (2017)
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21Sophie Turner / Josie (2018)
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22Sophie Turner / Time Freak (2018)
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23Sophie Turner / Dark Phoenix (2019)