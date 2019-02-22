NTV

23. yaşına özel 23 kareyle Sophie Turner (Sansa Stark)

Kariyerine başladığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Sansa Stark karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Sophie Turner yeni yaşını kutluyor. Peki ama en güzel kızıl kadınlar arasında gösterilen ancak gerçekte sarışın olan Turner kime hayran, hangi parfümü tercih ediyor ya da sosyal medyayı nasıl kullanıyor? İşte 23. yaşına özel 23 karede kameralar önünde büyüyen Sophie Turner

  • 1

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner 21 Şubat 1996 yılında İngiltere'nin Northampton şehrinde dünyaya geldi. İki yaşındayken ailesi ile birlikte Warwick şehrine taşındı. On bir yaşına kadar Warwick Hazırlık Okulunda okuduktan sonra King's Lisesi'ne devam etti. 13 yaşından tiyatro şirketi Playbox Theatre Company'e üye oldu.
  • 2

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark

    2011 yılında başlayan ve bu sene final yapacak HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini hayat verdi. 15 yaşındayken Sansa Stark karakteri'nin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etti. Ayrıca, bu onun televizyon karşısındaki ilk rolü oldu ve dünya çapında tanınmasını sağladı.

  • 3

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Balık burcu olan İngiliz oyuncu Game of Thrones dizisinde kardeşi Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams ile gerçek hayatta da kız kardeş gibi yakınlaştı...
  • 4

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark

    Game of Thrones setinde büyüyen Turner, dizinin oyunculuk yeteneklerini sergilemenin yanı sıra kendisi için öğretici de olduğunu söyledi. Dizinin kendisi için bir cinsellik okulu gibi olduğunu söyleyen Turner, “Hayatımda ilk kez oral seks sözünü senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” itirafında bulunmuştu.

  • 5

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark

    23 yaşındaki oyuncu nişanlısı Joe Jonas ile aynı parfümü kullanıyor. Erkeksi kokuları sevdiğini söyleyen Turner'ın tercihi şimdilik Le Labo Santal 33

  • 6

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner ilişkisindeki her gelişmenin mikroskopla incelenmesinin can sıkıcı olduğunu düşünüyor. Genç oyuncu, “Bazen akvaryumda yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Her küçük detayın dahi haber olması çok sıkıcı. Bu, özel hayatın ihlalinden başka bir şey değil. Haberimiz olmadan fotoğraflarımızın çekilmesinden nefret ediyorum” diyor.
  • 7

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark

    İngiliz oyuncu, Londra'da Kit Harington, Rose Leslie ve Alfie Allen’le10 dakikalık mesafelerde yaşıyor. Dizi oyuncuları her fırsatta buluşup, ev partileri veriyor. 

  • 8

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark

    Göğsünde öpücük dövmesi olan Sophie Turner'ın yediği yemekleri değerlendirdiği gizli Instagram hesabı bulunuyor...

  • 9

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark

    Sıkı bir Justin Bieber hayranı olan Sophie Turner aslında sarışın. Kızıl rengi Sophie'nin doğal saç rengi zannediliyor. Öyle ki Turner, rolünün gerçekçi olması için dizinin beşinci sezonu boyunca saçlarını hiç yıkamadı... İşte Sophie Turner'ın rol aldığı filmler ve Game of Thrones dizisindeki değişimi... 

  • 10

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner / Game of Thrones (2011)
  • 11

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner / Game of Thrones (2012)
  • 12

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner / Another Me (2013)
  • 13

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sibel Kekilli ve Sophie Turner / Game of Thrones (2013)
  • 14

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner / Bastille: Oblivion (2014)
  • 15

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner / Game of Thrones (2014)
  • 16

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner / Barely Lethal (2015)
  • 17

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Alfie Allen ve Sophie Turner / Game of Thrones (2015)
  • 18

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Hugh Jackman ve Sophie Turner / X-Men: Apocalypse (2016)
  • 19

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Kit Harington ve Sophie Turner / Game of Thrones (2016)
  • 20

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Maisie Williams ve Sophie Turner / Game of Thrones (2017)
  • 21

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner / Josie (2018)
  • 22

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner / Time Freak (2018)
  • 23

    Sophie Turner, doğum günü, Sophie Turner kimdir, Sophie Turner filmleri, Sansa Stark
    Sophie Turner / Dark Phoenix (2019)
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin