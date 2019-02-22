23. yaşına özel 23 kareyle Sophie Turner (Sansa Stark)

2011 yılında başlayan ve bu sene final yapacak HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini hayat verdi. 15 yaşındayken Sansa Stark karakteri'nin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etti. Ayrıca, bu onun televizyon karşısındaki ilk rolü oldu ve dünya çapında tanınmasını sağladı.